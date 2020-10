Best i test julekalender 2020

Her er de aller beste adventskalenderne du kan kjøpe i 2020 for å telle ned til selveste julaften.

For noen år siden var det ikke mange valg hvis du ville kjøpe julekalender. Du kunne kjøpe sjokoladekalendere, og det var kanskje kommet Flax-kalendere og noen få kalendere med plastikkleker som ble ødelagt fortere enn du kunne stave hele alfabetet.

Så forandret det hele seg veldig fort. Det kom noen særdeles suksessfulle kalendere fra Lego, kalendere med sminke og skjønnhetsprodukter og avanserte sjokoladekalendere. I 2019 testet vi en mengde kalendere, med en vinner som ble utsolgt. Vi gjentar testen i år, og kårer best i test i tillegg til å ha noen favoritter utenfor konkurranse. Det kommer vi tilbake til.

Da vi testet kalenderne åpnet vi alle luker, og sjekket innholdet. I tillegg vurderte alle testerne kvaliteten på kalenderen og andre faktorer. Første del av testen ble gjennomført 6. oktober 2020

Slik gjorde vi testen

Vi har sjekket hva som finnes av adventskalendere på markedet, og valgte ut de kalenderne vi mente burde være med i testen. Noen av kalenderne har vi fått av butikker, mens andre har vi kjøpt. Første runde av testen ble gjennomført den 6. oktober. Da åpnet vi alle lukene, sjekket innholdet og kvaliteten på kalenderen og har gitt vår vurdering. I testen var vi 7 personer, mens enkelte kalendere er i tillegg testet av innleide eksperter (dette gjelder spesielt kalenderne rettet mot barn).

Denne gjengen er blant de som testet kalenderne.

Om karakterene

På de fleste kalenderne har 7 personer gitt karakter. Disse er gitt fra 1 til 10, og karakteren du ser er gjennomsnittet hvor 10 er best.

Her er topp 10 i testen

Scroll deg nedover i saken for å lese vurderingene. Dette er topplisten for kalenderne som har voksne som målgruppe. Vi kommer tilbake til en liste med barnekalendere når vi har testet nok i den gruppen.

1. Asos 24 dager - 9,7 best i test

2. Lakrids - 9 best å spise

2. Rituals hus - 8,6

4. Asos mann 12 dager - 8,3

5. Rituals by - 8,2

6. Lancome - 8,0

7. Bodyshop - 7,8

8. Nytelse - 7,7 best for 18+

9. English Tea Shop - 7,5

10. Asos dame 12 dager - 7,5

(NB! Vi tester fortløpende nye kalendere så denne rangeringen kan bli oppdatert)

Chili-Klaus-julekalender

Chili-Klaus og hans Jingle Balls var storselgeren i 2019.

Pris: 599 kroner

Fått av Coolstuff

Pluss: Sjokolade med chilismak av varierende styrke

Minus: Ikke veldig mye mer enn det

Adventskalenderen fra Claus Pilgaard, dansken som er blitt verdenskjent ved å lage videoer der han spiser sterke chilier sammen med kjendiser, har vært en av de mest kjente kalenderne i Norge de siste årene, og i 2019 ble den utsolgt før 1. desember. Kalenderen har også en luke for nyttårsaften, så det er totalt 25 luker med sjokoladekuler, karameller og vingummi med chilistyrke. Produktene er gradert etter styrke med en «Wind Force Scale» der 1 er mildest og 15 er sterkest.

Chili balls med mye chilismak. Du vet om du er i målgruppen eller ei.



Innholdet i lukene med lavest gradering er såpass milde at de fleste bør klare å spise dem uten store problemer, men de sterkeste er ikke for sarte smaksløker. Jeg testet blant annet «apocalypse», som er den aller sterkeste biten i kalenderen. Kulen kjennes ikke veldig sterk ut helt i starten, men snart begynner det å brenne såpass kraftig at jeg angret på at jeg ikke hadde yoghurt eller melk tilgjengelig. Etter et par minutter er imidlertid det verste over, og man kan stolt proklamere at man har overlevd dommedag. Jeg har imidlertid hatt enda sterkere chiliopplevelser tidligere, og slikt sett var det litt skuffende at styrkegraden ikke gikk enda høyere.



For de som liker godteri med chilismak, er dette en ypperlig kalender, men den er nok relativt uspiselig for folk som bestiller mild styrkegrad på indisk restaurant.

Karakter: 6,8

Her finner du kalenderen

Get Boring Stuff Done - testens verste, men...

Get Boring Stuff-done er en kalender som skiller seg veldig ut fra de andre på listen

Pris: 129 kroner

Fått av Coolstuff

Pluss: Relativt rimelig, morsomt å skrape

Minus: Ganskje kjipt å ha som kalender, ikke morsom nok

Dette er en kalender hvor du skal skrape hver luke, litt som en slags julekalender fra Flax. Under hver luke er det en ting du bør ha gjort før jul.

