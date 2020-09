21 ting du trenger til vinteren

Er du klar for den kalde, fine tiden?

Det har blitt sagt at Norge har 4 vintre, hvor noen er grønnere enn de andre. Den virkelige vinteren i Norge kommer ofte som julekvelden på den berømte kvinnen.

Uansett har vi funnet 21 ting vi mener du trenger til vinteren.

Ved, og ved og ved. Jepp. Jepp. Jepp.

1. Ved. Om det er fem fyrer med ved eller om du har hytte som trenger ved, eller om du har et god, gammeldags peis er det greit å få veden til hus og hytte i god nok tid. Her kan du bestille ordentlig bjørkved som leveres hjem.



(PS! Her finner du pellets)

Pledd. Norskere blir det nesten ikke.

2. Pledd. Et skikkelig norsklaget pledd med norsk lamull inspirert av de gamle løperne du kjenner fra historien laget på Røros? Innertier for kalde kvelder. Her finner du det.

3. Terassevarmer. Fordi en god utepils kan også nytes i minusgrader. Sjekk denne.

Tøfler. Fordi gulvet blir kaldt.

4. Birkenstock tøfler. For de kalde vintermorgenene på vei inn for å lage kaffen. Her finner du dem.

5. Ullsokk. Gode, gamle ullsokken. Her finner du vår favoritt.

Vinterpakken har det du trenger.

6. Vinterpakke arbeidsklær. Fordi det er lurt å holde seg varm. Smart pakke til fin pris. Her finner du den.

7. Rapala vinterstøvler. Støvler som holder deg varm om vinteren. Mer enn høye nok. Her finner du dem.

Thermosokker. Holder deg varm.

8. Thermosokker. For de kalde dagene uten at de blir kjempetykke og vanskelig å bruke i sko. Super løsning. Du finner dem her.

9. Ulljakke. Revir har laget sin egen kule og funksjonelle ulljakke. Den er super for kalde dager. Sjekk den her.

10. Ull-longs. Vi elsker de fra Pierre Robert til menn. Varme nok. Gode nok. Her finner du dem.

Utendørsputen. For kalde norske dager.

11. Varmepute. Dette er en utendørspute du kan ta med deg rundt som holder bakenden din varm når du skal sette deg ned. Noen har vært utendørs i Norge før. Her finner du den.

12. Varmeovn. Til kalde dager. Med Wi-fistyring, og fint design. Kan flyttes på. Her finner du den.

13. Elektrisk fotvarmer. Sokker? Nei, dette er mye enklere. Eller, ikke enklere. Deiligere. Her finner du den.

Du trenger ikke denne akedingsen, men ingen har vel sagt at vi trenger å ha det gøy? Nei, vent litt...

14. Stiga Snow Flyer. Greit, vi skal innrømme at du ikke trenger dette. Samtidig: Dette er akeinnretningen som mange vil elske. Store og små. Her finner du den.

Komplett sett for deg som vil kose deg med mat utendørs i vinter.

15. Bålpanne. Dette er et komplett sett med alt du trenger. Nydelig måte å hylle den kalde, fine tiden på. Her finner du det.

16. Vinterhansker. Skikkelige vinterhansker for kalde dager fra Husqvarna. Disse tåler snømåking og jobbing utendørs. Her finner du dem.

Det er ikke mange som angrer på det å ha et godt snøkjede tilgjengelig.

17. Snøkjeder. Skal du fram et sted med litt dårligere føre enn der du normalt kjører er snøkjede helt genialt å ha liggende. Her finner du utvalget.

X-Ice North er laget for nordiske forhold

18. Vinterdekk. Å kjøre rundt på dårlige vinterdekk er som å være den berømte Bambi på glattisen. Michelin X-Ice North vinner tester år etter år, og er et godt valg. Du kan kjøpe dem her.

Dyne. Bittelitt større.

19. Dyne. En litt ekstra stor en, så du kan vikle deg godt inn i den. Den vi har valgt ut er litt lengre, og litt bredere. Så den kalde luften holder seg utenfor. Her finner du den.

I Norge er det mye vær. Sebamed er kremen du trenger for mye vær.

20. Sebamed kuldekrem. For de dagene hvor du får de berømte rosene i kinnene er dette kremen som sikrer at huden holder seg slik den skal være (altså uten sprekker). Genialt å ha i skuffen til vinteren. Her finner du det.

Fonduesett. Ja, for vinteren vet du.

21. Fonduesett. Vi skal ærlig innrømme at vi hadde en diskusjon her. Skal vi virkelig anbefale fonduesett i en sak om hva man trenger til vinteren? Ja, mente noen. Noen andre mente nei, det er litt 80-talls. Så tenkte vi at kanskje det var en grunn til at vi elsket fondue da. Og at noe ved det virkelig passer til vinteren. Så da ble det med. Et fonduesett fordi det å kose seg sammen er enda viktigere nå. Her finner du et sett.