7 kule t-skjorter på sommersalg

Vi har funnet noen veldig fine og gode t-skjorter på salg.

Sommersalg betyr veldig mange mulige besparelser, og gode kjøp. Det kan likevel kreve sin mann å lete gjennom alle nettbutikkene for gode kjøp. Derfor har vi gjort det for deg, og gir deg her en guide til 7 gode t-skjortekjøp på årets sommersalg.

Her finner du vår store oversikt over sommersalg

Klassikeren fra Paul & Shark er på salg med 40 prosent på det store salget til Care of Carl. En virkelig god t-skjorte fra et kvalitetsmerke.

Denne skjorta er av høy kvalitet fra et veldig godt merke, og er en klassisk t-skjorte som kan brukes til mange anledninger. Nå er den satt ned med hele 45 prosent så lenge lageret rekker hos Stayhard.

Den klassisk hvite t-skjorten i høy kvaliteten fra Bianco. 100% bomull, og nå satt ned med 30 prosent hos Ferner Jacobsen.

Herlig t-skjorte fra Calvin Klein, med trykket 1981. 100% bomull. En del av det store sommersalget til Ellos.

En herlig skjorte med David Bowie-trykk og Hugo i nakken. Nå satt ned 30 prosent på salgtet til NlyMan.

Hos Cubus får du 50 prosent om du kjøper 2 t-skjorter, og 2 av denne i herlig lin og bomull er en god investering for varme sommerdager.

En kul t-skjorte fra Cos på salg, som nå er satt ned med 50 prosent på deres salg.

