Black Friday - butikkene som har tyvstartet black week

Noen butikker kan rett og slett ikke vente med tilbudene.

Det er en etablert sannhet at den som er tidligst ute får velge først, og noen av butikkene har funnet ut at det vil strekke konseptet med en black friday med tilbud til å være en hel uke. Noen har strukket det enda et hakk videre, og har satt igang salgene før det har blitt det sm mange nå kaller black week.

Vi gir deg oversikten her over butikkene som er igang:

(Klikk på lenkene for å gå rett til butikkene)

Christiania Glasmagasin - opptil 60 prosent på noe, 25 prosent minimum på alt

Arbeidslys - 15 prosent på hele butikken (gray week)

EMP Shop - 15 prosent på merch

Lampegiganten - 10 prosent på alt

Bubbleroom - varmer opp med black week og 30 prosent avslag

Eleven - varmer opp med 11 days of beauty med dagstilbud

Gullmagasinet - gratis gravering og rabatt (black month)

Kitchentime - nye daglige dealer hver eneste dag (black month)

Beautybrands - har åpnet black week med opp til 70 prosent rabatt

X-life - store rabatter på Reeebok, Adidas, Better Bodies, Timberland og Röhnisch (black month)

Xplora - deres black friday-tilbud er allerede her