Du skraper på hver luke for å finne ut hva du bør gjøre

Som kalender for deg selv er dette noe du egentlig kan unngå, lag heller en todo-liste. Selve skrapingen er litt kjip også, og ikke alt som står under lukene er morsomt nok eller riktig nok.

Derimot kan det være en fin ting å gi om du har en partner eller en slektning som kanskje er litt dårligere til å gjøre det den skal. Det er i hvert fall en påminnelse om at det er lurt å vaske til jul.

Karakter: 1,7

Her finner du den

Keep Calma Llama - for den som vil være ren til jul

En søt liten llama er vel det alle forbinder med jul?

Pris: 249

Fått av Coolstuff

Pluss: Lav pris, gode lukter

Minus: Vanskelig å åpne lukene, mye såpe for en måned

Selv om denne har en kjempesøt look med bilde av en lama iført julepynt, er den skuffende vanskelig å åpne. Bak hver luke får du en badebombe eller såpe i ulike former og farger.

Litt kjedelig at det er flere like produkter. Det som trekker opp er lukten av badebombene, og det at man gleder seg til å ta seg et bad og stresse ned i julestria. Dog kommer nok barna til å glede seg til badebombene mest.

Karakter: 6,4

Her finner du kalenderen

Benefit

Benefit tar liten plass når den er lukket.

Pris: 768,50

Kjøpt på Kicks

Pluss: Morsom fasong, flere søte produkter.

Minus: Veldig vanskelig å få ut produktene i noen av lukene, bare 12 luker. Litt mange produkter av samme type.

På innsiden av lukene kan du lese hvilket produkt du finner bak luka.

Benefit har kommet med en kalender med 12 miniutgaver av deres bestselgende sminkeprodukter. Selve kalenderen er søt og annerledes i fasongen, og kan foldes sammen om du foretrekker at den tar mindre plass når det ikke er tid for å åpne luker. Vi hadde nok forventet litt mer for prisen, spesielt med tanke på at det bare er 12 produkter, men er du fan av Benefit vil du nok like denne sjarmerende kalenderen.

Karakter: 6,2

Her finner du kalenderen

Asos Face and Body 24 - testens store vinner

Kalenderen fra Asos kommer med bokser med nummer, lagt inn i en plastboks.

Pris: 1179 kroner

Kjøpt på Asos.com

Pluss: Fullverdige produkter med stor variasjon, høy kvalitet, vakker boks

Minus: Boksen, papiret rundt, var litt revet da vi fikk det

Den praktiske og stilrene boksen alt kommer i er den deilige starten, den store variasjonen en herlig oppfølger og verdien du sitter igjen med selve kakepynten.

Her er noen av produktene du finner i Asos-kalenderen. Gode kvalitetsprodukter, og med høy variasjon. Hver luke er spennende.

Testens store vinner var denne kalenderen fra Asos som virkelig gir deg det du fortjener. En herlig blanding av produkter, vakkert innpakket og mange produkter du har bruk for.

Karakter: 9,7

Her finner du kalenderen

H&M Beauty Countdown - fin for unge

H&M Beauty Countdown er en pen kalender.

Pris: 299

Pluss: Lav pris, fin boks

Minus: Vanskelig å få ut produktene, ikke for voksne

En veldig enkel sminkekalender som passer utmerket for ungdom, eller de i tidlig tenår. Kan ikke måle seg med kalenderne fra de større leverandørene, men er også rimelig på pris.

H&Ms kalender har enkle og fine produkter som vil appellere til en yngre målgruppe.

Dette ble ingen testvinner, men er et fint valg for den som vil ha en enkel sminkekalender for de litt yngre.

Karakter: 5,4

Her finner du kalenderen

Bodyshop - en super kalender med mye innhold

Bodyshop-kalenderen er både stor, og tung. Den har også et velgjennomført design.

Pris: 1998 kroner

Kjøpt på Bodyshop

Pluss: Stor kalender med fullverdige produkter, kult design

Minus: Dyr

Dette er en mastadont av en kalender: Den tar plass. Samtidig, innholdet er fullverdige produkter som mange elsker. Du får rett og slett det du betaler for.

Er det en ting som trekker ned er det dårlig samvittighet-tekstene på hver boks. Selvfølgelig skal man tenke på andre ting i jula, men noen av tekstene var kanskje litt vel mye ettertanke på hvorfor man har brukt nesten to tusen kroner på en adventskalender.

Karakter: 7,8

Lancôme - en stor kalender med mange produkter

Det glitrende Eiffeltårnet er en lekker detalj i Lancômes julekalender.

Pris: 1699

Kjøpt på Lyko

Pluss: Mange ganske store produkter, samt noen fullstørrelse. Pen kalender, lett å åpne.

