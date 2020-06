7 utrolige kupp på bøker

Dette er de helt nydelige bøkene som nå er på superkupp.

Sommersalg betyr mye, og du kan også gjøre veldig gode kupp på bøker som både ser bra ut og du vil ha mye glede av.

Her finner du vår store oversikt over salg

En særdeles vakker bok med bilder av Kate Moss. En designbok som er veldig vakker og gjennomført. Vakre bilder, og i en fin boks. Passer like godt på stuebordet som i bokhylla. Er nå satt ned 21 prosent hos H&M Home.

Du finner boken her

(Trenger du noe å legge den på så er dette kule minibordet på salg nå)

Ut i tur og mark? Her er alt du trenger å vite. En spesialskrevet bok for de nordiske skogene som nå er satt ned fra 449 til 179 kroner.

Her finner du den

Denne boken er storselger over hele Skandinavia. Normalprisen er 399 kroner, men du får den nå for 169 kroner. En vitenskapelig pageturner som kan forandre ditt liv. Boken alle snakker om - over ett år på topplistene i Sverige!

Her finner du boken

Denne boken koster opp mot 800 kroner i norske butikker, og er nå på salg fra Amazon til 465 kroner. En bok som viser det beste fra magasinet Vanity Fair gjennom årene. En herlig bok for inspirasjon og stuebordet.

Her finner du boken

En herlig samling med veldig morsomme striper som du også kan le av hele sommeren. Satt ned fra 349 til 302 kroner.

Her finner du boken

6. Thorbjørn Egners samlede fortellinger

Dette er boken man trenger uansett om det finnes barn eller ikke i familien. En helt utrolig samling med særdeles vakre tegninger og historier vi alle kjenner. Nå satt ned fra 499 til 349 kroner.

Her finner du boken

Den italienske motefotografen Leonardo Glauso dro hjem til kjente modeller for å ta bilder som er i grenselandet mellom mote og erotikk. Resultatet ble en bok som nå er satt med hele 43 prosent til 192 kroner. En vakker bok.

Her finner du boken

Her finner du vår store oversikt over sommersalg