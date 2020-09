200 gaver til under 200 kroner

Her er gaveguiden du trenger for å finne rimelige og smarte gaver.

Skal du gi gaver trenger du ikke alltid å kjøpe de dyreste gavene. Vi gir deg en virkelig stor guide til gavene som vil bli meget populære hos mottageren uten at de koster for mye.

Topp 10 klassikere til under 200 kroner

Dette er de 10 gavene som fungere år etter år etter år.

1. Adidas-sokker (Adidas originals med trefoil-logo i kule farger) - 119 kroner

2. Hårstrikker (disse fra Johaug er fargerike og kule) - 99 kroner

3. Raggsokker - 59 kroner

4. Boksershorts (men i nydelig bambus!) - 160 kroner

5. Gavesett - slik som dette med strømper og fotkrem - 199 kroner

6. Kjøkkenhåndkler og forkler - 99 til 179 kroner

7. Blomster - du bestemmer prisen selv

8. Sea to Summit - håndkle - 179 kroner

9. Longsleeve t-skjorter - 105 kroner

10. Ull- lue - 129,95 kroner

Rene og pene gaver til under 200 kroner

En virkelig klassisk og praktisk gave er en flytende håndsåpe av god kvalitet. Litt kjedelig å bruke penger på selv, veldig fint å få og alltid kjekt å ha. Compagnie De Provence har laget en skånsom såpe som kan brukes på hele kroppen, og som har en fin flaske og lukter godt. Her finner du den til 199 kroner.

Alternativer: Molton Brown Heavenly Gingerlily og L'Occitane shea verben

Etter at man vasker seg på hendene er det greit å tørke seg på hendene, og et godt håndkle er også en super gave. Vi liker veldig godt Staycation-merket med sine klassiske utgaver til 99 kroner for to. Her finner du dem. Synes du en 2-pakk er litt lite kan du gå for en 6-pakning til 159 kroner fra Amelie. Den finner du her.

Stadig håndvask og tørking gir tørre hender. Tørre hender kan løses bra med kremen Citrus Menthe fra Estelle & Thild til 169 kroner. En fin flaske, og en god krem. Her finner du den. Et fint alternativ er Ecoestic Hand Lotion til 129 kroner. Den finner du her.

Når det gjelder ting som er morsomme å få, men kanskje litt mer noe man unngår å kjøpe selv så er det eksklusivt vaskemiddel. Laundry Society fra Sverige lager er et naturlig vaskemiddel for klesvasken, og er et høykvalitets-vaskemiddel for de beste plaggene folk har. Her finner du det.

Det å gi bort en fin flaske med shampoo er også smart. De fleste har bruk for dette, men den beste gaven til den som har lite hår er det ikke. En fin flaske, og gave, er Ida Warg Everyday. Den koster 159 kroner, og her finner du den. Maria Nila Head & Hair Heel er en annen god storselger som anbefales. Den finner du her.

5 elektroniske gavedingser til under 200 kroner

1. USB-lader med 4 porter - 199,-

2. Rubicson personvekt - 199,90

3. Powerbank med dobbelt USB - 199,-

4. Dibotech Loddeboltsett - 199,90

5. Silstar Digital pensel - 149,-

Topp 5 standard ting du trenger

1. Kakelys

2. Kakebilde

3. Kaketopper

4. Godteriposer

5. Kakefat

Morsomme gaver til under 200 kroner

Vil du gi bort en gave som gir et smil om munnen så kan du kanskje vurdere blomsterpinnene med nakne mennesker. Det er garantert en veldig annerledes gave til 169 kroner. Her finner du dem.

Kjæresteputen er fin både til kjæresten som ligger litt mye på armen, og til den som kanskje mangler en kjærestes arm å ligge på. Den koster 199 kroner, og du finner den her.

Har du noen du vet ikke er flinke nok til å vaske så kan dette lekesettet med miniatyrvaskesett være morsomt. Legg ved en liten lapp som sier at det er viktig å begynne i det små. Her finner du vaskesettet.

Om du skulle bo et sted med mye regn kan denne paraplyen formet som en vinflaske være en supervinner. Morsom, og veldig praktisk. Koster 149 kroner. Her finner du den.