Minus: Tar mye plass, noen av produktene var veldig små.

Kalenderen fra Lancôme inneholder 24 av de mest populære sminke- og hudproduktene til merket. Kalenderen er pen å se på, vi likte spesielt godt det glitrende Eiffeltårnet i midten av den utslåtte kalederen. Det er verdt å merke seg at du må sette av mye plass til denne, så for deg med lite plass er det ikke den mest praktiske kalenderen.

Det var god variasjon av produktene, selv om det kanskje var litt vel mange kremer. Allikevel en fin miks av hudprodukter, sminke og parfyme. Kalenderen koster litt, men du får såpass mye fint at den er verdt prisen.

Karakter: 8,0

Her finner du kalenderen hos Kicks (1699 kroner)

Her finner du kalenderen hos Lyko (1985 kroner)

Biotherm - for fans

Adventskalenderen fra Biotherm har et stilig utseende.

Pris: 750 kroner

Kjøpt på Kicks

Pluss: Perfekt for den som liker merket, fint design

Minus: Kun prøver

Denne kalenderen var litt vanskelig å åpne, og produktene var litt kjedelig. Liker du Biotherm vil du finne det du liker her, men dette var ikke en stor favoritt hos våre testere.

Karakter: 6,3

Her finner du kalenderen

Pixar Cars Mini - en julekalender-vinner til barn

Pixar Cars Mini er en fin kalender for barn

Pris: 349 kroner

Fått av Celis.no

Pluss: Biler (Cars!), god kvalitet

Minus: Litt vanskelig for små å vente med å bygge alt

Dette er et byggesett som lager en liten racingbane med flagg, ekstraustyr og noen biler i metall. For de minste kan det være litt vanskelig å vente, men kvaliteten er god.

Slik blir banen til slutt. En liten og fin bane som gir mye lek.

Verdt pengene å kjøpe mot mye annet for barn som bare blir ødelagt med en gang.

Her finner du kalenderen

Karakter: 7,5

Milka sjokoladekalender - deilig julekalender

Milka sjokoladekalender. Fin julestemning.

Pris: 98 kroner

Kjøpt på Normal

Pluss: Fine figurer, god sjokolade

Minus: Samme sjokolade i alle hull

Liker du Milka-sjokoladen med fyll (hvitt fyll) så vil du elske denne kalenderen som har veldig fine sjokoladefigurer i de forskjellige lukene. Kalenderen er også generelt pen å se på.

Figurene i hver luke er veldig fine, og det er generelt høy kvalitet på kalenderen.

Her får du mye god sjokolade for en ganske lav pris, og dette er et godt kjøp. Sammenlignet med luksus-sjokoladekalenderne er denne sjokoladen enklere, men den er god. Selv om det er det samme i hver luke. Bare med forskjellig design.

Karakter: 7,1

Yves Saint Laurent - testens dyreste julekalender

Pris: 2800

Kjøpt på Kicks (nå utsolgt, men annen leverandør har)

Pluss: Ser rålekker ut, eksklusiv følelse, lett å åpne

Minus: Veldig dyr, mange like produkter, mye smått.

Kalenderen fra Yves Saint Laurent er en skikkelig premiumkalender, i alle fall med tanke på prisen. Denne koster hele 2800 kr, og for den prisen forventet vi mye. Kalenderen inneholder 24 produkter, hvorav 3 premiumprodukter og resten miniatyrer. Miniatyrene var veldig små, og mye var likt. Det var for eksempel hele 5 mini-leppestifter, med forskjellige ganske sterke farger.

Vil du gi en kalender som ser eksklusiv ut, eller skal kjøpe en gave til noen som er stor fan av alt som er Yves Saint Laurent, så kan sikkert denne være fin. Men ellers ville vi heller kjøpt en annen av skjønnhetskalenderne.

Karakter: 6,4

Her finner du kalenderen

Popcorn Shed Jingle bell pop - for popcornfans

Pris: 249

Fått av Coolstuff

Pluss: Du får popkorn hver dag.

Minus: Litt rare smaker, blir kjedelig i lengden

Jingle bell pop er en popkornkalender, hvor du rett og slett får miniposer med popkorn hver dag. Popkornet kommer med 6 forskjellige smaker, og du kan lese dagens smak bakpå posen.

På døra til lukene skjuler det seg et morsomt sitat, samt dagens popkorn.

Denne er for deg som elsker popkorn, og som synes det er gøy å prøve forskjellige popkornsmaker. Vi som testet var for det meste enige om at det ble litt kjedelig, og at vi heller vil poppe eget popkorn. Men morsom som gave til popkornelskeren.

Karakter: 4,4

Her finner du kalenderen

Nytelse - en julekalender kun for voksne

Kalenderen fra Nytelse er stor.

