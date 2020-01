27 ting som vil gjøre livet ditt mye bedre

Dette er tingene som vi mener de aller fleste hjem vil bli bedre med.

Vi har funnet 27 ting som gir deg bedre mat, bedre søvn og et bedre liv.

Lampen styres fra din smarte telefon, og hjelper deg å sove og våkne.

Denne er helt genial. Den vekker deg, hjelper deg å slappe av og har miljøsensor for inneklimaet. Lampen vekker deg med lys som øker og skifter farge som en ekte soloppgang, og kan ved hjelp av lysbaserte pusteøvelser hjelpe deg å sovne. Bedre søvn er et bedre liv.

Sjekk den her

Crock-Pot Slowcooker Express er familimedlemmet du ikke visste du savnet før du fikk det.

Det meset spennende med dette er selvmotsigelsen det egentlig er. Denne geniale gryten lager sunn og god mat med slowcook-konseptet, men samtidig superraskt. Du kan lage avansert mat, uten å søle og uten fare for at det brenner seg fast eller blir dårlig.

Det stemmer faktisk det som selskapet bak selv sier: Dette er familiemedlemmet du hadde savnet. Du lager god mat ved å trykke på en knapp (ok, du må putte ingrediensene oppi), og simsalabim blir det strålende. Det blir også mye lettere å lage sunn mat.

Framtiden er her nå, og med garantert godt resultat hver eneste gang er dette en virkelig innertier. Pluss for at den raskt kan rengjøres i oppvaskmaskinen.

Her finner du den

For deg som liker kaffe er det litt før og etter du kverner dine egne bønner. Det er så stor forskjell.

For deg som elsker kaffe vil hverdagen bli litt før og etter du fikk en kaffekvern. Filterkaffe er godt, men filterkaffe med nykvernede kaffebønner er bedre enn godt. Det er best. Vi har selv denne kaffekvernern fra Wilfa, og det å kjøpe ferdig kvernet kaffe på butikken er utvilsomt noe mye dårligere enn å kverne selv med denne. Du tror faktisk ikke hvor mye bedre det er før du gjør det, og kvernen er superrask - 30 sekunder er alt det tar.

Her finner du den (ikke tracket, fikk ikke logget inn)

Denne miniutgaven av en foodprocessor er rett og slett genial.

Problemet med foodprocessorer er størrelsen, ikke hva de kan brukes til. Det er derfor helt genialt at kongene bak produkttypen har laget en miniutgave som er lett å ta fram og tilbake på kjøkkenbenken uten at den tar all plassen.

Kikk nærmere på den her

Denne støvsugeren er utrolig enkel å bruke, og rett og slett helt genial.

Denne ledningsfrie støvsugeren er lett, håndholdt og en drøm. Glem robotstøvsugeren som svirrer rundt, dette er det du vil ha for å bli kvitt støvet. Helt genial, og veldig enkel å bruke. Ledningsfri støvsuger=genialt.

Sjekk den her

God mat på tur gjør en god tur enda bedre

Litt mer utendørs. Litt mer frihet. Litt mer natur. Enkle ting, og litt bedre mat på turen? Ja, selvfølgelig.

Denne er fin

En massasjestol hvor du kan slappe virkelig av? Ja, takk!

Greit nok, den er ikke for alle hjem. Likevel - de hjemmene hvor man kan ha plass til denne for å kunne få den virkelig gode avslapningen er et hjem vi ønsker å besøke.

Sjekk den her

En enkel brødboks fungerer supert for å la brødet leve litt lengre

En enkel og fin brødboks betyr at brødet varer litt lengre.

Her finner du brødboksen

Denne luftfukteren gjør inneklimaet bedre.

Det er alltid litt slitsomt med ekstra tørr luft når vi må fyre på med varme. Løsningen er å fukte luften så du puster bedre inne.

Denne vil du ha

Spar mat og la maten leve lenge med denne geniale testvinneren.

Enten du vil spare litt mer mat, eller bare ha den holdbar lengre - denne vakumpakkeren er smart.

Sjekk her

Deilig mat med aifryer, ja, ja, ja!

Å ha en frityrkoker hjemme er mye gris. Å ha en airfryer hjemme er mye verdt for sin pris. Det er et veldig nytt jungelord.

Sjekk den her

En benk. Smart.

En benk er en slik ting du sjeldent tenker at er så smart som det er. For smart er det. Spesielt om du har litt uteområde. Inne kan en sofa ofte være bedre, så det er sagt.

Sjekk den her

Våre favorittkniver for matlaging

Dette er knivene vi selv bruker til all matlaging. Anbefalt som bare det.

