Årets beste tv-kjøp 2020

Vintertid er TV-tid, og noen av oss må også holde oss mer innendørs enn vanlig. Vi gir deg guiden til de beste kjøpene.

Det er mye å forholde seg til når det gjelder kjøp av TV, men vi gir deg guiden som er helt fri for tekniske uttrykk og nerdespråk. Her får du bare vite hva du bør kjøpe.

Likevel er det noen ting som det er greit å vite.

Bilde: Full HD vil du merke, ultra HD er ikke så ofte om du ikke spiller Playstation 5 eller Xbox Series X. 8K er lite vits i å investere i nå siden du ikke vil ha noe glede av det enda. Ikke velg noe lavere enn full HD.

Størrelse: Det er ikke slik at jo større, jo bedre. Kjøper du for stor TV kan du få problemer med å se hele skjermen. En 75 tommers TV må du for eksempel kunne sitte minst 5 meter unna. En normal avstand fra TV kan være 3-4 meter, og da vil alt fra 48 til 55 tommer være bra.

Lyd: Lyden på de beste TV-apparatene har blitt mye bedre enn de var, men skal du ha virkelig trykk er det greit å regne inn en lydplanke (se nederst i denne saken).

Nummer 1 i stua: LG OLED

Svenske Råd og Rön testet 171(!) TV-apparater (se testen her), LG tok de 12 første plassene. Techradar har også lagt LG øverst i sin anbefaling. Det samme har Toms Guide, og Cnet på anbefaling på det de kaller high-end. Vi selv har en LG-tv vi er særdeles fornøyd med. Strålende smart-tv, veldig godt bilde og enkel å bruke.

Her kan du kikke på 65-tommeren

Alternativer

Premium toppklasse: LG OLED 2020 Gallery (37 990 kroner)

Testvinner: Samsung QLED 2020 (19 990 kroner)

Nummer 1 på soverommet: Sony OLED

Den vi anbefaler her er en 48-tommers TV med utrolig fin lyd, veldig bra bilde og et skikkelig fint design. Alt i alt en perfekt pakke for å ha på soverommet. What Hi-Fi puttet denne på sin førsteplass i sin 2020-oppsummering.

Her finner du den

Nummer 1 rimelig valg: TCL P610

TCL er en kinesisk TV-leverandør som lager TV hvor du får mye for pengene. God lyd, fint bilde og enkelt design. Rett og slett et godt og rimelig valg.

Sjekk laveste pris her

Kinolyd hjemme

Flere filmer kommer direkte på strømming, og skal du få en skikkelig god hjemmekinofølelse hjemme er det lyd som er det store poenget.

En lydplanke/soundbar er en super måte å få veldig god lyd på hjemme uten å måtte ha ny innredning hjemme. Mange TV'er har ok lyd, men skal du få trykket fra kino på hjemmekinoen må ofte legge litt ekstra til. Skal du kose deg med en virkelig god film så fyrer du på lyden med en god lydplanke.

Premium toppklasse: Sennheiser AMBEO Soundbar (30 998 kroner)

Testvinner som ofte er utsolgt: Sonos Arc (8 990 kroner)

Rimelig løsning: Samsung HW-T400 (1 990 kroner)

