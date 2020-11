2020: De 50 beste julegavene

Vi gir deg den eneste guiden du trenger for å finne julegavene i 2020.

Sliter du med julegavene? Fortvil ikke. Vi gir deg en guide til 50 julegaver som rett og slett ikke kan slå feil.

1. Årets retro julegave: Nintendo Game & Watch Super Mario. Denne omtalte vi allerede i setember som årets julegave, og etter at vi fikk denne nydelige dingsen i hånda er vi enda mer fornøyd. Veldig gøy å spille Super Mario (1 og 2) i klassisk liten utgave. Denne vil glede store og små. Her finner du den

2. Årets julegave og årets hodetelefon, kåret av Elektronikkbransjen: Jabra Elite Active 75T - aktiv støydemping, lang batteritid og kan også brukes i aktivitet. (Pris: 2490 kroner). Perfekt for den som trener, hører mye musikk og podkast eller som gamer. Her finner du dem.

3. Årets treningsgave: Woman's Health har kåret såkalte booty bands til årets gave til kvinner. En firepakning med minibands er en fin gave, og kan brukes hjemme og ute. Her finner du vår anbefaling. (Kan også brukes av menn).

4. Årets beste kjøp på Amazon: 3 i ett ladestasjon. Denne har vi ikke sett i Norge, og den er dermed lur å handle direkte fra utlandet. Prisen er ikke avskrekkende, selv med frakt som sikrer at du får den til landet tidsnok. Toll og moms regnes inn fra Amazon. Perfekt for alle med mange dingser. Sjekk den her.

5. Årets ting alle må ha: Munnbind. Vaskbare munnbind er smart å ha liggende, og selv om vi alle krysser fingrene for at vi i 2021 kommer tilbake til vår nye normal er dette en gave som alle faktisk har bruk for. Her finner du det.

6. Årets praktiske gave: Dørmatte fra Heymat. Disse geniale dørmattene lages i Mo i Rana, og er det en ting de kan der så er det norsk drittvær. Perfekt til vi igjen får mange (forhåpentligvis) besøk igjen i 2021. En super gave til den du skulle ønske du besøkte litt oftere i 2020. Her finner du de geniale dørmattene.

7. Årets digitale gave som er fysisk: Abonnement på magasin. Hvis den du skal gi en gave til noen som er litt langt borte som liker fysiske ting er dette mye bedre enn et gavekort som hun eller han mister. Se og Hør, Vi over 60, KK eller Allers? Her kan du kjøpe gaveabo.

9. Årets LEGO for voksne: Colosseum. De nye, store settene til LEGO blir utsolgt fort. Dette er helt nytt, og har 9036 deler. Like avansert som et skikkelig puslespill, og et episk byggesett for voksne. Her finner du det.

10. Årets LEGO for barn: Galtvortekspressen. Dette LEGO-toget er genialt på flere nivåer, i både detaljer og at det kan brukes på en LEGO-togbane ved enkelt å kjøpe motor til det og tut-tuuut-tuuut! Her finner du det.

11. Beste hudprodukt: Weleda Skin Food. Vogue er ikke hvem som helst, og de har kåret dette produktet som det beste hudproduktet i 2020, og det har en fin pris og er en super ekstra gave til kvinnene i ditt liv. Her finner du det.

12. Beste skjønnhetsprodukt: foreo LUNA Mini 3. Dette produktet har vunnet flere kåringer, og er en ansiktsrengjører. Prisen er slik at mange tenker seg om før de kjøper den, men anmeldelser og kunders tilbakemeldinger tilsier at det er verdt hver krone. Perfekt gave til den kvinnen, eller kvinnene, som fortjener det. Sjekk her.

13. Beste til hjemmekontoristen: Prokord Travelport USB-C Total. For de fleste på hjemmekontor så merker man fort at det som mangler er porter til å koble til alt. Løsningen er denne geniale, lille dingsen som er både for PC og Mac. En typisk slik ting man ikke vet hvor nyttig den er før man har fått den i gave. Her finner du den.

14. Beste utendørsgave: Fyrfat. 2020 ble året hvor nordmenn, nok en gang, oppdaget vår egen natur på godt og vondt. En gave for den som skjønner at dette kan fortsette, eller som liker det å være ute er et skikkelig fyrfat som gjør at du kan lage mat utendørs. Praktisk, tidløst og smart. Her finner du det.

