Black Friday 2019 - dette trenger du å vite

Vi gir deg guiden til alt du trenger å vite om det som har blitt årets største shoppingdag.

Litt som snø om vinteren og regn på picnic er det ingen tvil om at butikkene er klare for storinnrykk digitalt og fysisk den 29.november. Da er det igjen klart for black friday, uansett hva man måtte mene om tilbud eller salg. Det som det hersker liten tvil om er at hvis du skal kjøpe julegaver, eller trenger noe så er dette dagen du bør følge med.

Her finner du black friday-sidene til Nettavisen

Noen triks er det likevel greit å følge for å sikre deg at du gjør gode kjøp på black friday:

1. Lag en liste over hva du har tenkt å kjøpe, enten det er gaver eller spesifikke produkter til deg selv. En god app som fungerer på både datamaskin og mobil er Wunderlist. Den er helt gratis å bruke.

2. Skriv opp hva du ønsker å betale for varen. Lurer du på hva normalpris er, eller hvor lavt noe har vært priset kan du gjøre din research på prisguiden.no på forhånd. Eksempelvis skal du kjøpe en Huawei P30 Pro kan du se at dens laveste pris i år har vært 6490. Da kan du skrive opp at det er prisen du bør sjekke mot på selveste black friday.

3. Handle med kredittkort. Rett og slett fordi skulle noe skje kan du rette krav mot kredittkortyteren i tillegg til butikken du kjøpe hos.

4. Gjør research i butikker. Ta en runde til alle butikkene, og registrer deg som kunde på forhånd. Siden mange av butikkene opplever en ekstrem pågang er det fordel å være registrert og innlogget på forhånd. Se listen nederst i denne saken.

5. Bokmerk denne siden. Nettavisen kommer til å guide deg til alle salgene, og vil informere om hvilke priser som er de beste og hvilke som er bare relativt gode gjennom hele uka og selve black friday. Ingen har guidet til salgsdagen og shopping så lenge som Nettavisen i Norge, og vi har et team på 14 personer som vil guide deg gjennom hele uken. Vi vil også være tilgjengelig for chat og personlig hjelp til å finne gode tilbud hele black friday.

Dette er butikkene du bør sjekke før black friday

Det kan lønne seg å gjøre følgende på hver butikk innenfor kategorier du tror du kan ha interesse av:

Besøk butikken, sjekk hvordan deres handlekurvsystem er og hvordan man søker.

Registrer deg som kunde slik at du slipper dette på selve dagen. Siden mange butikker har timestilbud vil det være flere butikker som vil slite med kapasiteten.

Sjekk ut hvilke merker og produkter hver butikk har, og noter prisene på varene du ønsker deg slik de er i dag uten at de er på salg.



Elektronikk til black friday

En av de mest populære kategoriene på black friday er elektronikk.

NetonNet - ofte den store prisvinneren på elektronikk

CDON - nordens største nettbutikk

24hshop.no - data, mobil, hjem og fritid

Aliexpress - nesten alt du kan tenke deg av kinaelektronikk

Computersalg - elektronikk til lave priser

Banggood - kinesisk storvarehus

Dustinhome - nettbutikk med mobil, data, lyd og bilde.

