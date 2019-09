Adventskalender og julekalender 2019 - den store guiden

De beste, nyeste og fineste adventskalenderne og julekalenderne for 2019. Lego adventskalender, julekalender for voksne og skjønnhetskalenderne du må stå i kø for.

Adventskalenderen oppstod i Tyskland tidlig på 1900-tallet, og følger dagene fra 1.desember til 24.desember her i Norge. For mange så er dette en nedtelling til julaften, og kalles julekalender. Kalenderen er ikke alltid lik som advent fra kirken, men i 2019 er første søndag i advent på 1.desember altså samme dag.

Advent markerer ventetiden før første juledag, den 25. desember, som i kirken regnes som fødselsdagen til Jesus. I Norge feirer vi julaften med gaver, men for eksempel i USA så er dette noe som gjøres på morgenen den 25.desember. Det betyr at enkelte utenlandske kalendre har 25 luker istedenfor 24 som vi er vant til.

Vi gir deg guiden til julekalenderne du finner på nett, og kalenderne du kan kjøpe selv under.

Brio julekalender er et sikkert valg for den kvalitetsbevisste. Her får du innhold som vil bli brukt igjen og igjen.

Adventskalender 2019 for barn

Det er oftest barna som gleder seg til å få en skikkelig fin julekalender, enten det er en med sjokolade eller en med leker, gaver eller små ting å gjøre. Under har vi samlet noen tips til adventskalenderne du kan handle for å få levert hjem.

En julekalender som oser kvalitet og som barn vil elske er Brio adventskalender. 24 luker med tog, dyr og pynt som passer til din Brio-togbane. En super gave til de minste barna. Passer til barn over 3 år

En vinner i årets advent er garantert julekalenderen fra Harry Potter-universetsom Lego har laget for julenedtellingen.

Harry Potter Lego adventskalender kan komme til å bli årets vinner.

Lego Friends adventskalender er et populært valg for mange barn.

Lego er populært hvert eneste år, og LEGO Friends julekalender sikrer en advent som mange barn vil elske.

Pippi sin adventskalender er en super gave til alle små og store barn.

Pippi adventskalender er den sterkeste julekalenderen du kan kjøpe. Det garanterer vi.

Star Wars-kalenderen fra Lego selger mye hvert eneste år.

Lego Star Wars julekalender er garantert et supert kjøp. Rett før jul kommer den siste filmen i det som kalles Skywalker-sagaen, så små og store kommer til å snakke mye om jedier og annet.

Andre barnekalendre:

Peppa gris adventskalender - nøff nøff!

Hatchimals adventskalender

HotWheels adventskalender

Paw Patrol - 2018 - riktignok fjorårets adventskalender, men det tror vi ikke mange elskere av Paw Patrol kommer til å merke.

Disney biler 3 - en julekalender for den som liker Cars-filmene

Minipixi - 24 luker med 24 små bøker om julen

Schleich 2017 - en super julekalender fra to år tilbake med vanlige dyr som barn elsker

Playmobil christmas in the forest julekalender - en finfin Playmobilversjon

En adventskalender hvor du bygger opp jernbanen bit for bit.

En jernbanekalender med 24 deler gir en førjulstid hvor man sakte, men sikkert bygger opp en liten adventsjernbane.

Andre muligheter:

Julekrybben - en adventskalender som bok som forteller historien om Jesus i 24 historier

Adventskalender hvor du lager små hus for å dekorere med

Snøsøsteren av Maja Lunde er en perfekt bok for advent

Disney julekalender med 24 magiske bøker

Klassisk adventslys som brennes ned dag for dag

Denne julekalenderen med figurer fra Harry Potter-universet kan glede både store og små. Adventskalenderen finnes kun i et begrenset utvalg.

Adventskalendere 2019 for barn og voksne

Uavhengig av hvor gammel du er så kan en julekalender med Harry Potter være en vinner. Slenger du på toppen at det er en Funky Pop! Harry Potter adventskalender er det utvilsomt en sikker vinner. Kalenderen gis bare ut i et begrenset utvalg.

En julekalender kun med popcorn? Vi kan rett og slett ikke ønske oss mer til advent.

Det er nesten umulig å ikke like popcorn. Like umulig er det å hate julen. Hva skjer hvis du blander adventskalender, jul og popcorn? Da får du denne geniale julekalenderen: Popkorn adventskalender. Hver luke inneholder en pose med poppet popkorn med tilsatt smak

Julekalender Pondus og Lunch er herlige publikumsfavoritter. Morsomme og smakfulle adventskalendere.

Det er ingen tvil om at adventskalenderne til Pondus og Lunch er særdeles populære

Adventskalenderen til Feelunique er en av de mest populære før jul. Den har 24 gaver av høy kvalitet som gjør at julekalenderen er særdeles populær.