Sjekk knivene her

Noen ting er smarte. Paraply er en slik noen ting.

Paraply er noe man ofte kjøper de gangene det regner, og aldri egentlig har. Kjøp gode paraplyer du kan ha i huset før du trenger dem så har du dem når det faktisk regner.

Sjekk her

En ring som skal samle alle følelser. En ring for å gjøre familien bedre?

Vi skal ikke garantere at familielivet blri bedre av at alle går med en moodring, men det er ganske sannsynlig.

Sjekk ringen her

Denne geniale plantekassen fungerer meget bra for å gjøre hjemmet litt grønnere, eller mer ryddig.

Gjør hverdagen litt grønnere med denne plantekassen, som også er en fin oppbevaringsmulighet for andre ting.

Her ser du den

Genialt overvåkningskamera med nattsyn

Lei av at noen hele tiden forsyner seg av avisen din, eller tror du noen lusker rundt hus eller leilighet? Dette trådløse kameraet er enkelt, og genialt.

Sjekk det her

Vannflasken holder på kaldt drikke i 24 timer, altså at det er kaldt i 24 timer.

Det er egentlig litt vanskelig å få hodet sitt til å skjønne at en drikkeflaske med skjerm er bra, men LCD-skjermen som viser temperaturen på drikket inne i flasken er genial. Du vil etter at du har fått den ikke helt skjønne hvordan du klarte deg uten den. Flasken holder varm drikke varm i 12 timer, og kald drikke kald i 24 timer.

Se den her

Denne musen er 90 prosent stillere enn en normal mus

Det er utvilsomt det som kan kalles et skikkelig ilandsproblem at museklikkelyden er for høy, men denne musen er alså stille og er trådløs. I tillegg er den veldig god å bruke, og av høy kvalitet.

Se nærmere på den her

Det er lurt å lagre tingene du er glad i på en ordentlig måte.

Det er lurt å få litt av de tingene man ikke bruker unna, men ikke lurt å lagre de på steder hvor de blir ødelagt uten skikkelig lagringsopplegg. Denne boksen beskytter og sikrer det du lagrer mot støv og vann, og tåler alle temperaturer.

Sjekk den nærmere her

Mikse, blande og fikse. Denne gjør alt. Og har en genial måte å styre farten på ved at du klemmer løst eller hardt.

Denne stavmikseren gjør alt du trenger at den skal gjøre, og er også lett å holde ren. En av de tingene du egentlig ikke skjønner hvor mye du trenger før du har den.

Sjekk den her

En skikkelig badematte fra Missoni er en investering i et litt bedre bad.

Nei, det er ikke helt det samme med en sklisikker badematte med håndkledet du kaster på gulvet.

Sjekk her

Denne lampen kan du ta med deg hvor du vil, og lades opp med USB

Denne lampen ser både bra ut, og er bærbar slik at du kan ta den med der du trenger litt ekstra lys. Kan også tas med ut, og lades opp med USB-kabel.

Sjekk den her

Denne lydbaren lar deg styre lyden med din eksisterende fjernkontroll, og er trådløs...

Det er fint med en fin TV, men er ikke lyden bra nok får du ikke god nok opplevelse. Denne trådløse (deilig) soundbaren sørger for god nok lyd, og styres fra den eksisterende fjernkontrollen din.

Her finner du den

Marmor tåler det meste, og er for mye det aller beste

Dette er enkelt og greit, og fungerer slik det skal. Veldig lett å rengjøre, og fint å servere på.

Sjekk her

Peugot har røtter helt tilbake til 1810 i Frankrike, og deres pepperkverner er legendariske.

Dette er en kopi av den første pepperkvernen som Peugot lagde, og er kledd i sølv. Riktignok en dyr versjon av en ting du ikke helt skjønte hvor bra det er her å ha før du har det. Nykvernet pepper smaker himmelsk, og er ofte mer enn nok krydder på det meste av mat. NB! Om du skal kjøpe en annen pepperkvern pass på at det er en du kan stille inn grovheten på. Det vil du ha.

Du finner den her

Noen stekepanner er bare bedre enn andre, og dette er en av dem.

Dette er en av de tingene du ikke helt skjønner hvor bra det er før du får det. En panne som tåler alt, og som hjelper til å lage bedre mat. Verdt hver eneste krone.

Se på den her

Enkelt å lese av steketermometer sa du? Ja!

Skal du lage skikkelig mat i ovnen trenger du et steketermometer, men å hele tiden sjekke hva temperaturen er inne i ovnen eller ved å ta ting inn og ut er unødvendig slitsomt. Dette er løsningen hvor du leser av temperaturen på mobilen.

Sjekk her

