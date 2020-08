Amazon i Norge: Slik handler du hos giganten

Amazon er verdens største nettbutikk, og Amazon for nordmenn fungerer slik.

Det går mange rykter om at Amazon.com skal lanseres i Norge etter at det ble kjent at de gjør sitt inntog i Sverige.

Amazon til Norge 26 år etter starten?

Selskapet ble startet i 1994, og var i starten en bokhandel. Det jobber nå rundt 700 000 mennesker for Amazon.com. I dag er nettbutikken både en butikk som selger varer fra eget lager, og en butikk som selger varer hos andre butikker - en såkalt markedsplass. Amazon er ikke bare nettbutikk, men også en av verdens aller største tilbydere av lagring i skyen.

Den klassiske Kindle har vært en veldig populær dings for mange nordmenn.

Norsk Kindle og nettbutikk?

Selskapet gir også ut lesebrettet Kindle, og eier lydboktjenesten Audible. Amazon eier også den store nettbokhandelen The Book Depository.

Kindle er i dag tilgjengelig i en del norsk nettbutikker, og flere bøker finnes i norsk utgave for Kindle. Slik som Harry Potter.

Amazon er kjent for å ha lave priser, og store tilbud på kjente og ukjente varemerker. Her fra Deal of the Day på den amerikanske Amazon.

Slik handler du hos Amazon fra Norge

Du kan handle til Norge fra flere av butikkene til Amazon, slik som den tyske, amerikanske eller engelske som du finner under:

Her finner du Amazon i USA

Her finner du Amazon i England

Her finner du Amazon i Tyskland

Elektronikk er blant storselgerne for Amazon i de markedene de er. Norske Amazon blir dermed en konkurrent for blant annet Elkjøp, Komplett og Power.

Amazon er størst i verden

Amazon er en av de største nettbutikkene i verden, og ikke overraskende gjør de veldig mye ut av både julesalg og black friday. Amazon utsatte sin egen supersalgsdag - Amazon Prime Day - på grunn av pandemien, men det er all grunn til å gå ut ifra at den kommer høsten 2020. For alle som tror at det er smart med en lansering opp mot store salgsdager ser man for seg at med Amazon i Sverige vil det åpne seg flere kjøpsmuligheter for nordmenn.

Kindle Oasis er en av storselgerne til Amazon, og er ett av produktene som de selv har utviklet.

Norske Amazon

Norske Amazon har organisasjonsummeret 981 667 409, men selskapet ble opprettet allerede i 2000. Foreløpig har de adresse hos advokatkontoret Schjødt, med kontaktperson Kaare Magnus Risung som leder Digital Innovasjon & TMT. Elektronisk handel av diverse forbruksvarer over internett er beskrivelsen av AMAZON i Norge.

Gjennom Amazon Prime får man også ofte tilgang på produkter før de kommer i normalt salg: Såkalt Prime Early Access Deal

I stillingsutlysninger for Amazon i Sverige skrives det at den svenske butikken vil ha Norge som markedsplass.

Svenske ehandel.se kunne avsløre mye om den svenske Amazon.

Kort oppsummert: Amazon til Norge - når lanseres norske Amazon?

Det svenske prosjektet for Amazon hadde kodenavnet Dancing Queen (etter Abba-låten), og blir en lokalisert skandinavisk tjeneste som svenske ehandel kunne avsløre.

Som med mange svenske nettbutikker er det likevel sannsynlig at en svensk Amazon også vil være tilgjengelig for oss nordmenn høsten 2020. Spørsmålet blir om vi kan handle tollfritt, altså om Amazon starter sin egen tjeneste for å fortolle varer til Norge. Inntil videre kan du uansett handle bøker tollfritt.

Hunters er en TV-serie fra Amazon som finnes på deres Prime Video med blant annet Al Pacino.

Amazon til Norge: Hva betyr det for deg?

Amazon har allerede lansert sin Amazon Prime Video i Norge, og med et lager nærmere Norge enn hovedlageret som nå er i Tyskland er det naturlig å tro raskere levering. I tillegg er det sannsynlig med flere skandinaviske (i hvert fall i starten) og norske varer.

Om hele Prime lanseres i Skandinavia er usikkert, men kommer det vil det bety gratis levering, musikkstrømming og mye mer. Da Prime ble lansert i England fikk alle som deltok "gratis kamper" i Premier League som lokketilbud. I tillegg er det mange andre eksklusive tjenester rundt Prime, og vi i Norge har heller ikke kunne abonnert på deres Kindle Unlimited.

