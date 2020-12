20 ting alle mannfolk bør kjøpe til seg selv til jul

Det er fint å tenke på andre, men det er lov å tenke på seg selv også.

Julen er en tid for å dele, være sammen med familien og kose seg. Likevel, i et år helt utenom det vanlige er det lov å gi litt oppmerksomhet til seg selv også. Her er en liste på 20 ting vi mener alle menn i hvert fall bør vurdere å kjøpe til seg selv til jul, om du ikke allerede har det.

1. Kiehls Body Fuel all in one - en super måte å starte hver dag på

2. Model 2 elite vinsystem - fordi en vanlig vinåpner er ikke noe for deg

3. Hadeland Glassverk whiskyglass - fordi det må alle menn eie

4. Smeg blender Dolce & Gabbana - en blender for et ny millennium!

5. Remington Heritage trimmer - klassiker i klassisk utseende

6. 10-pakning Eton-sokker - fordi da blir det mye lettere å parre dem

7. Kasjmirskjerf - fordi det er kaldt om vinteren

8. Sonos Arc- den råeste lydplanken

9. Lærkontorstol - for hjemmekontoret eller bare fordi du fortjener det.

10. Fatboy Buggle-Up Outdoor - fordi du kan sitte komfortabelt utendørs også

11. Handle Ildsted og grill - en herlig vinterutendørsdings

12. Skinnforkle - alle kan være kokk, men da må utstyret være i orden

13. Slowjuicer - fordi juice er en deilig start på hver dag (eller til lunsj?)

14. Carrera Digital bilbane - du vet, til barna ;)

15. Snowtubes - sjokkerende morsomt

16. Slagskrutrekker for bil - hvorfor ikke fikse det selv?

17. Gaveeske med popcorn og whisky - fordi det skal være lov å kose seg

18. Komplett pakke for å fikse interiøret i bilen - fordi bilen også fortjener det

19. Devold Wool Face Mask - fordi, vel, vi må vente litt til ... men så...

20. Polo Ralph Lauren solbriller - neste sommer... FERIE!

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.