Adventskalender 2019 for voksne

En av adventskalenderne som er av både topp kvalitet og en garantert vinner er skjønnhetskalenderen fra Feelunique. Feelunique julekalender er så populær at de som ønsker den stiller seg i kø for å få den, riktignok en digital nettkø så den er ikke alt for slitsom å bruke ventetiden på. Du kan stille deg i køen her for å få mulighet til å kjøpe (du binder deg ikke, men får beskjed når den er tilgjengelig).

Adventskalenderen for Porsche inneholder også et informasjonshefte om den legendariske Porsche 911. En perfekt julekalender for den bilinteresserte.

Vi skal ikke åpne en diskusjon rundt kjønnsinteresse, men tradisjonelt sett er det nok slik at det er flere menn som er interessert i den neste adventskalenderen vi presenterer: Porsche julekalender. Denne julekalenderen inneholder 24 gaver hvor du bit for bit bygger opp en modell av en Porsche. Perfekt liten førjulsmoro for mange?

Wera verktøyskalender har både vinåpner, øljekk og ting man har mindre bruk for. En perfekt liten adventskalender for mange.

En adventskalender som passer for han eller hun som liker å fikse ting er Wera verktøyskalender. En julekalender hvor det er 24 luker med bits og skruverktøy. Denne adventskalenderen er vi sikre på at særdeles mange vil føle at både er nyttig og ganske så tøff.

Lakrids by Bülow har en julekalender som vinner tester hvert eneste år. En strålende adventskalender for den som elsker lakris.

Lakrids by Bülow har hvert eneste år en adventskalender som voksne som elsker lakris vil bli takknemlige for helt inn i det neste året. 24 luker med den kvalitetsmessige særdeles gode lakrisen gjør at denne julekalenderen blir utsolgt år etter år.

Den eksklusive julekalenderen til Yves Saint Laurent vil garantert gi noen en strålende advent.

Skal du slå på stortrommen kan Yves Saint Laurent Calender Giftbox være adventskalenderen som er løsningen. En ikonisk julekalender med det ypperste av produkter fra YSL. Den inneholder 3 stjerneprodukter, 20 miniatyrer og 1 star charm.

Trenger du adventsstake? Her finner du Porsgrunds Porselænsfabriks utgave i porselen og glass.

Julekalenderen til Origins har 24 forskjellige gaver.

Origins er et merke mange liker, og deres julekalender har 24 gaver som rekker en hel advent.

Hva med litt juleduft i adventstiden? Romduft med julelukt finner du her.

Clinique julekalender har hverdagsluksus hver dag i hele advent.

Det blir hverdagsluksus i julekalenderen om Clinique adventskalender er den som velges. 24 forskjellige gaver i en fin pakke.

Lei av å måtte tenke på middag hver dag i advent? Hva med en førjulsgave med ferdige pakker med mat? Sjekk nettmat her.

Adventskalenderen som gir det såkalt clean beauty hver dag i nedtelling til jul er den fra bareMinerals.

Er du opptatt av ren skjønnhet, luksus og godt utvalg er bareMinerals adventskalender et godt valg. En julekalender som gir en positiv opplevelse hver eneste dag.

Trengs det litt ekstra lys på hus og annet til jul? Sjekk denne LED-belysningen.

Adventskalenderen fra Lumene har mange ventet på, og i 2019 er den endelig her. En julekalender for kjennere.

Adventskalenderen fra Lumene har mange ventet på, og 2019 ble året da julekalenderen endelig kom. En for kjennere. Det er ikke mange kvinner som vil mislike å få denne.

Satser du på noe virkelig eksklusivt kan du vurdere Hermés-klokke som gave, og telle ned til julaften med en adventsgave som virkelig er tidløs. Her finner du klokkene.

Vil du bli neglefin er Essie adventskalender løsningen.

Essie adventskalender er en kalender for den som vil telle ned til jul med de vakreste neglene. Julekalenderen har alt du trenger til neglene.

Denne herlige julekalenderen fra Lookfantastic ser meget bra ut, og har supert innhold.

Lookfantastic sin adventskalender er populær dag inn og dag ut, i hvert fall de dagene man normalt åpner en julekalender. I tillegg er den proppfull av herlige overraskelser av høy kvalitet.

En adventskalender som får fram de gamle, gode minnene er denne kalenderen fra Villeroy & Boch.

Villeroy & Boch Christmas Toys Memory er en tur ned til slik julen en gang var med dekorativt tre hvor man henger replikaer av gammeldags leker på. Førsteklasses luksus.

Body Collection sminke adventskalender er en rimelig utgave av sminkekalenderne som kanskje også passer for tenåringen.

Denne adventskalenderen for menn har alt det man(n) trenger før jul.

Det er ikke mange adventskalender med produkter, som det så fint heter, for menn. Det vil si ting som shampoo, barberskum og annet. Et herlig unntak er Technic Man Stuff som har alt det en mann trenger i advenstiden.

