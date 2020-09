Anmeldelse: Slik er The Mandalorian på Disney+

Uttrykket om at den som venter på noe godt ikke venter forgjeves har aldri passet så godt.

Det har tatt lang tid, men nå er endelig Disney+ tilgjengelig også for oss nordmenn.

For alle Star Wars-fans har den store ventetiden vært på serien The Mandalorian. Serien er laget av Happy Hogan, eller Jon Favreau som han heter. Mannen bak Iron Man-filmen har nå fått lov til å leke seg i sitt favorittunivers: Star Wars.

En av de morsomste droidene i Star Wars-universet møter du i episode 1.

Han har laget serien, og skrevet mange av episodene. I hovedrollen som Mandalorian (Din Djarin) har han hentet inn Pedro Pascal, som du kjenner fra Narcos. En ekstremt imponerende gjeng er med rundt. Werner Herzog, den legendariske filmregissøren, spiller i serien. Det samme gjør Nick Nolte og Carl Weathers. I tillegg har Bryce Dallas Howard vært med på å regissere en episode i sesong 1.

Denne karakteren kalles Baby Yoda, men hvem er det egentlig?

Vel, alt det har ingenting å si. Disney har kastet penger på Star Wars før, og det har vært delvis suksessfullt. Spørsmålet er denne gangen: Har det blitt laget magi, eller mer av det samme?

Star Wars slik du ikke husket at du savnet

Den enkle måten å forklare The Mandalorian på er at dette er den Star Wars du ikke husket at du savnet. Dette er møkkete, morsomt og mystisk. Riktignok får du elementer fra kraften, du får imperiet og du får romskip. Samtidig får du det som gjorde de første filmene, altså episode IV-V-VI, til noe spesielt: Det er litt frynsete i kantene. Alt er ikke polert. Det er noe annet.

De tre episodene vi baserer denne anmeldelsen på er fulle av action, spennende og kule. Det er rett og slett det beste Star Wars vi har sett siden The Empire Strikes Back.

I Serieguiden har vi omtalt første episode, som vi begge elsket. Du kan høre vår omtale i episoden under. Denne anmeldelsen baserer seg på de tre første episodene, og karakteren blir den samme: 10/10.

PS! Vi har fått gratis tilgang til å se de tre episoden av The Mandalorian av Disney, men denne anmeldelsen er ikke betalt av selskapet.