15. Fordi hjemmedrinken må lages: Mixology barsett. Hvis puben er stengt, du har sosial avstand og barskapet er der så er det bare en ting å gjøre: Finne en gammel video med Tom Cruise som mikser drinker (Cocktail, ja) og få dette som julegave. Du vet hvem som vil ha denne. Se på den her.

16. Best for ganske nybakte foreldre: Pavilion Play Tent. Veldig mange slike leker er ikke av god nok, og sikker nok, kvalitet eller har et design som gjør at det generelt står ut som en kvise i panna. Dette derimot.

17. Best for en hel familie: The Smart Scoop. En genial iskremmaskin som lager virkelig god is. En testvinner som er enkel å bruke. Her finner du den.

18. Beste luksus-klassiker: Burberry satengcape. Dette er gaven til hun som har alt, men fortjener mye. Se på den her.

19. Årets motegave: Acne Studios Bag Agios. Dette er slik veskene skal være nå, og Acne Studios leverer som bare det. Unge elsker den, eldre kopierer. Her finner du den.

20. Beste gave for bokelskeren: Amazon Kindle Oasis. Dette nettbrettet har utrolig batteritid, tåler vann, er kjempelett og tynt og kan lagre sykt mange bøker. En herlig gave til bokelskeren. Her finner du den.

21. Beste gaven som aldri slår feil: Fjällräven Kånken. Dette er riktig år etter år. En virkelig klassiker som både unge og gamle elsker. Her finner du den.

22. Klassiker for den som bor langt unna: Floragram. Finn Schjøll anbefaler det, naturlig nok. Personlig levert blomster på døren er en vinner. Her kan du bestille.

23. Beste selvfølgelige gave for menn: 12-pakk med boksershortser

24. Gaven kvinner vil ha i 2020: Morgenkåpe. Kvalitetsmorgenkåpe fra Triumph vil alltid være en fin gave under juletreet. Her finner du den.

25. For alle stive nakker: Beurer Shiatsu massasje. Her finner du den.

26. Klassiker til menn: Skinnhansker

27. Klassiker for alle: Sokker

28. Årets retrogave for musikk-elskeren: Argon Audio TT-33

29. For slekta som leter: My Heritage DNA-test. Hvor kommer egentlig slekta til mor fra? Nå kan du sjekke.

30. For den som elkser hjemmekino: SONOS ARC. Den beste lydplanken. For den beste? Du finner den her.

31. Bare fordi, selvfølgelig: iPhone 12

32. Pleddet alle elsker: Snug Rug Deluxe

33. Spillkonsollen du får tak i: Nintendo Switch. Playstation 5 og Xbox Series X er utsolgt, men Nintendo Switch er et veldig godt kjøp. Spesielt for familiene. Her finner du den.

34. Fordi nettbrett: Apple iPad Air

35. Den som alltid går: Compagnie De Provence håndsåpe

36. Årets storselger i USA: AmazonBasics Microfiber laken og putevar. Dette er ikke mer eller mindre enn akkurat hva navnet sier: Laken og putevar i mikrofiber. Her kan du kikke på det.

37. Årets hjemmetreningsgave: Manduka Pro Yoga Mat. Denne yogamatten er hakken over det meste både når det gjelder komfort og demping. Vil glede veldig mange til hjemmetreningen. Her finner du den.

38. For den praktiske: Loddebolt

39. Kremen alle menn trenger: Healthy Feet

40. Tøfler til divaen: Tøfler i fuskepels

41. For den som vil flytte for formueskatten: Dæhlie pannebånd

42. For den som elsker lakris: Gaveeske fra Johan Bülow

43. Smartklokken for alle: Samsung Galaxy Watch Active2

44. Den virkelig dyre TV'n: Samsung Q90

45. For tannfeen: Genius 1020OS - beste?

46. For han som bør barbere seg oftere: Series 9 Braun shaver

47. For den som trenger hjelp: Xiaomi robotstøvsuger

48. For gameren: Astro A50 headset

49. Headsettet du kjøper til deg selv: Sony WH-1000XM4

50. For alle: 2020-kruset. Vi er vel enige om at dette året ikke fortjener mer enn en stjerne. Her finner du kruset.