Adventskalender 2019 kun for voksne

Det finnes mange forskjellige julekalendere som er laget for voksne, og kun voksne.

En ganske uskyldig voksen julekalender er denne romantiske versjonen med oppgaver som man skal løse sammen bak hver luke.

PS! Du kan utvide adventstiden til hele desember med denne som varer en hel måned.

En kalender med det litt spesielle undertøyet for de virkelig spesielle anledningene er lett å gjemme, og vil garantert inspirere. Her er noen sikre vinnere.

Den erotiske adventskalenderen fra Nytelse gir spennende gaver hver eneste dag for hete kvelder fram mot julaften. En julekalender som raskt blir utsolgt hvert eneste år.

Voksenkalenderen fra Nytelse har blitt utsolgt fire år på rad, og har kalendergaver til en verdi av over 4 200 kroner med en pris på 1 695 kroner. Julekalenderen har eksklusive gaver for både ham og henne som garantert gir en het advent.

Julekalenderne du kan lage selv

Skal du lage en egen adventskalender kan du gjøre det morsomt ved å legge små pakker under dette minitreet (klikk for å se på det).

De små gavene du kjøper kan du pakke inn i gaveposer for å få det til å bli en litt personlig og eksklusiv stemning.

Det å lage en egen godterikalender er raskt, enkelt og garantert populært. Kombinerer du det med å kjøpe rimelig godteri fra Sverige er det litt som et kinderegg, som selvfølgelig også er smart å ha i en slik kalender.

Hva med å kjøpe en adventskalender med 24 proteinbarer? Garantert noe den treningsglade vil bli...glad for.

En godterikanal for den treningsglade kan være å kjøpe 24 proteinbarer eller drikker i en adventskalender. For mange vil det være en herlig overraskelse med en julekalender som faktisk har såpass mange sunne ting.

Du bør kanskje tenke litt på hvem du gir Nutrilett-barer til, men den du kan gi en slik Nutrilett julekalender til kan jo være deg selv? Sjekk utvalget her.

En kalender for den som har alt er en opplevelseskalender. Hva med en ny opplevelse hver helg i adventstiden? Her finner du løsningene. For den som liker virkelig store opplevelser kan du sjekke ekspedisjoner og høye fjell her.

Lyst på en litt eksklusiv lyslenke til å pynte kalenderen med? Da er det denne du ser etter.

Leter du etter en enkel måte å få gavekalenderen til å se bra ut? Dette huset med belysning er løsningen.

En mulig kalender kan være en blomsterkalender som du forhåndsbestiller. Alt kan ordnes i ro og mak hjemmefra med levering på dine utvalgte dager. Fyr igang bestillingene her.

Du kan også vurdere en bruskalender til han eller hun som bare elsker Pepsi Max, Moutain Dew, 7 Up, Coca-Cola eller mye annet ved å kjøpe direkte fra Sverige til utrolige priser.

Du kan markere hver brusboks med disse stilrene taggene.

Hva med å pynte din egen kalender med noen snøglobuser?

Din egen sjokoladekalender med dine egne bilder gjør den helt unik.

Din egen julekalender med egne bilder, sjokolade og annet er også mulig.

Like unike blir dere ikke om alle samme har akkurat samme julepyjamas, men bildet blir i hvert fall morsomt. Sjekk for eksempel denne.

For den matglade kan du lage en kalender som kombinerer matutstyr slik som dette for ost og vin, med mat med god nok holdbarhet. For han som liker å bake kan litt julebakeutstyr hver eneste dag være en særdeles hyggelig gave, se utvalget her.

En annen matversjon kan være å gi 24 forskjellige krydder, sjekk blant annet her for hva du kan gi.

Kjøper du fire Le klint julehjerter kan du bruke det som markering av de fire søndagene i advent, eller bare dekorere med varmt og koselig lys i den mørkeste tiden.

Lyst på litt ekstra fint lys i vinduet i adventstiden? Sjekk denne Le Klint Hjerte som er en garantert vinner.

Tips til ting som kan være i en pakkekalender

Sokker, truser og topper/t-skjorter med bambus

Skjeggolje og børster

Hairclips

Yogablokker

Apple iPhone 11 (hvis du er i virkelig det spandable hjørnet)

Sminkeutstyr

Morsomme sokker

Smykker på de mest spesielle dagene

Luer, belter, hansker og skjerf

Ørevarmere

Julebelysning

Ekstrautstyr til mobilen (deskel og annet)

Pyjamas og nattøy for henne

Pinsett

Loungewear

Fotballdrakter

Julegensere og julekostymer

Ting til husdyrene

Kaffekrus og varmekopper

Julekalenderne på nett 2019

Hva med en helt annen type kalender? Spille Lars Monsens friluftsspill? Sjekk spillet her.

Vi kommer til å gi en oversikt over adventskalenderne 2019 under. Inntil videre, siden det ikke allerede er 1.desember, anbefaler vi å krysse fingrene.