6 geniale ting som redder sommeren

Hvis Reodor Felgen var en virkelig oppfinner ville han ha funnet opp disse 6 tingene.

Sommeren skal nytes, og sommeren 2020 blir bedre med disse 6 dingsene. Geniale løsninger vi så gjerne skulle ønske vi hadde funnet på selv.

Badeleker? Det finner du her

Melonkutter. Genialt.

Dette er sommergodteri-redderen. Vannmelon kan nesten ikke undervurderes, men å få fine skiver er ikke alltid så lett. Denne er laget for å løse det som nå plutselig ble så veldig mye enklere.

Her finner du melonkutteren

Jada, sier du. Slik har man jo sett før. En greie for å bære med seg 6 kalde ut i sola. Så ser du en gang til. Så ser du det helt geniale. Flaskeåpneren. Så kjøper du en, og gleder deg til neste solnedgang med en god venn i hånda.

Her finner du den

Vi har hatt multiverktøy liggende. Vi har brukt det mange ganger. Det har bare manglet en ting som har gjort at vi alltid måtte ta med en ekstra greie hver gang vi skulle fikse noe. Lys. Så, ja, den ekstra geniale greia er LED-lys!

Her finner du det

Quiz: Hvilket genialt utespill er like gøy år etter for for store og små?

Svar: Krokett.

Her finner du det

Nettet er ikke alltid din venn om du skal sitte utenfor husets fire vegger, da er denne lille dingsen fin å ha. Vi bruker den selv til å utvide nettet så vi kan finne den lille skyggeflekken akkurat der vi har lyst til å strømme fotballkampen. Plugges enkelt i stikk-kontakten

Her finner du den

Ut på tur, aldri sur med denne kjøletrillebagen. Du blir parkens vinner med denne. Eller strandas. Eller campingplassen.

Her finner du den

PS! Denne hunden er ikke like genial som den er kul. Det er nemlig en blåtann-høyttaler.