Pris: 1790

Fått av Nytelse.no

Pluss: Noen eksklusive premiumprodukter, stort spenn i utvalget

Minus: Litt kjip innpakning (men dette er vel ikke en kalender du har på stua uansett)

Den erotiske kalenderen fra Nytelse skal ha en verdi på over 6000 kr, og inneholder alt fra små vibratorer og glidemiddel til premiumproduktene We-vibe og Womanizer. Det var stort spenn i produktene, og det at du får med de to bestselgerne er et stort pluss. Nytelse har fokusert mer på selve produktene enn på innpakningen, og det er en fordel med tanke på å få valuta for pengene.

Kalenderen til Nytelse ligner kanskje litt på en slik pakkekalender du gir til en partner, og da passer den egentlig utmerket til den som vil utvide det voksne forholdet noe i desember.

Noen av produktene var kanskje litt vel spesielle for mange, slik som den ene tingen vi slettes ikke skjønte hva var før vi fikk hjelp, men alt i alt et godt utvalg av erotiske produkter. Du vil få forklaring på hvert produkt på hjemmesidene til Nytelse. For noen av produktene er det viktig, mens for enkelte andre er det ganske åpenbart hva det er (slik som massasjeolje og glidemiddel). Verdt pengene.

Karakter: 7,7

Her finner du kalenderen

ASOS Face + Body 12 Days Advent Calendar - halve moroa

Slik ser kalenderen ut.

Pris: 549 kroner*

Kjøpt på Asos.com

Pluss: Kjente merker og store produkter.

Minus: Kun 12 dager. Innpakningen var litt ødelagt når vi fikk den.

Kalenderen til ASOS med 12 produkter var overraskende bra. Den var fint innpakket i en boks, det man hver dag tar ut en pakke og åpner. Boksen som følger med kan brukes til oppbevaring når du har åpnet alle gavene.

Her er noen av produktene fra kalenderen. Bak kan du se de andre lukene.

Kalenderen inneholdt ti full størrelse-produkter og to reisestørrelser. Det var med flere svært kjente merker som gjør at vi synes prisen er god. Produkter fra både NARS og The Ordinary.

Karakter: 7,5

Her finner du kalenderen

Amorelie luxury erotisk julekalender - julekos

Amorelies erotiske kalender har luksusprodukter av særdeles høy kvalitet.

Pris: 3 299,-

Fått av Coolstuff

Pluss: Kvalitetsprodukter med høy verdi

Minus: Høy pris

Ett av produktene du får i kalenderen er denne oppladbare.

Verdien på denne kalenderen er 8800 kroner, og det er mange leketøy her som vibrerer, bruker batterier (medfølger) og kan lades opp (medfølger). I tillegg til mer pynt, pisk og annet.

Det følger med batterier og ladekabler på alle produktene som trenger det.

Testpanelet som vi har latt teste denne over 24 dager (kommer i egen sak) var fornøyd, men enkelte luker var skuffende da det var på tysk (blant annet en lydbokgreie). Det trekker litt ned i en ellers veldig fin kalender med produkter som virket meget godt.

Her finner du kalenderen

Karakter: 7,4

Kiehl's - en vakker julekalender

Kalenderen fra Kiehl's er vakker

Pris: 1000 kroner

Kalenderen er kjøpt på Kicks.no.

Pluss: Luksuriøs innpakning og gode hudpleieprodukter. Kjempefint utvalg og varierende innhold med 3 produkter i vanlig størrelse.

Minus: Vi kunne ønske oss et produkt til i vanlig størrelse.

Kiehl's Limited Edition er en vakker julekalender som inneholder 24 små overraskelser. Her får du noen av Kiehl's mest populære hudpleieprodukter, blant annet ansiktsrens, serum, fuktighetskrem og hårpleie. Dette er en vinner av en adventskalender med meget godt design og veldig bra innhold.

Innpakningen er designet av den anerkjente artisten Maïté Franchi. Det er 3 produkter i vanlig størrelse som fort utgjør verdien av halve kalenderen. Kalenderen passer fint til kvinnen som har gode hudpleierutiner og ønsker å oppdage nye favoritter. Denne kalenderen likte vi veldig godt.

Karakter: 7,4

Her finner du kalenderen

Lumene - julekalender med nordisk preg

Kalenderen åpnes som en bok. Slik ser den ut inni.

Pris: 899 kroner

Kjøpt på Kicks

Pluss: Stor og fin kalender, med god kvalitet.

Minus: Litt vanskelig å se tallene på kalenderen.

Lumene er et finsk merke som spesialiserer seg på å lage produkter for nordisk klima. Kalenderen var stor og fin, og føltes eksklusiv. Det var veldig mange interessante produkter og noen av de i full størrelse.

Disse er med i tre av lukene.