For den som er mye på gjemmekontoret er disse sokkene en super gave fra House of Hygge. Finnes andre varianter også. Koster 199 kroner, og er i merinoull for god turkvalitet. Sjekk her.

10 smarte gaver for 2020 til under 200 kroner

1. Turkopp med karabinkrok - 112 kroner

2. Ansiktsmaske i 3-pakk, vaskbart - 99 kroner

3. Samsung superbærbar harddisk på 64GB - 199 kroner

4. Reflekssele for utendørs gåtur i mørke dager - 99 kroner

5. Slitesterk ladekabel for mobil og lesebrett på 2 meter - 149 kroner

6. Resistance Band for hjemmetrening - 199 kroner

7. Pureflame elektrisk tenner - 185 kroner

8. Vannflaske i metall med karabinkrok - 69 kroner

9. Max smekker instektsfjerner som utformet som tennisracket - 149 kroner

10. LED Lanterne for utendørs bruk - 90 kroner

Spiselige gaver til under 200 kroner

Hvis alt annet ser ut til å være feil så er det aldri feil med sjokolade. Det sa i hvert fall vår bestemor.

Om du vet favorittgodteriet til den som skal få gave er det en superting å kjøpe mye av det man elsker. Enten det er en eske med Pez, Haribo colaflasker eller en veldig personlig Toblerone (alt til under 200 kroner). Følg lenkene for flere valg også for å finne gavemottagerens favoritt. Det kan fort være en gaveboks fra Jelly Belly som er løsningen. Her finner du gaven.

Lakris-elskeren vil elske en lakrisboks fra Johan Bülow, og det sikreste kortet er en boks med originalen. Her finner du den til 190 kroner. For den som liker sterke saker kan en chilirulett fra Chili-Klaus være tingen. 169 kroner koster boksen hvor du ikke vet hva du får. Her finner du den. Mange voksne nok vil nok også elske å få Famous Grouse-sjokolade. En mer voksen sjokolade skal du lete lenge etter. Den finner du her. Et alternativ i samme gate er whiskyfudgen. Den kan du kjøpe her.

Alt som kan spises er jo ikke søtt, og krydder av god kvalitet er selvfølgelig en fin gave. En fin pepperkvern til 169 kroner er en god gave. Hvit pepper er ofte noe folk mangler i krydderhyllen også. Du finner pepperkvernen her. En annen løsning er bordsalt med trøffel. Noe de fleste ikke tar seg råd til, men super som gave. Her finner du den (135 kroner). Eventuelt kan du vurdere fransk salt i pose, en fin gave det også. Det finner du her. (79 kroner).

Kaffe er også en vinner, og en pakke med 3 gode kaffeposer vil mange elske å få. Her finner du tilbudet som gir deg 3 for 2 til 178 kroner.

Skal du lage noe spiselig anbefaler vi bakematten i silikon. Vi elsker den. Prisen er 149 kroner. Du finner den her.

Topp 10 bøker til under 200 kroner

1. Anne Ernaux - En lidenskap

2. Erlend Loe - Helvete

3. Ida Jackson - Brillebjørn får plaster

4. Ruth Bader Ginsburg - My Own Words

5. Hans Jørgen Sandnes - Ned i dypet

6. Mark Tighe: Champagne Football

7. Nina Lykke - Full spredning

8. Marie Kondo - Magisk opprydding

9. Florence Given - Women Don't Owe You Pretty

10. Margaret Atwood - Tjenerinnens beretning (The Hanmaid's Tale)

Gaver til menn til under 200 kroner

Vi vet det ødelegger hele konseptet med saken å ha med en ting til over 200 kroner, men vi er så fornøyd selv med O'Keeffe's Healthy Feet Foot Cream at vi tar den med til 206 kroner. En fin gave til alle menn som kanskje burde ta litt bedre vare på føttene sine. Folk som jobber mye ute vil elske dette, men også de som har mest hjemmekontor. Her finner du den uansett.

Mange mannfolk vil like å få Deluxe Pomade fra Dapper Dan. Gir stilig frisyre, og har en lekker innpakning. Prisen er 189 kroner. Her finner du den.

