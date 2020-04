8 ting du trenger for din nye hverdag

Vi er de samme menneskene som lever i en litt ny verden. Det krever noen nye ting.

Nye tider gir nye løsninger, og vi gir de 8 produkter som vår nye hverdag krever.

Antibakteriell håndsprit i små flasker er bra å ha med seg på tur ut av huset eller leiligheten.

1. Håndsprit

Hendige flasker for lommen med håndsprit er fint å ha i lommene de gangene man er ute på tur. Antibakteriell håndsprit fjerner virus og bakterier, og er derfor kjekt å ha i lommen til når man ikke har håndvask tilgjengelig.

Her finner du dem

2. Hansker

Hvis du vil beskytte hendene dine mens du er ute kan hansker være en måte å gjøre det på. Selv om rådene er å vaske hendene ofte, og ikke føle seg trygg fordi man har hansker så er det mulig å gjøre begge deler. Det vil si både vaske hendene, og bruke hansker.

Her finner du skinnhansker for menn

Her finner du skinnhansker til kvinner

Her finner du engangshansker

3. Masker

Engangsmasker er anbefalt om du tror eller er smittet av virus, og kan være en beskyttelse for din omgangskrets og familie.

Her finner du engangsmasker

4. Hygienehåndtak

Nye tider gir nye oppfinnelser, og denne oppfinnelsen er laget for at du skal slippe å ta på minibanker og dørhåndtak. Denne messinghjelperen er laget for å ikke bringe smitte videre, og for at du skal slippe å ta på ting. Produktet er helt nytt, og du kan være blant de første som får det i verden. Dette skjer gjennom den amerikanske tjenesten Kickstarter, hvor nye produkter lanseres. Håndtaket, som også fungerer som en penn som kan skrive under på skjermer eller på telefoner, blir produsert nå - og forhåndskjøper du til spesialpris får du dette i juni. Produktet er utviklet av en pensjonert ambulansesjåfør.

Her finner du det (så lenge lageret rekker)

Sjekk også ut disse produktene som kommer:

Resirkulerbare engangshansker

Gjenbrukbar ansiktsmaske (kun 6 dager igjen)

5. Håndkrem

Hvor mye du har brukt håndkrem før kommer sikkert an på mye, men hvis du vasker hendene dine så ofte som du bør gjøre nå vil de bli tørre. Løsningen er å gi de litt ekstra fuktighet.

Her finner du en sikker håndkremvinner

6. Massasjeapparat

Stive skuldre og ømme ledd kommer gjerne fra at man sitter mer stille, og for alle som er mer hjemme blir det ofte mer stillesitting. Løsningen er et godt massasjeapparat som kan løse opp.

Vi går for dette

7. Bukse tilpasset utendørs

Vi har begynt å gå mer utendørs i skog og mark, og selv om den gamle joggebuksen eller jeansen går greit er det fint med tilpassede bukser for utendørslivet som tåler litt mer vær og vind, vann og annet.

Her finner du utendørsbukse for menn

Her finner du bukse for kvinner

8. Et oppgradert kjøkken

Vi lager også mer mat hjemme selv, og med litt mer tid for noen er det å oppgradere enkelt en fin ting. Vi går for disse 3:

Grilltang med termometer

Japansk knivsett

Mini foodprocessor

PS! Ut på tur? Hva med denne opplåsbare båten? Eller hva med et skikkelig telt? Og, du: Bærbar espressomaskin for tur...