Produkter både for ansikt, hender og sminke. Perfekt for den som er opptatt av hudpleie og kvalitet.

Karakter: 7,3

Her finner du kalenderen

Rituals deluxe kalender - en liten juleby

Kalenderen pynter opp hele desember (eller tidligere om du ønsker det). Inni husene og trærne er gavene du får.

Pris: 980 kroner

Kjøpt på Rituals.com

Pluss: Inneholder en hel installasjon som pynter opp stua inkludert lys samt store produkter.

Minus: Litt vanskelig å montere kalenderen.

Vi brukte veldig lang tid på å skjønne hvordan denne kalenderen skulle monteres. I tillegg klarte vi å teste gamle batterier to ganger, så vi fikk aldri testet med lyset på da det var for sent da vi fant det ut. Men utenom det, er dette en kjempefin kalender som absolutt anbefales.

Vi har jukset litt og lånt et bilde av hvordan kalenderen ser ut med lys på.

På hver gave står det hva den inneholder (som du ser etter at den er åpnet), og det er ganske store produkter. Også noen produkter for menn. Både duftlys, duftpinner, parfyme, håndkrem, bodylotion og mer. Ting du faktisk har bruk for.

Karakter: 8,2

Så vidt vi vet kan denne kun kjøpes hos Rituals

Yves Rocher - en rimelig julekalender

Kalenderen til Yves Rocher er et fint hus med esker.

Pris: 499

Kalenderen er fått av Yves Rocher.

Pluss: Fint utvalg og varierende innhold, godt design. Tommel opp for at innpakningen er resirkulerbar og gjenbrukbar.

Minus: De fleste hudpleieprodukter er i reisestørrelse.

Dette er en fin julekalender som har et godt utvalg av produkter inne hud-og kroppspleie, samt sminke og parfyme. Passer nok best til de som er mindre avanserte i hudpleieverden, men som ønsker seg en kosmetikkalender som ikke koster alt for mye.

Yves Rocher-kalenderen har god variasjon i produkter.

Produktene har en verdi av 1340 kroner, så dette er godt kjøp. Kalenderen av laget av resirkulerbart materiale og kan fint brukes igjen året etter.

Her finner du kalenderen

Karakter: 7,0

Clinique - for julekalenderfans av merket

Slik ser kalenderen til Clinique ut.

Pris: 795 kroner

Kjøpt på Kicks

Pluss: Mange forskjellige typer produkter så du får testet hva du liker.

Minus: Litt små størrelser. Har ofte de samme produktene hvert år.

Kalenderen fra Clinique har 24 luker og hvert produkt er pakket inn i en liten eske. Den inneholder mange av Cliniques bestselgere, og har både sminke, hudpleie og en parfyme. Vi ble likevel litt skuffet da den inneholder mange små produkter.

Dette er typiske størrelser på produktene i kalenderen.

Du får likevel testet mange forskjellige produkter, slik at du kan finne nye favoritter. Passer perfekt til den som er opptatt av hudpleie, og som kanskje ikke har kjøpt denne før.

Karakter: 6,9

Her finner du kalenderen

Rituals of advent (hus) - et godt julealternativ

Rituals-kalenderen er en stor og høy kalender utformet som et hus.

Pris: 650 kroner

Kjøpt hos Rituals

Pluss: Fin pris, mange gode produkter

Minus: Kun Rituals-produkter

En favoritt som seilet opp som en av de beste julekalendere i 2019. Den kommer i den klassiske, røde forpakningen som er perfekt til jul. Mange av produktene er klassikere fra Rituals, men disse er så gode at det går helt greit. Nøkkelordet er velvære og spa.

Rituals-kalenderen kom på en andreplass i vår test for 2019, og gjør det også bra i år.

Lukene er enkle å åpne, og du får store, nyttige produkter bak hver luke. Det gjemmer seg også en liten tekst bak hver luke, som gjør opplevelsen flere hakk bedre.

Karakter: 8,6

Her finner du kalenderen

Man Stuff - kun for den som har lite på badet



Denne kalenderen har 24 produkter for menn.

Pris: 399 kroner

Fått av Coolstuff

Pluss: Stor kalender, variasjon i produkter

Minus: Litt lav kvalitet på produktene

Adventskalender med skjønnhets- og hygieneprodukter som såpe, sjampo og barberkrem for menn. Lukene er litt vriene å få opp, og det er fort gjort å rive med seg mer papp enn skal. Er man ikke nøye med åpningen, vil kalenderen fort se stygg ut. Innholdet er parfymert med mannlig duft, men lukten er nokså nøytral og såpass lite fremtredende – noe som gjør at den ikke blir irriterende.

En julekalender med enkle produkter for menn. Dessverre var kvaliteten litt for lav på produktene til at testpanelet virkelig kan anbefale den.