Et klassisk herrelommetørkle er en gave som er passelig retro og stilig, og en ting ikke mange nok moderne menn kjøper seg. Vår favoritt er en slik klassisk blå som dette til 99 kroner. Klassiske slippers i plastikk for 99 kroner er en fin gave til menn som ikke vil gå barbeint i svømmehall eller innendørs på badet. Du finner dem her.

Isformer som lager store isbiter for whisky og andre drinker er en fin gave, og ikke alt for lett å få tak i. Du finner noen fine her for 149 kroner.

Utendørsmannen (og kvinnen, selvfølgelig) vil elske settet Böker Snac Pac med kniv gaffel og skje til 112 kroner. Det settet finner du her. Utendørs for både menn og kvinner (vi jukser litt i overgangen til kategorien under) så er denne opplåsbare puten superfin. Aelvdal er merket, og prisen er 199 kroner. Du finner den her.

Vet du favorittlaget i England til den du skal gi gave til finner du mange fine gaver her til under 200 kroner.

Topp 10 gaver til kjøkkenet under 200 kroner

1. Global skjærebrett - 186 kroner

2. Fiskars essential knivsett - 177 kroner

3. Oppbevaringskit for krydder - 129 kroner

4. Digitalt kjøkkentermometer - 169 kroner

5. Sandwichbakke Nordic Kitchen - 139 kroner

6. Hodeskalle-isbiter - 99 kroner

7. KitchPro Veggie Cutter - 99 kroner

8. Birkedal mortel i granitt - 169 kroner

9. Hvitløkspresse i rustfritt stål - 188 kroner

10. Champion salt og pekkerkvern - 170 kroner

Gaver til kvinner til under 200 kroner

Et treningshåndkle som også er et yogahåndkle er en super gave, og Manduka-varianten til 199 kroner klart anbefalt. Finnes i flere farger og varianter. Så er vi klar over at det også er menn som driver med yoga, og da er dette også et veldig godt valg. Her finner du det.

Et gavesett med duftlys, såpe og håndkrem vil alltid være populært. Her får du mye for 199 kroner fra Baylis & Harding. Sjekk settet her.

Så vil vi understreke at vi vet godt at det er menn som strikker, men vi vet også at det er flest kvinner som strikker så det er sagt. Uansett hvem kan vi da si så er en garnveske et fint valg. Denne til 199 kroner er særdeles praktisk.

Her finner du klassiske plastikk-slippers for kvinner.

En hårbøyle med knute er fin for alle med lengde på håret. Denne fra Pico koster 199 kroner. For den man kjenner godt kan stringtrusen Black Timeless fra MyMuse til 148 kroner være en fin gave.

Tøfler i fuskepels er strålende, og disse i rosa fra Hunkemöller vil mange virkelig glede seg over. Prisen er 189 kroner. Her finner du dem. Det er i tillegg alltid greit med et skjerf, og dette svarte skjerfet av Pieces av bestseller koster 179,95 kroner.

En super gave for kvinner, eventuelt menn med langt hår, er BaByliss Diamond Paddle Brush til 138 kroner. En børste som klarer det meste. Du finner den her.

Se også disse fine elastiske håndleddstøtteen spesialtilpasset for kvinner til 199 kroner.

10 vakre gaver til den som har det meste

1. Rispapir lampeskjerm - 195 kroner

2. Duftpinne vanilje - 129 kroner

3. Kjøleskapsmagneter - i mange prisklasser

4. Ramme 20x30 cm - 159 kroner

5. Baderomsmatte/dusjmatte - 179 kroner

6. Ernst lysskål for kronelys - 129 kroner

7. Gamer eske med 5 terninger - 179 kroner

8. Major dekor elefant - 199 kroner

9. Rituals Life is a Journey car Perfume - 157,25 kroner

10. Fondaco fleecepledd noah - 179 kroner

Gaver til barn til under 200 kroner

Mange litt større barn, flest jenter, vil elske CREATE IT! Lip Gloss-sett med 6 forskjellige typer. Prisen er 129 kroner. Her finner du det.

Mange barn elsker dinosaurer, og klekk din egen-dinosauregg er det mange som vil like. Også de voksne siden det er en leke som tar litt tid å få ut. Den koster 89 kroner for ett egg. Du finner det her.

