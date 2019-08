Alt du trenger å vite om kvinners undertøy

BH-størrelser, typer av truser, typer av BH og hvordan du finner dine størrelser. Her er guiden til undertøy for kvinner.

Vi har bestemt oss for å gi deg den virkelig store guiden til undertøy. Alt du trenger å vite om størrelser på BH, hva forskjellige trusetyper heter og hvilke triks det finnes for å velge undertøy.

I tillegg gir vi deg guiden som forklarer hva fargene på undertøyet sier om personligheten til den som har det på seg, og hvordan fargene påvirker de som ser det.

Slik finner du riktig BH-størrelse

En BH kan være både til nytte og besvær for de fleste kvinner, og mange har kjent på den beryktede «BH-panikken», som gjør at BH-en din ikke kan komme av raskt nok når du er hjemme etter en lang dag! Det kan bety at BH-en din ikke har rett passform, eller at du ikke får stor nok bevegelsesfrihet med den på.

Her kan du teste BH-kalkulatoren

Husk at en BH skal sitte slik:

1. Den sitter et godt stykke ned på ryggen; i vannrett linje fra skålene (foran). Den skal ikke være så vid at den sklir opp bak.

2. Den skal passe på ytterste hakket slik at det er mulig å stramme den ettersom bruk og vask gjør stoffet mer elastisk

3. Du skal ha plass til to fingre mellom skulderstroppene og skuldrene.

Å bruke feil størrelse eller BH-variant kan føre til muskulære smerter i nakke og rygg, og det kan til og med føre til hodepine. Om BH-en din strammer over skuldrene, om den sitter nærmere skulderbladene enn parallelt rundt ryggen, eller om du får den såkalte «dobbelt-puppen», er det tegn på at BH-en din sitter feil.

Det hjelper ikke å kjøpe en BH i blinde. Det er viktig å regne ut riktig størrelse, og det kan du gjøre med BH-kalkulatoren.

Her finner du BH-en på bildet over.

Husk at BH-en skal sitte stramt, men den skal ikke være ubehagelig. Det er også lurt å starte å feste BH-en på ytterste hemp når den er ny, slik at du kan justere deg innover på hempene hvis BH-en utvider seg. Om spilen poker deg i brystet sitter den feil, for cupen skal nemlig omfavne hele brystet. Om puppene dine faller ut og gir deg dobbelt-pupp, må du gå opp en størrelse i cupen.

Husk også at en riktig BH skal sitte vannrett langs ryggen, og om du får BH-valker på ryggen bør du gå opp en størrelse i omkrets.

Det første du må vite om å finne riktig BH-størrelse er at det finnes to mål: et centimetermål rett under brystene og et mål rundt bysten på det største. Start med omkretsen rett under brystene, og finn din størrelse ved hjelp av et målebånd.

En hovedregel er at du går ned minst fem centimeter, så om omkretsen under brystene blir 79 cm, kan du gjerne prøve en BH i 75 cm rundt.

Videre er det viktig å finne riktig cup-størrelse og da er det viktig å huske på at cupen varierer i forhold til omkrets. En BH i størrelse 80B har lik cup som 75C, så dermed blir det viktig å prøve forskjellige cup-størrelser når du varierer i omkrets.

Den perfekte BH

Hvis det er ett plagg som er har blitt forbundet med mye forskjellig gjennom tiden, så er det bh-en. Frem til 1917 var det korsettet som gjaldt, mest kjent for å gi kvinner en slank, dog relativt kortpustet fremtoning. Takket være metallmangel under første verdenskrig ble korsettet sakte, men sikkert erstattet av den mer anvendelige og moderne bh-en vi kjenner i dag.

Den første versjonene var allikevel kanskje ikke helt slik vi kjenner plagget i dag – bh-en kom i én størrelse, ett design og den skulle gjøre brystområdet flatere. På tross av en rask utvikling med stadig nye former, fasonger og innlegg, fikk bh-en leve mer eller mindre i fred frem til den helst skulle brennes under kvinnekampen på 70-tallet.

Sjekk utvalget av BH her

Den dag i dag er bh-en et velkjent og verdsatt plagg, som de aller fleste i den kvinnelige befolkningen ser på som nødvendig til tross tross for freethenipple-trenden som har herjet sosiale medier den siste tiden. Korsettet er heller ikke utdødd, selv om dagens versjon unektelig inneholder mindre metall enn i sine tidligere dager, og gjerne blir brukt som et plagg for spesielle anledninger enn som hverdagsundertøy.

Hvilken type?

