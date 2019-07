7 dingser du virkelig har bruk for

Dette er 7 dibbedutter som vil gjøre hverdagen enklere.

Vi har tatt en kikk i dingsebutikkene for å finne sju veldig smarte dingser som faktisk vil gjøre hver dag mye enklere.

1. Avløpsrenser som virker

Det er muligens noen ting som er eklere enn å røske opp gammelt hår og annet skitt fra avløp, og vi skal ikke se bort i fra at det er ting som er mer irriterende enn å skylle såpen ut av håret for å oppdage at badet har blitt et svømmebasseng. Løsningen er denne genialt enkle dingsen: Spralla avløpsrenser.

Her finner du den

2. Wifipack

Greit nok, du har kjøpt dyrt nett og det virker fint i stua og muligens også på det ene soverommet. Like godt virker det ikke på barnas soverom eller på badet, eller kjøkkenet? Vel, løsningen er Googles geniale wifigreie. Fungerer som juling, er enkelt å sette opp og sikrer at du får nett i hele huset eller leiligheten.

Her finner du pakken

3. Pizzaskjærer (som virker)

Det er mange småting som kan irritere, men det at halvparten av pizzaen ligger igjen på pizzaskjæreren rangerer vi på topp 20 i hvert fall. Etter at vi fikk denne skikkelige skjæreren har det aldri skjedd.

Her finner du den

4. GPS-bånd for hunden

Skulle det være slik at du har en hund du lurer på hvor er til tider så er dette løsningen. Finnes også for katt, for øvrig.

Sjekk bare her

5. Gardena slangetrommel

Vi hadde ikke slik før. Vi hadde slangen liggende omtrent der vi slapp den. Så hadde vi denne som samler slangen automatisk for oss. Nå er slangen alltid på samme sted.

Sjekk her

6. Beurer kroppsanalyse

Hvis du er litt som oss, og trenger litt slik som oss litt kontroll på kropp og hva som skjer med den så er denne dingsen utrolig nyttig.

Sjekk den her

7. Profesjonell knivsystem

Etter at vi investerte i dette har vi knivene i god stand mye, mye lengre.

Sjekk her