En smart matboks med flere lag er bra for de dagene som er ekstra lange, og krever litt ekstra av matpakken. Kanskje en gave de voksne til barna liker best, men barna nyter godt av det lenge. Vi liker disse i rustfritt stål til 199 kroner.

Sekker kan nesten ikke barn få nok av, og denne klassikeren fra Reebok koster 199 kroner. Går aldri av moten, og varer lenge. Her finner du den.

Hvis du skal gi gave til noen som liker Spider-Man så er dette frokosettet til 149 kroner strålende. Du finner det her.

Klassisk Ludospill i tre er nydelig, og dette er like søtt som det er en super gave. Pent er det også. Koster 179 kroner. Her finner du det.

Disneysokkene fra Happysocks i 2-pakning vil glede mange, og sokker har man alltid bruk for. Prisen er 199 kroner. Du finner dem her. En annen myk vinner er slips og sløyfer for barn. Sjekk dette utvalget til under 200 kroner.

10 praktiske gaver til under 200 kroner

1. Foldekasser til 119 kroner

2. Dæhlie pannebånd - 199 kroner

3. Googlesoc for å ha alpinbriller i - 149 kroner

4. Johaug pannebånd - 199 kroner

5. Korbell bleiebøtte - 89 kroner

6. Blackburn grid 8 sykkelverktøy - 145 kroner

7. Vital jar krukke for oppbevaring - 198 kroner

8. Pannekakeform for minipannekaker - 149 kroner

9. Finlandshette - 179 kroner

10. Vanntett bag 18l - 189 kroner

Dyregaver til under 200 kroner

Mulig du leste det feil, men det er altså ikke dyre gaver til under 200 kroner. Dette er dyregaver, altså gaver til dyr. Slik som det geniale hundeølet. Perfekt å ha som gave som skaper litt smil hos oss som er hundens beste venn. Her finner du det. Hvis leker er mer tingen bør du gå for disse.

Spiselige snacks for dyrene er supre gaver. Slik som denne godbiten til hunder eller denne til katten. Vil du gå mer på lekefronten kan du sjekke disse lekemusene. En katt vil også elske denne fisken.

Leker er også fine gaver til dyr, og disse kosebamsene i forskjellige størrelser er fint for hunden.

10 kule og enkle dingser nesten alle vil like

1. Huzzle Games hjernetrim i metall - 199 kroner

2. Minivaffeljern - 199 kroner

3. Sammenleggbar drikkeflaske - 199 kroner

4. Lommebok med RFID-beskyttelse - 179 kroner

5. Verdenskart scratch - 179 kroner

6. Stranger Things umulig puslespill - 159 kroner

7. Treklokssespill, sett av 3 - 189 kroner

8. Sammenleggbar kinasjakk - 139 kroner

9. Gjenbrukbar Q-tips - 119 kroner

10. Melonkutter - 149 kroner

5 tips for en rask og personlig gave

1. Designletters - finn riktig bokstav, prisen er 36 kroner per bokstav

2. Kort til pappa

3. T-skjorte til mamma

4. Plakat til bestemor

5. Plakat til bestefar

5 verktøygaver for under 200 kroner

1. Arbeidskniv - 60 kroner

2. Skrutrekkersett - 190 kroner

3. Stanley Hammer glassfiber - 199 kroner

4. Håndslegge - 199 kroner

5. Hørselvern - 199 kroner

Voksengaver til under 200 kroner

En minivibrator til henne er en fin gave til den man kjenner veldig godt. Denne får veldig gode anmeldelser, og koster bare 199 kroner (Liker virkelig denne veldig godt, den gjør absolutt det den skal. En ny favoritt som nesten alltid blir tatt frem når det skal lekes.)

Et sett med tau og øyemaske til 129 kroner fra Kondomeriet er en spennende gave for mange. Du finner det her.

Det romantiske spillet Romantikk Heart er 100 romantiske utfordringer hvor du tar en papirrull med et pinsett for en utfordring for et par. Koster 198 kroner. Her finner du den. En romantisk voksengave er også rosebladene med deilig lukt. Pakken koster 98 kroner. Du finner den her.

Paret kan også få mye ut av en Fifty Shades of Grey penisring - yours and mine. Den koster 149 kroner. Du finner den her.