Det finnes flere forskjellige typer bh-er, som alle utfører forskjellige jobber. Vil du ha mye støtte, en lett stoff-bh, push-up eller stroppeløs? Her har vi funnet frem bh-ene vi synes er finest akkurat nå, innenfor de forskjellige kategoriene.

Push-up

Gir brystene et løft, klemmer de litt sammen og mye opp.

Her finner du den fra bildet over

Balconette

En balconette, eller balkong-bh som man kan kalle det på norsk, dekker gjerne mindre av brystene, samtidig som den også løft og former. Denne finnes i både søte og mer sexy varianter.

Her finner du den fra bildet over

T-shirt

Som navnet tilsier sitter t-shirt bh-en perfekt under en t-skjorte. Bh-en er glatt, gjerne sømløs og synes ikke under klærne. En t-shirt bh får du både med og uten push-up, og det finnes flere varianter hvor stroppene kan fjernes.

Her finner du den fra bildet over

Fullskål

Dette er den perfekte bh-en for deg med store bryster som krever mye støtte. Du vil gjerne ha noe som holder ting på plass, og som støtter på en behagelig måte. Bh-er med full skål finnes selvfølgelig i flere forskjellige varianter, med forskjellig polstring og holdeffekt.

Stroppeløs og spesial-bh

Alle bør ha minst en stroppeløs bh som sitter godt. Det finnes en hel del stroppeløse bh-er som ikke holder seg oppe, så det gjelder å finne en av god kvalitet. En stroppeløs bh er perfekt under kjoler uten stropper, eller plagg med litt spesielle snitt. Mangler toppen eller kjolen din rygg, er det heller en klistre-bh du bør gå for, mens plagg med ekstra dyp utringning trenger en bh som også har nettopp dette.

Fargene på undertøyet avslører personligheten hennes

Skal vi tro britiske psykologer avslører fargene en kvinne velger på undertøyet særdeles mye om hennes personlighet.

(Hvis du er interessert i undertøyssettet over finner du det her)

Velger hun den fargen som kalles nude (naken) på engelsk så har det klare personlighetsmessige grunner, om psykologene skal ha rett.

Fargen nude velges gjerne av en bestemt type kvinner, i hvert fall kvinner i en bestemt modus. Siden det også er verdens mestselgende farge på undertøy i 2018 er det muligens mer enn bare en personlighetsindikator.

For eksempel om dette settet fra Stella McCartney Lingerie er en av favorittene så betyr det at det er en kvinne som er naturlig, ærlig og jordnær.

Se nærmere på undertøysettet her om du ønsker

Poenget med nude er at den skal gå mest mulig i ett med den som har det på. Samtidig: Fargen er ikke lik alle hudfarger eller grader av solbrunhet.

Det er også slik at om en kvinne velger en BH slik du finner fra MyMuse, og deres Nude Michelle Soft så skal det indikere en kvinne som ikke har noe å skjule, og som slapper av.

Kikk nærmere på settet her

Kvinner som velger rødt forteller en helt annen historie med undertøyet, om vi skal tro ekspertene. Hvis en kvinne for eksempel har valgt en BH og brasiliansk truse slik som den under fra Hennes & Mauritz så sier det klare ting om denne personen.

Rødt er pasjonens farge, og den avslører også mye hos kvinnen som velger rødt undertøy om vi skal tro ekspertene.

Se nærmere på settet her

Rødt avslører en kvinne som er energisk, dramatisk og målrettet. Hun er absolutt ikke redd for å si hva hun mener. Nok en gang om vi skal tro de britiske ekspertene.

Rosa undertøy, her representert med undertøy fra Calvin Klein, forteller også om flere personlighetstrekk hos kvinner som velger det.

Hva så med rosa undertøy, slik som settet over fra Calvin Klein? Rosa skal indikere romantikk, og et ønske om nærhet. Det er også et tegn på feminititet.

Kikk nærmere på settet her

Om det er svart undertøy som er favoritten kan du konkludere med en del andre ting. Kanskje er det valgt noe slik som dette undertøyet fra &OtherStories under?

Svart er riktignok ingen farge, men velger en kvinne sort undertøy er det indikasjoner på mange ting ved kvinnen. Blant annet sterke meninger.

Svart er den fargen som indikerer en kvinne med sterke meninger og dyp pasjon. En kvinne som foretrekker svart er ofte individualistisk.

Se nærmere på undertøyet her

Hvit derimot sier noe av det motsatte, en kvinne som er åpen for andres meninger og ofte tror det beste om andre rundt seg. Det som stygt kalles naivt, men som egentlig betyr å ha et positvt syn på livet. Så velges det en BH slik som denne fra Arket vet du hva det kan indikere.