Microsoft - den offisielle nettbutikken

Kjell&Co - nettbutikk med mye forskjellig

DealeXtreme - stort varehus med det meste du kan ønske deg av elektronikk

Hifiklubben - for deg som liker lyd

MyTrendyphone - tilbehør til mobilen

Lux-Case - mobildeksler

Soundstore XL - profesjonell lyd

Proshop - nettbutikk for den kresne

Gamezone - nettbutikk for spill

Elkjøp - en av de største i Norge

Power - den nye store kjeden

Komplett.no - har det meste

Skousen - hvitevarer

Tretti - hvitevarer

Whiteaway - hvitevarer

Gearbest - asiatisk butikk

Happyplugs - hodetelefoner

Klær og mote til black friday

Wakakuu - nettbutikk med eksklusive merker

Care of Carl - eksklusiv butikk for menn

Helly Hansen - den offisielle nettbutikken



Ferner Jacobsen - eksklusiv nettbutikk

&Otherstories - offisiell nettbutikk

Arket - offisiell nettbutikk

H&M - en av verdens største

EMP - rockemote for han og henne

Stylepit - klesbutikk for herre og dame

Beststeller - motemerkets offisielle butikk

Bubbleroom - klesbutikk for henne

Bik Bok - offisiell norsk nettbutikk

Cubus - den offisielle nettbutikken

Net-A-Porter - eksklusiv mote

Caliroots - streetwear og sneakers

Ellos - en av de største på nett

Miinto - stor norsk klesbutikk

Hollywood - streetwear og sko

Cellbes - sko og mote

Jack & Jones - offisiell norsk nettbutikk

J. Lindeberg - offisiell norsk nettbutikk

Junarose - nettbutikk med plus-size

Kouture - klær og sko

Eton - den offisielle skjortebutikken

Mammalicious - mammaklær

Monki - offisiell nettbutikk

ASOS - den virkelig store motebutikken

Ginatricot - offisiell nettbutikk

BooHoo - nettbutikk for både menn og kvinner

Noisy May - nettbutikk med mange merker

Only - moteklær for damer

Høyer - eksklusiv butikk for menn og kvinner

Pieces - moteklær for kvinner

Bonprix - klær til gode priser

Stayhard - nettbutikken for menn med det spesielle navnet

Weekday - offisiell nettbutikk

Selected - offisiell nettbutikk

NA-KD - nettbutikk med klær

Nelly - nordens ledende nettbutikk for kvinneklær

NLY Man - nettbutikken for menn

NN07 - den offisielle nettbutikken

Boozt - stor nettbutikk for menn, kvinner og barn

Vero Moda - offisiell nettbutikk

Villoid - nettbutikk med klær

Y A S - nettbutikken

Phase Eight - klesbutikk på nett

Topman - klesbutikk for menn



Topshop - klebutikk for kvinner

Urban Outfitters - amerikansk nettbutikk

Lindex - offisiell nettbutikk

Madlady - en butikk med det litt spesielle

Tessabit - amerikansk nettbutikk

Undertøysbutikker

MyMuse - norsk undertøysbutikk

Pierre Robert - undertøysbutikk

Comfyballs - kun for menn

Happysocks - de morsomste sokkene

Timarco - undertøy og sports-bh

MyLingeriecloset - undertøy

Multi Underwear Retail - for mann og dame

Ann Summers - engelsk undertøy

Butikker med alt mellom himmel og jord

Amazon - verdens største nettbutikk

Celis - her får du alt fra interiør til dingser og barneprodukter

Coolstuff - dingsebutikken som alltid har en gave

Dekorama - festutstyr

Alphageek - en butikk med det meste av det beste for geeken

Festkompaniet - festutstyr

Superkul - en butikk med alt fra undertøy til dingser

The Hut - her finner du særdeles mye spennende

Zavvi - gadget og dingser

Barlife - alt til baren

Lagerpriser - gadgets og gaver

Smartegadgets - smått og smart

Skjønnhet og smykker til black friday

Kicks - stor kjede med stor nettbutikk

Blivakker - norsk og stor

Barbershop - norsk butikk med alt for skjegg og skjeggvekst

Beautybrands - sminke og skjønnhetsbutikk

Jewelbox - smykker på nett

Gullmagasinet - gullsmed på nett

Coverbrands - skjønnhet på nett

Mimis - økologiske skjønnhetsprodukter

Yves Rocher - klassiker

Bangerhead - skjønnhet og pleie

Swiss Clinic - eksklusive produkter

Strawberrynet - sminke og skjønnhet

Feelunique - stor skjønnhetsbutikk med eksklusive merker

Eleven - stor nettbutikk med skjønnhetsprodukter

Lookfantastic - eksklusiv skjønnhetsbutikk

Beautycos - hårpleie, hudpleie og sminke

NiceBeauty - fin skjønnhet på nett

Getpersonal - smykker og annet med gravering

Diamanthuset - fordi diamanter varer evig

Greenpeople - organisk skjønnhet

Made4men - pleieprodukter for menn

Nordicfeel - parfyme og skjønnhetsprodukter

Sko til black friday

Bianco - skobutikken på nett

Skomani - skobutikk på nett

Nike - den offisielle butikken

Footway - skobutikk

Leker og barneutstyr til black friday

Jollyroom - stor nettbutikk for de minste



LEGO - den offisielle butikken

Mimmis - babyutstyr

Name It - klær til barn og tenåringer

Reima - barneklær

Villakids - barndomsmagi

Beckmann - skolesekker

Twistshake - for babyen

Babyshop - storbutikk for de minste

Forskerfabrikken - for barnet som liker å lære

Lekmer - lekebutikk på nett

Polern O. Pyret - barnebutikk

Kidsbrandstore - nettbutikk med merkeklær til barn

Interiør, kjøkken og hjem til black friday

Royaldesign - design til rett pris



