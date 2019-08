30 ting som bare er herlig dyre

Vi kan advare med en gang: Denne handelisten er ikke for de fleste, og knapt nok for Lotto-millionærer.

Ikke alt i livet er enkelt eller billig. Noen ting er avansert, og koster litt mer. Selv om enkelte intelligente vesener hevder at det beste i livet er gratis vil vi hevde det er mer enn litt på denne listen som er helt ok. Muligens også litt mer enn ok.

Vi har tatt et lite utvalg for å finne de tingene som virkelig skiller seg ut i mengden. Du finner vårt subjektive utvalg under.

The Tired Man lenestol

Denne stolen i saueskinn koster 62 995 kroner

Breitling Navitimer

Denne klokken koster før eventuelt rabattpris 528 610 kroner.

Thom Browne Sunglasses

Dette er solbrillene for kjennere til 7999 kroner.

Womanizer Duo Rabbitvibrator

Dette er høyklasse til rundt to tusen kroner.

Caronte Skull Mask

Dette er en maske i fløyel som det er meningen skal være et undertøy. Koster 1798 kroner.

Gun Table bordlampe

Denne pistolen kan lyse opp selv de mørkeste rom

LionSteel Titanium SR-1

En kniv for kjennere til 4 495 kroner.

Bernard Lounge Chair Nature

En stol du kan slappe av i til 23 000 kroner.

Riedel Sommelieres vannglass

Dette vannglasset er for deg som virkelig har klasse. 799 kroner er normalprisen.

MSI GT75 Titan

Skal du ha en skikkelig bærbar PC kan du kjøpe denne til litt over 50 000kr.

Mühle Traditional Barbersett - gull

Dette barbersettet er for deg som virkelig liker skjeggveksten din. Koster 3 299 kroner.

Gull og perle-BH

Denne BH'en koster 3 490 euro. Den har gull og perler. Dessverre ikke diamanter også så Prince ville blitt fornøyd.

Ralph & Russo kjole

Denne kjolen koster 28 818 euro. Den er vel også definisjonen på stil.

Mistro skjæremaskin

Denne skjæremaskinen er manuell, og koster 55 588 kroner.

Helmut Lang skinnbukse

Denne koster 9 999 kroner, og er dermed noe av det rimeligere på denne listen.

Samsung 8k

Dette er TVn som knuser alt. Prisen er 99 990.

PH Kongle Pendel

Denne konglen koster 208 305 kroner.

Zanmai Revolution

Denne kokkekniven koster 2 325 kroner, og skjærer som f...

Sensai Ultimate The Concentrate

Serum med verdifulle dråper. Koster 5 936 kroner for 30 ml.

Alba 3-seter

Dette er en skinnsofa med ekklusivt uttrykk. Koster 49 999 kroner

Terzani Stream

Denne lampen gir deg levende lyseffekter og har flere punkter til 107 202 kroner.

Perricone MD Smoothing Facial Conformer

Denne flasken med 59ml koster 4549 kroner. Det er en del kroner per dråpe.

Missoni M Kjole

Denne klassikeren får du for den nette sum av 7 198 kroner.

Porsche Design P 8678

Dette er solbriller fra Porsche design for begge kjønn til 4 569 kroner.

Kapital +Bob Marley

Dette olajakka over de fleste. Kapital hyller Bob Marley med en jakke til 117 000kr.

Air Jordan 3 Retro

Dette er skoene som får deg til å hoppe høyere, danse bedre ... neida, men det er definisjonen på kul.

Nordic Nest Peak Wool rug

Dette teppet koster 8 142, og er rimelig spør du oss. I hvert fall om du sammenligner med en del annet på denne listen vår.

Boucheron soolbriller

Disse eksklusive franske solbrillene blir dine for den nette sum av 11 531 kroner.

Ridley Noah Fast Ultegra Di2 Disc Road Bike

Dette er 2019-modellen, og du får den for 7 415 dollar. Uansett prisen må du tråkke selv, for den eneste motoren denne har er deg selv.

DC Comics Batman-sjakk med batsignal som lyser

Sjakk blir liksom ikke helt det samme etter å ha spilt med dette. Prisen er den herlige, enkle og nærmest latterlig lave summen av 750 pund. Eller litt over 8 000 kroner med den kursen vi fant da vi skrev dette. Husk: Den har et lysende batsignal!

