17 ting som alle med gammelt hus trenger

Gamle hus trenger ofte litt ekstra kjærlighet.

Hvis du er en av oss som har et gammelt hus så vet du at gamle hus har sjel. Gamle hus trenger også litt mer stell og oppfølging enn nyere hus.

Vi har funnet 17 geniale produkter for deg med et gammelt hus.

1. Tettelist. Gamle hus har trekk. En god tettelist stopper trekk. Her finner du løsningen

2. Luftavfukter. Kjellere på gamle hus kan være fuktige, men en avfukter løser det problemet. Slik som denne.

3. Musefelle. Når nettene blir lange, og kulde setter inn kommer også musene ofte inn i det gamle husene. Denne elektriske musefellen er løsningen.

4. Antisklimatte. Legges under tepper for å jevne ut uregelmessigheter under teppet som jo kan komme på gamle gulv. Her finner du det.

5. Tripptrapp-krakk. Gamle hus kan ofte ha høye tak, eller ellers være vanskelig å komme seg opp eller fram til. Denne anbefales.

6. Reperasjonsvoks. For enkel fiksing av skader på gulv er dette en enkel og fin løsning. Her finner du det.

7. Utendørsteppe. Hvis du ikke har et vellaget uteområde kan et utendørsteppe gjøre mye. Sjekk her.

8. Frostvakt. For å unngå frostskader i rom som kan bli veldig kalde. Sjekk her.

9. Komfyrvakt. Gamle hus har ikke disse installert, og disse kan redde deg fra mange branner. Sjekk her.

10. Takrenner. De gamle takrennene er kanskje ikke de mest effektive. Løsningen er nye som disse.

11. Metalhylle. Gamle hus har ikke helt rette vegger, og da er enkle hyller det beste. Her finner du en god versjon.

12. Is-og snøsmeltingsmatter. Dette letter verdenen sterkt. Dette er en genial løsning for å automatisk holde adkomstveier trygge mot fallulykker og for å slippe snømåking, hakking av is, strøing og salting. Her finner du den.

13. En fullstendig rengjøring. Gamle hus trenger ofte litt ekstra kjærlighet. Bestill her.

14. Gulvteppe. Et luggteppe av høyeste kvalitet er en god løsning. For de kalde gulvene så de føles bedre. Her finner du det.

15. Vindsperre. Bor du i et gammelt hus hvor vinden ofte kommer inn i huset er dette løsningen. Her finner du det.

16. Dyttesperre. For enkel isolering rundt vinduskarmer. Her finner du det.

17. Maling. Gamle hus trenger kjærlighet. Maling er viktig.