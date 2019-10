8 gaver far vil elske så høyt at han spiser dem opp

Uansett når du skal ha gave til far er dette gaver som bokstavelig talt vil falle i smak.

Det er ikke alltid lett å kjøpe gaver til han som har nok sokker og mer enn nok slips som aldri brukes.

En løsning er gaver som alltid blir borte. Det vil si gaver til far som spises opp.

Vi har funnet 8 gaver far vil elske så godt at det er til å spises opp. Bokstavelig talt.

1. Best Dad Malt Whisky Fudge

Karamell. Whisky. Genial blanding i en fin boks. Hva mer kan man ønske seg? Ok, selvfølgelig vinne i Eurojackpot, fred på jord og slike ting. Men bortsett fra det?

2. Lakris Classic 550 g

Lakrids av John Bülow er strålende, og er noe som garantert slår an. Kjøp The Original, slik som far er.

3. Chili Klaus Spicy gaveeske

Dette er for pappaen som mener at maten ikke er sterk nok. Uansett. En herlig gaveeske med chips, krydder, ketchup og godteri med skikkelig chilikraft.

4. Gavepakke med kaffe og sjokolade

En super pakke med god sjokolade og strålende kaffe. Enkelt og greit.

5. Kake

Uansett hvilken kake, for her bestemmer du selv.

6. Turmat

Har du en far som går på tur og stort sett aldri er sur så er turmat en glitrende gave.

7. The Famous Grouse-trøfler

Whiskytrøfler. Nei, ikke tøfler. Sjokolade-trøfler.

8. Krydderblandinger

De du kjøper i norske butikker er ikke alltid innertier, men vi elsker Mill & Mortar-blandingene. Det vil far også.

