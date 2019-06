6 sko alle menn bør ha i skapet

Du trenger ikke å fylle skapet med mange sko utover penskoene. Her er de 6 skoparene du bør ha.

Vi har valgt ut 10 skopar alle menn bør ha i skapet. Dette er sko og annet for føttene som garantert vil bli brukt, og som holder.

1. Common projects sneakers

Denne skoen passer like godt med et par dressbukser som med et par slitte jeans. Gjør skovalget om morgenen litt lettere med en enkel skinnsko fra Common Projects.

Her finner du skoene

2. Timberland hverdagssko

Noen røffe hverdagssko som tåler både høst, vår og litt vinter er viktig å ha i skapet. Vi går for disse fra Timberland med gore-tex.

Her finner du skoene

3. Swims Classic Overshoe

Dette er en veldig god investering, og gjør at du kan ta på de penere skoene på uansett vær. Swims er et merke fra Norge, og passer dermed ekstra godt for norske forhold vår, vinter, sommer og høst.

Her finner du dem.

4. ALFA Walk King Advance GTX

Det er mulig å hevde at det ikke er nødvendig for vanlige gåturer med så gode sko som dette, og det er forsåvidt rett. Samtidig skal du på skikkelig tur bør du ha skikkelige sko. Som dette.

Her finner du skoene

5. Chelseaboots

Klassiske boots som finnes fra mange leverandører. Her fra H&M.

Her finner du skoene

6. Birkenstock ARIZONA

Dette er sandalene over alle sandaler. Særdeles gode å gå med, høy kvalitet og med et utseende som gjør at de kan brukes oftere enn bare til og fra stranden. Selskapet fikk for øvrig i 2018 prisen for den mest dyrevennlige skoprodusenten.

Her finner du dem

Og, i tillegg bør du altså ha et par med virkelig fine pensko. Vi kjøper våre hos disse:

Care of Carl

Ferner Jacobsen

Nly Man