9 kule retro t-skjorter for menn

Det er sommertid igjen, og tid for å kikke tilbake i tid.

Det er en tid for alt, men det er alltid tid for å være retro. Her er 17 kule retro t-skjorter for menn.

1. Only & Sons rapper 199 kroner

Her finner du den

2. H&M 7UP 149 kroner

Klikk her for å se nærmere på t-skjorten

3. Lacoste Logo Tee 699 kroner

Se nærmere på den her

4. Basic Instinct t-shirt 113 kroner

Se nærmere på t-skjorten her

5. Calvin Klein Photo S Board 599 kroner

Se nærmere på den her

6. Jack & Jones Coke Statement 199,95 kroner

Se nærmere på t-skjorten her

7. Metallica Ride the Lightning 299,95 kroner

Se den og flere Metallica-skjorter her

8. Top Gun 199,95 kroner

Her finner du t-skjorten

9. Polo 30/1 799 kroner

Her finner du t-skjorten