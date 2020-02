5 plagg alle menn trenger i ruskevær

Det finnes ikke dårlig vær, bare klær som ikke er gode nok.

Uansett hva det skyldes så kan regn, vind og det vi så gjerne kaller drittvær bety en del utfordringer for påkledningen. Vi har derfor funnet 5 plagg (eller 3, og 2 dingsegreier) som kan redde enhver drittværdag. Det blir ikke sol av å bruke dem, men du får det litt bedre

Regn, regn gå din vei. Neida, fungerer ikke. Regnbukse, derimot, fungerer.

1. Rains regnbukse

Dette er en regnbukse som er laget for de dagene hvor regnet står sidelengs på fortauet. Enten du har mer eller mindre frivillig fått i oppdrag om å oppsøke returstasjonen med glassflasker, ruller en barnevogn med tilhørende ulende sirene eller rett og slett bare skal bevege deg noen meter til nærmeste burgersjappe kan det være greit at beina ikke blir våtere enn en gjennomsnittlig benk på enhver countryfestival i Norge. Du tar poenget. Enkel, behagelig og funksjonell. Innertier. Midt i blinken. Allerde kjøpt.

Her kan du også handle din regnbukse

Alle regnjakker trenger ikke å se ut som de er designet av en blind høne.

2. Tretorn regnjakke

Det er vær som rett og slett må ha en regnjakke. Problemet er at særdeles mange regnjakker ser ikke ut i måneskinn. Eller, forsåvidt, i måneskinn hadde nok noen av dem vært helt ok. Denne regnjakken er så kul, så fin og så stilig at du kan gå med den om solskinnet faktisk skulle komme også. Men hva er da vitsen? Da kan du jo gå uten regnjakke. Uansett, du har skjønt poenget vårt.

Her finner du jakka

Vi er skrudd sammen på en eller annen rart måte som gjør at vi begynner å synge på Inner Circle med en gang vi ser denne paraplyen. Skjønner du hvorfor så kan du sende oss et postkort.

3. Swims paraply

Ja, ok, du kan jo unngå å bruke regnjakke hvis du har en paraply. Er du som oss har du et lager av elendige paraplynisser som du har kjøpt på en kiosk eller lånt med deg fra din partner. Uansett, de fungerer omtrent like godt som en middels trent grenadisk spiss i eliteserien i fotball. Swims-paraplyen derimot er laget for norsk drittvær. Det eneste problemet vi har med vår er at vi ikke husker om vi la den på jobben eller i bilen...

Her finner du din

Mmm.. gummi mmm... gummi... mmm.... gummi . Gummi bak og gummi foran Gummi seint og gummi om morran

4. Galosjer

Galosch? Galosj? Osj? Gal osj? Små gummigreier du tar rundt skoene så du kan bruke de vanlige skoene du skal ha på jobb eller fest selv om det regner sier vi. Så skjønner vi alle hva vi snakker om. Var populær da bestefaren din var ung omtrent, eller du selv om du var ung da vår bestefar var ung. Uansett trenger du også et par. Du vil takke oss.

Sjekk her

Har aldri skjedd oss. Seriøst. Vi mener det. Kors på halsen. Seriøst. Vi har aldri hatt røde joggesko.

5. Shoe cleaning wipes

Enkelt og greit, og sikkert litt feil i disse moderne tider. Uansett: Dette er genialt å ha i skuffen på jobben, i bilen eller der du trenger det for de dagene hvor du har plassert beinet ditt akkurat i den gjørmegreia du sa du hadde full kontroll på at du ikke skulle plassere akkurat den skoen i.

Sjekk her