Hvitt undertøy er akkurat passe uskyldig, og akkurat passe sexy. Gå for en hvit BH, og match den med en hvit g-streng eller hipster i lekre blonder.

Er du mer av oppfatningen at det kan være litt tilfeldig hvilken farge som velges kan du sjekke ut hva fargevalget tolkes som.

En body som dette kan være at brukes av en kvinne som mener mye.

Undertøyets farger påvirker partneren på denne måten

Den fargen som er den mest forførende er svart, og enten man bruker en enkel nattkjole som denne fra Lindex eller noe mer avansert som denne BH'en fra Anine Bing vil effekten være nesten den samme. Svart tar til seg energi, og tiltrekker seg også blikket.

Se Anine Bing-BH'en er

Se nattkjolen fra Lindex her

Settet på bildet over er for øvrig dette fra I.D. Sarrieri

Rødt på sin side har en påvirkning slik ild har i tørt gress. For de fleste partnere betyr rødt noe helt annet enn stopp. Så en BH som denne under fra Marlies Dekkers bør brukes varsomt.

Rødt undertøy, slik som dette fra Marlies Dekkers, er som is på varme dager.

Hvitt på sin side er en farge som sier lite, og dermed blir litt som et lerrett hvor nesten hva som helst kan males. Effekten er litt på det uskyldige i inntrykk, men ikke noe mer enn at det kan finnes hvitt undertøy som har en helt annen effekt. Slik som dette settet under fra MyMuse:

Hvitt undertøy skal etter sigende gi et uskyldig inntrykk, men dette hvite undertøyet er muligens et bevis på det motsatte.

Her finner du strømpene

Her finner du BH'n

Her finner du trusen

Rosa er for øvrig den fargen som visstnok skal gjøre partneren mest forelsket. Vi kan ikke si at vi har noe vitenskapelig belegg for det utover reklametekster, men det får være det beste vi kan komme med på akkurat den fargen. Vi tror likevel ikke det trenger å være såpass avansert som dette.

Dette er de forskjellige trusetypene

Det er i all hovedsak tre hovedtyper av truser, som igjen har mange undergrupper. De fleste kvinner har veldig god kontroll på dette, mens menn ofte trenger noe hjelp.

Brazilian

Denne trusetypen kommer som du kanskje kan tenke deg fra Brasil, og ble populær både som badetøy og undertøy. Undertøystypen framhever rumpen ved å vise store deler av den, men skiller seg fra stringen ved å ha noe mer tøy ellers.

Finn et stort utvalg av trusetypen her

String

Dette er trusene med minst tøy bak, og ble utviklet fra stripperes undertøy til vanlig salg. Det forteller muligens det meste.

Finn et stort utvalg av typen her

Briefs

Dette er trusetypen som er relativt lik både for kvinner og menn, og kan på godt norsk omtales enkelt som truser.

Finn et stort utvalg her

Undertøysmerkene du bør kjenne til



Vi har valgt ut noen undertøysmerker vi mener det er viktig å kjenne til. Dette er merkene du alltid kan oppsøke hvis du er ute etter kvalitet, eller noe spesielt.

La Perla

Italienske La Perla ble startet i 1954 av Ada Massotti i Bologna. Siden oppstarten har merket vært kjent for sin høye kvalitet og klassiske løsninger på undertøy.

Her finner du nettbutikk med La Perla-undertøy

Marlies Dekkers

Nederlandske Marlies Dekkers lanserte sin første undertøyskolleksjon i 1993, to år etter at hun gikk ut fra kunstskole i Breda. Merket hennes ble raskt populært, og mange av hennes kolleksjoner blir raskt utsolgt.

Her finner du nettbutikker som har Marlies Dekkers-undertøy

Triumph

Undertøysmerket oppstod i 1886, og er i dag en av verdens største produsenter av undertøy. Merket står også bak Sloggi.

Her finner du Triumph-undertøy på nett

Chantelle

Det franske undertøysmerket ble grunnlagt i 1876, og har vært en pioner i BH-produksjon siden oppstarten.

Her finner du Chantelle på nett

Utenlandske størrelser

Mange velger å bestille undertøy fra utlandet, og da kan det gjerne være forvirrende med størrelser som er forskjellige fra våre egne. Når du har funnet ut hva størrelsen din er her hjemme, kan du enkelt finne din utenlandske størrelse ved å bruke tabellen nedenfor. Under finner du tabellen for størrelser i USA, Australia, Frankrike, Storbritannia og EU/Norge.