Produktene, spesielt kremene, fremstår som litt skvipete og billige. Den lave prisen tilsier også at dette ikke er en luksuskalender med kvalitetsprodukter. Kalenderen passer for menn som trenger å fylle opp baderomsskapet med diverse produkter, men som samtidig ikke er spesielt opptatt av dyre merker eller toppkvalitet.

Karakter: 3,5

Her finner du kalenderen

English Tea Shop - for den som elsker te

Svarer du te på spørsmålet om kaffe eller te så er dette kalenderen for deg.

Pris: 249 kroner

Fått av Coolstuff

Pluss: Lav pris, te, fin utforming

Minus: Bare te

Du får ikke noe enklere enn dette. Kalenderen inneholder 24 herlige luker med økologiske teposer i 12 ulike smaker. Ikke mer komplisert enn det.

Den perfekte kalenderen for den som liker å nyte en kopp te hver morgen, og er åpen for å utforske nye smaker som granateple, hibiskus og ingefær med tranebær.

Karakter: 7,5

Her finner du kalenderen

Lakrids adventskalender 2020 by Johan Bülow

Lakrids by Bülow. En vinner.

Pris: 495 kroner

Kalenderen er fått av Hviit.no.

Pluss: 24 lekre og deilige lakrisluker. På julaften venter det en stor overraskelse med hele 4 pakker med varierte smaker. Bedre blir det ikke!

Minus: Ikke noe nevneverdig.

Dette er adventskalenderen for deg som elsker lakris og som verdsetter gode smaksopplevelser. Du nyter 24 dager med sprø overraskelser og søte herligheter når du teller ned til julaften. Det er to kuler bak hver luke - dobbelt glede, eller for å dele.

Skal det være en luke med deilig sjokolade? Ja, takk. Gjerne 24 av dem.

I siste luken får du en superavslutning med hele fire pakker som skaper ekstra julestemning. Kalenderen vår nok en gang laget av et bærekraftig materiale. Dette er adventskalenderen som virkelig ikke skuffer.

Karakter: 9

Her finner du kalenderen

Baileys-julekalender - en søt en til kaffen i advent

Kalenderen fra Baileys er alkoholfri sjokolade

Pris: 299 kroner

Fått av Coolstuff

Pluss: Liker du Baileys liker du denne

Minus: Liker du ikke Baileys liker du ikke denne



Kalenderen inneholder alkoholfrie melkesjokoladetrøfler med mykt Baileys-fyll i forskjellige smaker. Lukene er ganske enkle å få opp, og alle de ulike sjokoladebitene har en gjenkjennelig Baileys-smak. Prisen er fin, og sjokoladebitene er perfekte hvis man vil unne seg noe godt til kaffen. Bitene kan nok være i overkant søte for enkelte ganer, men det er jo også en mye av poenget med Baileys-drikken.

Det er ikke stor variasjon i lukene, men litt forskjellige smak er det på kulene du får.

Dette er ingen kalender for folk som ikke liker Baileys, men for mange Baileys-entusiaster er den nok en innertier. Denne testpersonen er relativt glad i både Baileys og sjokolader som smelter i munnen, og hadde gitt toppkarakter dersom smaken var litt mindre søt. Testpanelet delte seg veldig på denne, med utgangspunkt i hvor godt man liker Baileys.

Karakter: 5,9

Her finner du den

Asos 12 days Grooming - en vinner til mannfolk

Pakkene fra Asos er fine, og er stablert godt inne i en plastikkboks.

Pris: 549 kroner

Kjøpt på Asos.com

Pluss: Fullversjon av produktene, høy variasjon i merker, fin innpakning i esken

Minus: Emballasjen på utsiden var ødelagt da vi fikk den, kun 12 dager så halvparten av moroa

Asos har en kalender for menn med 8 fullversjoner av produkter, og 12 reisestørrelser, de sier de selv har valgt ut. Her får du dusjsåpe, barberhøvel, krem for ansiktet til menn og en del annet av til dels veldig gode merker. At det kun er 12 dager gjør det litt kjedeligere enn en fullverdig kalender, men det betyr også at det kan brukes også utenom advent.

Selve boksen utenpå var revet opp da vi fikk den, men det var ikke veldig viktig siden det bare er emballasje du uansett skal kaste. Produktet i luke 1 var en dusjsåpe som du kan få for rundt 40 kroner i butikken.

Prisen på 549 kroner er kanskje litt høy for 12 dager, men det er mange store produkter. Juvelen er en barberkrem som normalt koster nærmere 200 kroner, samt en ansiktsvask som koster rundt 250 kroner. Disse to er såpass gode at nesten resten blir en bonus.

Karakter: 8,3

Her finner du den

Simply Chocolate sjokoladekalender for to - god sjokolade

Sjokoladekalenderen er veldig lang, og har flere ekstra luker.

