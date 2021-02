Et nytt år betyr også nye, vakre ting. Vi har valgt ut 10 nyheter fra den ypperste designfronten.

Godt design er ikke bare vakkert å se på, det er også funksjonelt. Den gode kombinasjonen gir en herlig opplevelse. Vi har tatt runden for å se på de fineste nyhetene i designbutikkene for å gi deg vår liste.

Selv om listen er nummerert så er den ikke rangert. Produktene er nyheter i butikkene i 2021.

Det er to måter å se dette smarte skoskapet på. Det ene er løsningen på det evige problemet med alle skoene som er over alt. Det andre er å kikke på det som et vakkert møbel. For begge deler er like sant. En klassisk skandinavisk look gjør at skapet holder seg år etter år, og de smarte skuffen gjør skoene lett tilgjengelig.

Skapet er 129 centimeter høyt, og kan også da brukes som et avlastningsbord for nøkler og annet.

Her finner du skapet

Hjemmekontorets beste venn er et veldig godt skrivebord. Dette finnes i svart og hvitt, og er mattlakert med ben av stål. Avlastningshyllen er genial, og de to små skuffene akkurat nok til å ha passelig mye på skrivebordet. Kvalitet, og lett å plassere.

Se nærmere på skrivebordet her

God vin skal ligge godt, og fine vinflasker er også interiør i seg selv. Dette vinstativet designet av Arthur Umanoff for Menu er i svart stål og cognacfargede lærreimer.

Du får plass til 8 flasker i stativet, eller som en venninne sier: Nok til en fredag.

Se nærmere på det her

To vakre lenestoler med herlige, tykke puter. Denne spanske produsenten av kvalitetsmøbler har laget en ny designklassiker. Vakker, og særdeles gode å sitte i.

Sjekk dem her

Dette er en vase i 4 deler, eller 4 stabelbare deler av munnblåst glass laget på glassverket i Finland. De er skjært for hånd, og polert i flere lag. Hver blomst som kjøpes er helt unik. En designperle.

Se nærmere på den her

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.