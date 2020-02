20 søndagskupp i nettbutikkene 23. februar

Det er vinterferiedager for mange, og nettbutikkene vil gjerne selge noen varer litt ekstra billig.

Vanlige butikker har ikke søndagsåpent her til lands, men nettbutikkene har like mye åpent som resten av året

Siden det alltid er lurt å spare noen kroner har vi samlet 20 kupp du kan gjøre denne søndagen - 23. februar 2020.

NB! Mange av disse produktene kan bli utsolgt. Alle var på lager da vi publiserte denne saken.

Om du kommer til å nynne på Alannah Myles, eller bare føle deg litt bedre og ha noe deilig helt inn til kroppen kan selvfølgelig diskuteres. Eventuelt også om dette blir en forsinket valentinesgave. Uansett er denne bodysuiten satt ned fra 390 kroner til 190 kroner på &Other Stories.

Her fnner du den

Sjekk hele salget til nettbutikken her

Sjekk også damesalget til Ferner Jacobsen - få størrelser!

iPhone 7 kom i 2016, men er fortsatt brukbar for mange og en fin start-telefon eller backup. Foto: Lars Wærstad

Nummer 7 er fortsatt en veldig god telefon, og er nå rekordbillig hos Elkjøp med under 3 000 kroner.

Sjekk prisene her

Denne klassikeren er på halv pris hos Stylepit, og er i skrivende stund tilgjengelig i alle størrelser. Det vil ikke vare lenge!

Sjekk den her

Se hele salget til Stylepit her

Sjekk også herresalget til Ferner Jacobsen her - få størrelser!

I anledning at Skittfiske har satt ned alt fra deres utvalg på isfiske med 30 til 60 prosent har vi plukket ut denne smarte flytedressen som er satt med 40 prosent.

Her finner du flytedressen

Her finner du hele salget

Det er ikke alltid lett å få plass til syklene til store og små, spesielt de gangene de helst skulle fått litt mer beskyttelse mot regn, vær og vind. Dette er løsningen, og er en del av kuppsalget på GOP hos Byggmax med opptil 15 prosent. Denne finnes for øvrig kun på nett.

Her finner du boksen

Her finner du alt fra GOP

Denne boksen fungerer supert i bilen, båten, campingvogna eller på hytta. Det kommer snart tiden hvor det å åpne en kald en virkelig trenger nedkjøling. En del av salget på NetonNet for å få plass til nye varer. Koster nå 999 kroner.

Her finner du boksen

Se hele siste sjanse-salget her

Det er ikke noe annet produkt på denne oversikten hvor du sparer så mye som om du kjøper denne. Du sparer faktisk sinnsyke 118 000 kroner. Ikke det at de fleste av oss vi føle at nå-prisen er helt overkommelig for det. Vi gjør oppmerksom på at dette er en butikk hvor moms og toll kommer i tillegg, men betaler du nesten 90 000 kroner for en kjole er kanskje ikke det så farlig.

Her finner du kjolen

Her finner du hele salget til Net-A-Porter

Sjekk også luksussalget til Høyer her

Denne stellebaggen har med en sammenleggbar stellematte, og metallføtter under for å holde den ren de gangene den må settes på bakken. En perfekt gave til en mamma eller en pappa som akkurat har fått eller skal få barn. Nå på 70 prosent rabatt hos Babyshop til kun 224 kroner.

Her finner du bagen

Sjekk alt på tilbud hos Babyshop her

Her bør du egentlig velge ut selv. Coverbrands har salg på hele butikken 23. februar. Sminke, hårpleie og hudpleie.

Sjekk salget her

Dette kameraet er laget for å komme til der du ikke kommer til. Enkelt og greit å bruke, samt lite nok til at du enkelt får plass til det. På halv pris på kuppvarer hos Kjell & Co.

Her finner du kameraet

Se hele salget her

Trenger du en enkel, fin jakke du kan bruke sammen med jeans de gangene du må være litt pent kledd? Da er dette løsningen på halv pris nå hos H&M.

Her finner du blazeren

Se hele salget til H&M her

Hvis du som oss har kjøpt ett av de billige steketermometerne du ofte får på matbutikken så vet du at a) det gjør jobben b) vasker du det en gang i oppvaskmaskinen så må du kjøpe nytt. Dette kan vaskes, og er mer nøyaktig. Og er på halv pris hos Kitchentime.

Her finner du det

Sjekk alle kampanjene hos Kitchentime her

Denne skoen som er veldig komfortabel er på salg både i kvinne-og herreutgave med 40 prosent. En del av det store salget på fottøy hos Skittjakt.

Sjekk skoen her

Her finner du hele skosalget

Det er mer enn Jenny Skavlans undertøy hos Pierre Robert, og denne merinoull-klassikeren er nå på 70 prosent så lenge lageret rekker.

Sjekk den her

Sjekk alt som er på 70 prosent avslag her

Denne stilige vårjakken er fin for de dagene hvor du virkelig vil føle deg litt ekstra bra. En del av salget på vårjakker hos Stayhard. Denne er satt ned 20 prosent.

Her finner du jakken

Her finner du salget

Selv om dette høres ut som et heavy metal-band så er det altså en pute. Den er satt ned fra 1 499 kroner til 400 kroner på Senze of Joy.

Sjekk salget her

Sjekk alle salgsvarene til Senze of Joy her

Litt luretittel? Vel, det er ikke bare for de store sportskjedene det har vært lite skisalg i år skal vi tro dette salget. Bik Bok har også satt ned det som er deres after ski-kolleksjon med 30 prosent.

Her finner du salget

Denne 2019-utgaven har alt du trenger, samt en soundbar fra Bowers & Wilkins. I anmeldelser har det blitt påpekt at den har noe av den beste lyden i sin prisklasse, og i og med at den er satt ned fra 10 990 til 6 990 så er det vel enda mer sikkert at du får mye lyd for pengene.

Her finner du TV'n

19. Sinful: 20 prosent på alt fra Sinful

Når nettbutikker feirer bursdag er det alltid gode nyheter for deg som handler i dem. Sinful feirer sin egen bursdag med å gi deg 20 prosent på alt fra sitt eget merke. NB! Kun for voksne.

Her finner du salget

Vi vet det er ganske mange som hadde påpekt at for denne prisen burde det være mulig å sørge for at kjolen ikke var gjennomsiktig. Samtidig er det mange nok av oss som ser poenget at den nettopp skal være slik. Uansett er den satt ned 70 prosent hos Net-A-Porter. Den koster likevel over 7 000 kroner...

Du finner den her

Sjekk et salg på undertøy til litt mer overkommelige priser her