Rum21 - møbler og hjemmeinnredning

Glass & interiør - nettbutikk med nettopp det

Hviit - interiørbutikk med møbler, tekstiler og lamper

Christiania Belysning - lyser opp på nett

PureYou - økologiske skjønnhetsprodukter

Confidentliving - innredning til hele hjemmet

Kremmerhuset - kjøkken, interiør og møbel

Wooroom - mote og interiør

Bemz - designselskap som syr trekk på bestilling

Lagerhaus - for deg som også vil ha de små tingene

Euroflorist - blomsterbutikk på nett

Christiania Glasmagasin - tradisjonsrik butikk for kjøkken og pynt

Nordicnest - interiørbutikk

Indiska - for den som vil bli inspirert av østen

Grønt Fokus - for deg som vil få eller har grønne fingre

Bakeren og kokken - nettbutikk med alt til kjøkkenet

Interflora - blomsterbutikk

Lunehjem - interiør

Georg Jensen Damask - offisiell butikk

Lampedirekte - profesjonell LED-belysning

Lampegiganten - stor lampebutikk på nett

Bedre Nætter - sengebutikk

Kitchentime - for deg som liker å bruke tid på kjøkkenet

Reforma - møbler og hjemmeinnredning

Lampemesteren - designlamper

Loveyourkitchen - butikk for kjøkkenglede

Slikkepott - bakeutstyr

TheChef - kjøkkenutstyr for den proffe

Upstairs - ting og tang siden 1996

Vidaxl - det meste hjemmet ditt trenger

Homeroom - møbler og interiør

Jotex - interiørbutikken

Urban Trend - interiørbutikk med alt til hele huset

Lightup - lys til hjemmet

Natur og friluftsliv til black friday

Skittfiske - for deg som fisker

Skittjakt - for deg som går på jakt

Climbing247 - butikk med klatreutstyr

Kniveksperten - kniver for alle anledninger

Milrab - storbutikk for villmark og trening

Skistart - nordens største skibutikk

El-sykkel - sykkelbutikk med e-sykler

Lars Monsen - offisiell nettbutikk

OutNorth - friluftslivsbutikk

Magasinet - for deg som liker å være utendørs

Verktøy, bygg og nytte til black friday

Arbeidslys - for en opplyst hverdag

Globaltools - maskiner, verktøy og elektriske artikler

Byggmax - byggebutikken på nett

Billigvvs - lever opp til navnet

P Lindberg - alt til gården

Staypro - verktøy på nett

Varmepumpeshoppen - ja, varmepumper

Norskhjem - det du trenger

Elektroimportøren - belysning, varme og smarthus

Bøker og hobby

Haugenbok - en av de eldste nettbutikkene i Norge

Rito Garn & Hobby - for deg som vil fylle fritiden

Adlibris - bokbutikk på nett

Tanum - stor bokbutikk

Strikkia - strikkebutikk

Sport og dyr til black friday

Antonsport - seriøs og stor aktør med alt innenfor sport

GetInspired - treningsklær for kvinner

C33 - treningsklær for kvinner

Liverpool FC - offisiell nettbutikk

Dogman - utstyr for alle dyr

Multitriathlon - multisportsbutikk på nett

Sporttema - sportsbutikk

Horze - for hesten

Animail - dyrebutikk

I Love Dogs - hundebutikk

AIMN - sportswear

Unisport - fotballutstyr

Vetzoo - dyrebutikk

X-Life - treningsutstyr og kosttilskudd

Zooplus - storbutikk for dyr

Chainreactioncycles - sykkelbutikk på nett

Probikekit - sykkelbutikk på nett

Röhnisch -offisiell butikk

Wiggle - sykkelbutikk

Icanwill - sportsklær til ham og henne

Extremefitness - fitnessbutikk på nett

Gorilla Sports - profesjonelt treningsutstyr

Gymgrossisten - for deg som vil holde deg i form

Life - helsekost

Briller, solbriller og klokker til black friday

Mister Spex - briller og kontaktlinser

Oakley - offisiell butikk

Smartbuyglasses - solbriller og briller

Brillz - solbriller

Extraoptical - briller og linser

Triwa - klokkebutikk

Klokker - klokkebutikk på nett

Urverket - merkeklokker

Uniwatches - klokkebutikk

Motor, MC, bil og båt til black friday

Ekstralys - lys til bilen

Dekkonline - nettbutikk for dekk

Marineonline - alt til deg og din båt

Dekk.eu - dekkbutikk på nett

Bilpleiekongen - for deg som vil passe på bilen

Byttdekk - nettbutikk med dekk

Eurodel - bildeler på nett

Skruvat - bildeler på nett

Reise til black friday

Chillout - kofferter og reiseutstyr

Morris - kofferter og vesker

Carriealong - kofferter

AutoEurope - leie av bil

Bookingmonkey - leie av bil

Dancenter - feriehus i Danmark, Norge og Sverige

Emirates - flyselskapet

Holidaycars - leie av bil

Hotelspecials - hoteller

Hvitserk - reiser som er virkelige opplevelser

Interhome - feriehus og leiligheter

Nordic Choice Hotels - offisielle sider

Novasol - feriehus og hytter i Europa

Otel - hoteller

Radisson Hotels - offisiell hotellside

Reisefeber - reiser, fly og hotell

Qatar Airways - offisiell side for flyselskapet

STS Alpereiser - skireiser

Sembo - reiser

Bookaclassic - book klassiske biler til festligheter

Tripx - pakkereiser

Hotels.com - gigantisk søketjeneste for hoteller

Apollo - pakkereiser

Erotikk og kun for voksne til black friday

Nytelse - sexleketøy



Sinful - erotikk for voksne

Vuxen - ikke overraskende kun for voksne

Erotikknett - stor norsk aktør

Kondomeriet - nettbutikken

Lovetoys - sexleketøy og kostymer

Passionfruit - netthandel for voksne

