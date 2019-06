8 freshe t-skjorter som passer til alt

Her er sommerens kuleste t-skjortene vi vil ha nå.

En kul og enkel t-skjorte er alltid et must-have om sommeren. Du kan lett sprite opp et avslappet antrekk bare med å gå for en stilfull t-skjorte med en morsom liten vri. Under har vi valgt ut 8 kule t-skjorter som kan sette prikken over i-en på en avslappet sommerlook.

Enkelt og elegant snitt med en morsom liten vri. Franske bon-bon kan aldri ta feil.

Enkel og stilfull i sommerens hotteste farge lavender. Den kan kombineres med både skjørt og bukse i alle mulige farger og mønstre.

Sjekk den ut her

Denne t-skjorten fra Gestuz er i avslappet passform og behagelig stoff. Den trendye printen gir den en rocka look og kan piffe opp ethvert sommerantrekk.

Du finner den her

Denne favoritten fra Baum und Pferdgarten trenger ingen introduksjon. Klassisk hvit med trendy skrift i blågrønt - en evig slager.

Du kan sjekke den ut her.

En urban favoritt som virkelig gjør susen. Fine jordfarger som skaper et balansert og elegant uttrykk.

Du finner den her

Denne t-skjorten fra Sofie Schnoor vil lett gi litt glamour i hverdagen. Flotte farger for en leken sommerlook.

Enklere og mer stilfullt enn dette blir det ikke. En hvit t-skjorte med subtil søm i kontrast og en nydelig, enkel skrift «Romeo» er mer enn nok om du ønsker en sofistikert og samtidig leken look.

Du finner den her

En nydelig enkel t-skjorte i hvit med en leken print. Trenger man mer i en solfylt sommerdag?

Du kan se nærmere på t-skjorten her