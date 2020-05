6 ting enhver bonde bør eie

Sånt no’ ha’kke de i byen.

Det finnes store og små bønder, og det finnes de av oss som har bonden i blodet. Det sistnevnte dekker nesten alle. En gang i tiden var nok en av forfedrene elle formødrene bonde.

Vi har derfor samlet en liten liste over 6 ting vi mener enhver bonde, liten eller stor, med respekt for seg selv burde eie.

Så er vi helt åpne for at vi mangler noen åpenbare produkter som du finner her.

1. ATV med minigraver

Dette er en tøff løsning for alle som har litt jord som trenger å flyttes på. Selvfølgelig helt av nyttemessige årsaker.

Her finner du ATV'n

Her finner du minigraveren til den

PS! Hva med en henger også?

Vil du bare ha en minigraver uten ATV så finner du det her

2. Strømgjerde mot snegler

Ok, vi skal innrømme at dette gjelder for de små bønder av oss. Eller de store som også har en liten kjøkkenhage. Et strømgjerde som holder de, unnskyld uttrykket, jævla sneglene ute.

Her finner du det

Har du problemer med fluer? Her er løsningene

Har du problemer med rotter og mus? Her er løsningene

3. Hønsehus

Hønsehuset du trenger. Nå mangler bare noen høner. Så lenge du har løst problemet med mus (se over) så bør ikke det være noe problem.

Hver mann sin høne! I hytte og i hus. Du kan ikke lage omelett uten egg. Så slik er det bare.

Her finner du hønsehuset

4. Leskur

Skal du ha le for vær og vind for det meste trenger du en slik beskyttelse mot insekter for dyrene på sommeren og alt det vi får på vinteren.

Her finner du det

5. Traktorfres

En traktor har du, men har du en så kraftig freser til den?

Her finner du den om ikke

6. Plentraktor

Alle trenger en plentraktor. Om du har nok plen. Hvis ikke så skaff deg nok plen.

Sjekk her

