9 supre julegavekupp til barn

Dette er gavene barn vil elske til jul.

Med mange salg kan det være vanskelig å se hva som passer for hvem. Vi har plukket ut 9 kupp for barn.

Vi har tatt en kikk på salgene som allerede er der for de aller minste, og vi har funnet noen virkelig godbiter.

1. Ferrari elektrisk bil for barn

Vi ble virkelig forelsket da vi så denne. En rød Ferrari for barn med motor. Ikke en radiostyrt bil, men en de sitter i. Kan også styres fra mobilen for de voksne for små barn som ikke kjører like godt selv. Har også musikkspiller. Er nedsatt med 40 prosent.

Her finner du tilbudet

Alternativ: Lamborghini elektrisk bil for barn (også 40 prosent avslag)

2. Oliver & Kids lekestue i tre

Denne kule lekestuen er laget for utendørs bruk for barn over 3 år. Kommer i naturlig tre, og er et mer stilig alternativ til alle plastikkhusene. Er nå på 40 prosent avslag.

Du finner lekestuen her

3. Wiggle truck radiostyrt

Dette er en skikkelig morsom radiostyrt bil som er særdeles fleksibel. Er nedsatt 230 kroner til 269 kroner.

Du finner den radiostyrte bilen her

4. Klærne fra de store merkene

Merkeklær holder år etter år, og med opp til 70 prosent rabatt på de aller beste merkene er det mange kupp som kan gjøres. Adidas Originals, Nike, Calvin Klein og mange flere.

Her finner du salget

5. High Chair

En stabil og funksjonell stol for de minste for å sitte ved bordet. Nå på halv pris.

Her finner du stolen

6. Stiga bordtennis

Supert bordtennisbord som kan brukes på vanlig bord. Nå til superpris med 30 prosent rabatt.

Her finner du det

7. Xplora klokke for barn

Disse klokkene med telefonmulighet er veldig populære, og er nå superbillige (prissjekket) fra den offisielle butikken.

Her finner du den

8. Microsoft Xbox S

Denne spillkonsollen er en super gave og har Minecraft inkludert til under 1000kr. Et supert tilbud og en gave mange vil elske. Barn som spiller Minecraft på PC kan spille sømløst på denne konsollen som er fulldigital, og dermed ikke har noen spill på plater som kan mistes.

Her finner du den

9. Stor elektrisk gravemaskin

Denne gravemaskinen som barn kan sitte i selv er en super gave. Det medfølger fjernkontroll for de minste barna. Er på halv pris.

Her finner du den