Pris: 899 kroner

Fått av Coolstuff

Pluss: Perfekt til å dele, ekstra luker!

Minus: Dansk sjokolade og en del uvante smaker

Denne kalenderen er perfekt å dele med den du bor sammen med ettersom det er to sjokoladebiter i hver luke. Kalenderen har også seks ekstra luker, slik at man pakker ut til sammen 60 biter. Kalenderen inneholder sjokoladebiter av melkesjokolade, mørk sjokolade og hvit sjokolade med smak av blant annet bringebær, appelsin, peanøtter og marsipan.

Det er to biter med innpakket sjokolade i hver luke.

Det er en dansk produsent som står bak kalenderen, og i Danmark selges den sammen med sjokoladedelikatessene hos anerkjente Magasin. Smaken er ganske «dansk» og ikke helt slik vi er vant med fra norske produsenter. Det trekker karakteren litt ned for mange. Dersom du er glad i dansk sjokolade, er nok dette noe av det beste du kan få av sjokoladekalendere.

Karakter: 6,8

Her finner du kalenderen

Technic sminkekalender - for unge sminkefans i juletiden

Leppestift, øyenskygger og neglelakk er det man finner i denne kalenderen.

Pris: 299 kroner

Kalenderen har vi fått av Coolstuff

Pluss: Fint utvalg og varierende innhold, godt design

Minus: Kanskje ikke produkter som appellerer til den mest sofistikerte der ute

Technic-kalenderen har mange produkter, og god variasjon.

Dette er en fin kalender for den som vil ha litt enkle sminkeprodukter i jule-og festfarger. Passer nok best til de som er mindre avanserte i sminkeverdenen, men som ønsker seg en sminkekalender som ikke koster alt for mye. Produktene er gode, men i mindre utgaver. Du får ganske mye i forhold til prisen.

Karakter: 5,6

Her finner du kalenderen

Revell RC kalender - julekalenderen med trøkk

En adventskalender som skiller seg ganske mye ut fra de andre

Pris: 549 kroner

Denne kalenderen har vi kjøpt hos computersalg

Pluss: Du bygger en radiostyrt bil med fin kvalitet

Minus: Kun en del hver dag, litt lett å bli utålmodig

Du starter byggesettet med denne i luke 1

Dette var en liten utfordring for oss, som du kan se av videoen vår. Her får du deler til en radiostyrt bil hver dag i advent. På innsiden av kalenderen, som er veldig stor, får du instruksjonene.

Vi var godt fornøyd med denne kalenderen, men det er nok litt lett for de små (og store) å bli utålmodige for å åpne hele kalenderen før tiden. Uansett en annerledes og kul kalender vi anbefaler

Karakter: 7,2

Her finner du den

Miss Cutie Pie - en julekalender som er søt, men...

Pris: 249,-

Fått av Coolstuff

Ganske søt omslag, men skuffende når man åpner den og forventer noe bedre kvalitet. Her får du 24 luker med neglelakk, øyenskygge, leppestift og noen ekstra ting som hårspenne og strikk. Denne sminkekalenderen er ikke for voksne, men for barneskole/tenåringsjenta som vil utforske med litt fargerik sminke.

Søtere kan det nesten ikke bli?

Produktene er i ganske små format. Minus er at du får flere av det samme produktet. Et pluss er den lille boksen med neglepynt (i form av frukt og bær) som den lille berta kommer til å elske.

Karakter: 5,2

Her finner du den

Utenfor karakterer - julekalendere i vår egen butikk

Vi i Nettavisen har en egen nettbutikk. Der har vi tatt inn kalendere som vi mener er de beste sjokoladekalenderne. En av disse tok vi inn etter denne testen.

Vi gjengir våre vurderinger av kalenderne under, men de gis ingen karakter.

Summerbird Christmas Chiffoniere

Summerbird Christmas Chiffoniere er en kalender som vi har hatt store forventninger til.

Pris: 699 kroner

Fra vår egen nettbutikk

Pluss: God kvalitet på boksen og fint design, passelig størrelse på kalenderen, 2 biter hver dag, nydelig sjokolade

Minus: Kun 10 forskjellige varianter av sjokolade

Summerbird har to innpakkede gaver i hver skuff. Perfekt for å dele for to voksne.

Da vi begynte å tenke på å ta inn sjokoladekalendere i vår nettbutikk sa sjefen i avdelingen at den vi skulle ta inn var Summerbird. Denne kalenderen har 48 biter, 2 hver dag, og har veldig god sjokolade. Veldig, veldig god. Dette er det mange kaller voksensjokolade, men ikke av den typen med ubestemmelig alkoholaktig fyll. Her får du marsipan, trøffel og herlig hvit sjokolade. Absolutt en vinner hos alle i testpanelet, og en klar anbefaling med hjertet. Selv om vi altså selger den selv.

