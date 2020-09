6 adventskalendere kun for voksne

Det er noen adventskalendere som passer best for kun de over 18.

Noen kalender er ment for å gjøre det litt hetere for et par som ønsker å kose seg litt ekstra før jul, og i julen.

De fleste kalenderne for voksne har et stort utvalg av erotiske hjelpemidler, og mange av dem har varer for mange tusen kroner med særdeles høye rabatter. Med 24 luker er det alltid mye spennende bak hver luke.

Hvis du er redd for at 24 dager blir litt mye kan du kjøpe denne 7-dagerskalenderen fra Fifty Shades of Grey

Lyst på en litt mer romantisk kalender? Da er denne med spennende, koselige og romantiske tekstluker et godt valg.

PS! Du kan utvide adventstiden til hele desember med denne kjærlighetskalenderen som varer en hel måned.

1. Amorelie luksus erotisk adventskalender

Luksus erotisk adventskalender betyr mange dager du kan komme på før jul

Disse luksus-erotiske kalenderne ble utsolgt i 2019, men er nå tilbake i salg for 2020. 24 luksuriøse og hete overraskelser innenfor massasje, sexleketøy og soft-bondage – til en verdi av rundt 8800 kr, med en prislapp på 3 299 kroner.

Her finner du luksuskalenderen

2. Kondomeriet Naughty & Nice adventskalender

Dette er adventskalenderen for den som vil være både litt snill og litt "slem" før jul.

Her kan du kikke på den

24 days of love & sex er denne stilige julekalenderen fra Vuxen

Hva er vel bedre enn å telle ned til julaften med 24 dager med kjærlighet, erotikk og sex? Denne kalenderen har en veiledende pris på 1 995 kr, men du får 25 prosent rabatt nå.

Her finner du kalenderen

Lett bondage og enkle leker for par finner du bak de 24 lukene i denne adventskalenderen.

4. Amorelie erotisk adventskalender

En erotisk adventskalender som også vil være en vinner. 24 overraskelser innen massasje, sexleketøy og soft-bondage – til en verdi av ca. 4600 kr!

Her finner du den

5. Amarona Classic Desire julekalender

Desire. En god adventskalender.

Amorana Classic Desire Kalender er en luksuriøs, eksklusiv og erotisk julekalender for både han og henne. Denne julekalenderen inneholder 24 overraskelser fra eksklusive merker som for eksempel Womanizer, We-Vibe, Loovara og Bijoux Indiscrets.

Her finner du kalenderen

6. Orion Erotisk adventskalender

Dette er en kalender for voksne

Lukene er fulle av erotikk og rommer massasjeprodukter, sexy leker og fantasifremmende tilbehør som vekker lyst og lidenskap. Verdien er ca. 3200 kroner!

Her finner du den