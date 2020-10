Antrekkene som ikke passer på hjemmekontoret

Vi introduserer deg for årets store hit i klesbutikkene: Loungewear. Alt passer ikke til videomøtet.

En av våre store klikkvinnere fra 2019 var en sak om utrolige kjoler og topper du ikke tør å gå med på julebordet. Saken handlet om forslag til julebordskjoler som var mer enn langt over kanten. Kjolen som vant var denne.

Spol fram til 2020. I år er det julebord som føles tidvis som langt over kanten. Vi har derfor skrudd over til hjemmekontoret. Et hjemmekontor med videokonferanser, og mindre doser av både det man ønsker fra julebord og det man ikke ønsker. Selvfølgelig litt basert på om man er eller ikke er med i partier rundt trøndelagen.

Hva med en julepysj? Sjekk her

Fra spøk til mer spøk, litt moro og noen ganske så useriøse forslag. Dette er antrekkene som garantert gir oppmerksomhet på hjemmekontoret.

Luxury loungewear har vært tilgjengelig i nettbutikkene før, men ikke som hovedkategori. Hvilken av disse 3 passer ditt hjemmekontor?

Om du kunne sette deg i en tidsmaskin tilbake til 2019, og sagt at storselgeren året etter ville vært noe som ble kalt Luxury Loungewear ville du blitt ledd langt langt vekk fra catwalken på alle slags moteuker. Slik er det altså ikke nå, og siden noen av oss har lest både det ene og det andre fra medier i og utenfor mainstream så vet vi at det er litt tilfeldig hvordan folk kler seg på videokonferanser.

Noen ville kanskje gått for disse vågale prikkene, som da skal være et eksempel på slikt loungewear.

Topp 10 på hjemmekontoret

Uansett, her er topp 10 på hjemmekontorets plagg for henne som garantert vil gi... oppmerksomhet. Og, ja, alt er hentet fra kategorien loungewear.

Nummer 10 på vår liste, for vi begynner jo baklengs, er en skjorte. En lang en, sådan, men poenget er at dette er jo en skjorte du er ment å bruke alene (vel, sannsynligvis med undertøy). Så dette er en slik klassisk gag fra sketsjer: Sitter du med denne på videkonferansen ser du profesjonell ut ... helt til du reiser deg opp. Se nærmere på den her.

Over til nummer 9. Dette er nok sannsynligvis loungewear for videokonferansene fra Playboy Mansion, for vi tror neppe noen kommer unna med dette på en relativt gjennomsnittlig norsk arbeidsplass. Fint? Vel, bestem selv.

Når du skal posere så finn en naturlig måte å sitte på i trappen som ligner på et kosedyr.

Lite sier mer enn at du slapper av enn noe som ligner på skinn som er klistret til kroppen med slangemønster? En perfekt outfit for et gjennomsnittlig budsjettmøte. Ja, dette er faktisk noe som butikken mener det er greit å slappe av i. En klar plass 8 spør du oss. Se alle detaljene her.

Over til plass 7, vi kjører på gode gamle Ellos. De har faktisk laget et genialt plagg, fordi det vil på videokonferansen være uvisst om dette er er det det faktisk er - eller noe relativt profesjonelt. Sjekk bare.

Hvorfor slite med så mange klær når du kan bruke unitard.

For plass 5 har vi gått for loungewear-svaret på onepiece. Unitard. Du får et visst inntrykk av hva det er over, men for å se alle bildene kan du kikke her.

På en veldig god 4.plass kjører vi på topp luksus. Pour Les Femmes har laget en veldig fin jumpsuit, men vi er usikre på hvordan effekten av den blir på hjemmekontoret.

Jumpsuit er det ingen tvil om at er årets one-piece for dagene hjemme. Denne fra Lindex fyrer vi inn på plass nummer 3.

På den fine andreplassen er vi i England, og en unitard som det heter der igjen. Denne er i hvert fall spesiell....

På toppen så velger vi en kosetopp. Du kan kikke på den her.

Hva så med mannfolk? Vi har ett veldig godt forslag. Dette.

PS! Skal du gjøre hjemmekontoret bedre i desember? Her er løsningen.