Her finner du den

PS! Den mindre utgaven har vi også:

Summerbird adventskalender

Summerbirds kalender med 1 bit hver dag er en kalender som har veldig god sjokolade, hver eneste dag.

Pris: 349 kroner

Fra vår egen nettbutikk

Pluss: Veldig gode sjokolader

Minus: Kalenderen er i seg selv ikke i samme kvalitet som den større utgaven, mangler sommerfuglene

Dette er lillebroren til den kjente Summerbird kalenderen (i størrelse og mengde sjokolade). I hver luke skjuler det seg en veldig god sjokoladebit og du kan smake på 12 forskjellige varianter av som er laget kun på naturlige ingredienser og de beste råvarene.

Disse bitene gikk veldig fort unna...

Dette er trolig en av de aller beste kalenderne for deg som vil ha noe spiselig av høy kvalitet. En super gave til alle uansett alder som liker de virkelig gode konfektbitene!

Her finner du den

Haupt Lakris

Haupt lakris er en veldig god lakriskalender

Pris: 450 kroner

Fra vår egen nettbutikk

Pluss: Veldig fin boks, god lakris

Minus: Det er to lag, noe vi fant ut litt sent

Denne kalenderen tok vi inn i vår butikk fordi vi har mange hos oss, og i våre familier, som elsker lakris. Vi har testet Lakrids-kalenderen før, og vet den er god. Da fikk vi denne anbefalt.

Vi har hatt en annen lakriskalender før, som vi har testet. Denne var en positiv overraskelse, med litt andre smaker.

Med hånda på hjertet kan vi si at dette var en veldig positiv opplevelse. God lakris, variert utvalg i en fin eske. Et ordentlig godt kjøp. Så godt at vi valgte å ta det inn i vår butikk.

Her finner du kalenderen

Sverre Sætre juletre

Dette er en vakker kalender med sjokolade som er så god at det knapt kan beskrives med ord.

Pris: 995 kroner

Fra vår egen nettbutikk

Pluss: Helt utrolig god sjokolade, vakkert juletre

Minus: Koster en del

Dette er luksuskalenderen for den som vil ha noe vakkert, og som vil ha den beste sjokoladen. En absolutt innertier av en kalender hvor sjokoladene var farlig gode. Selve juletreet er særdeles vakkert, og pakkene som har sjokolade som henges på treet veldig fine. To biter i hver gave.

Alle sjokoladene er oppkalt etter eventyr, og kommer i en helt nydelig gavepakke. Vi rakk ikke å ta bilde av sjokoladen før vi spiste den opp. Helt sant.

Selv om prisen er høy føler vi den er verdt hver krone. Dette er sjokoladehåndverk på sitt aller beste. En ren tier, om vi hadde gitt karakter. Det gjør vi da ikke, men...

Her finner du kalenderen

Sverre Sætre kalender

Pris: 495 kroner

Fra vår egen nettbutikk

Pluss: Veldig god sjokolade

Minus: Bare 1 bit i hver luke

Dette er en den samme kalenderen, samme sjokoladen, som over. Her er det bare 1 bit i hver luke, og den er ikke utformet like luksuriøst. Sjokoladen, derimot, er like mye luksus.

Kalender med sjokolade så god at du skulle ønske det var flere biter i hver luke (løsningen er å kjøpe den over)

Her finner du den

Lindt sjokoladekalender

Lindt-kalenderen har vi tatt inn i vår nettbutikk av helt egoistiske årsaker.

Pris: 229 kroner

Fra vår egen nettbutikk

Pluss: Veldig god sjokolade

Minus: Dessverre bare miniutgaver av de deilige kulene

Hvert eneste år har vi i avdelingen som har ansvaret for Nettavisens nettbutikk kjøpt Lindt-kalenderen for å ha på jobben. Eller mer riktig, sjefen vår har kjøpt den til oss for å kose oss med i nedtellingen til jul. I høst, da vi nok en gang ønsket oss det samme viste det seg at den lokale Lindt-butikken i Oslo var borte.

Lindt-bamser. Beste bamsene i verden.

Gode råd var heldigvis ikke alt for dyre siden vi hadde åpnet vår egen nettbutikk. Der hadde vi allerede tatt inn sjefens favorittsjokolade, Summerbird, og deres kalender - og da fant vi ut at vi kunne ta inn sjokoladekalenderen som er litt mer vanlig sjokolade-aktig (denne liker store og små like godt).

Kalenderen har de gode Lindor-kulene i miniutgaver, bamser pakket inn i gull og de klassiske minisjokoladene. Høy, høy kvalitet på sjokolade og mange klasser over de vanlige sjokoladekalenderne. Så om barna har vært ekstra snille så fortjener man dette, eventuelt om de voksne er snille nok.

Her finner du kalenderen