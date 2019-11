Black Friday 2019: Dette er produktene du bør se etter

Dette er testvinnerne, produktene som er kvalitetsklassikere og storselgerne som garantert er gavevinnerne.

Det er lett å gå seg vill i mer eller mindre gode tilbud på Black Friday.

Nettavisen følger dagen og salgene nøye, og kommer til å guide deg til alle salgene. Vi vil også sjekke alle tilbudsprisene mot om det faktisk er gode kjøp i forhold til normalprisen, eller bare det som kan kalles falske tilbud.

Under har vi samlet de produktene vi anbefaler å holde et ekstra godt øye med. Testvinnerne og kvalitetsvarene som er garantert gode kjøp. For disse har vi sjekket den laveste prisen i 2019 hos vår samarbeidspartner prisguiden.no.

Her finner du Nettavisens sider om Black Friday

Les også

Årets beste hodetelefoner er disse ørepluggene som har skikkelig god støydemping.

Dette er små ørepropper med full støydemping slik man er vant til fra store øreklokker. Ble kåret til årets hodetelefon fra Elektronikkbransjen i 2019, og er et supert kjøp.

Her finner du hodetelefonene (NetonNet)

Her finner du hodetelefonene (Hifiklubben)

Her finner du hodetelefonene (Dustinhome)

Laveste pris i 2019: 2 180

Alternativ: Storebroren

De hodetelefonene er en variant av Sony WH-1000XM3 som Lyd og Bilde har kåret til verdens beste lyddempende hodetelefoner i 2019.

Her finner du hodetelefonene (NetonNet)

Her finner du hodetelefonene (Hifiklubben)

Laveste pris i 2019: 2 789

Les også Dette er årets beste elektronikk

Hvis du er ute etter å gjøre gode kupp på hvitevarer kan du sannsynligvis også der finne flere testvinnere.

Årets mobiltelefon: Huawei P30 Pro

Elektronikkbransjen har kåret dette til årets beste mobiltelefon, det samme har Lyd og Bilde. Den fikk også Gulltasten for årets mobil fra mobilbransjen, samt fra leserne av digi.no og Inside Telecom. Kort oppsummert: Dette er den beste mobiltefonen du får i Norge.

Her finner du mobiltelefonen (NetOnNet)

Her finner du mobiltelefonen (CDON)

Laveste pris i 2019: 6 954

Beste mobilkjøp: OnePlus 7T Pro

Dette råskinnet av en mobiltelefon har blitt kåret til årets beste kjøp på mobilfronten. Her får du veldig mye for pengene.

Her finner du mobiltelefonen (Dustinhome)

Her finner du mobiltelefonen (Proshop)

Laveste pris: 7 690

Sikre vinnere på Black Friday

Apple Airpods (laveste pris i 2019: 1 199)

Sjekk her hos NetonNet

Sjekk hos CDON

Apple Airpods Pro (laveste pris i 2019: 2 811)

Sjekk her hos Kjell&Co

Sjekk her hos NetOnNet

MacBook Pro 16'' (laveste pris i 2019): 28990

Sjekk her hos NetonNet

Sony Playstation 4 Pro (laveste pris i 2019: 3489)

Sjekk her hos CDON

Sjekk her hos NetOnNet

Xbox One X (laveste pris i 2019: 2333)

Sjekk prisene her

Billig TV på Black Friday

Det er mange gode TV'er der ute, men det er noen som er de aller beste.

Vi anbefaler å ta en ekstra kikk på LG C9 OLED-serien. 55-tommers versjonen har vært nede i utrolige 15 000 fra normalprisen på 25 000, så den er verdt å følge med. En perfekt TV for deg som vil ha interaktivtet og bruker mange strømmetjenester.

Sjekk den her hos NetOnNet

Skal du bare ha veldig stort og veldig bra bilde er det ingen over og ingen ved siden av den absolutt sinnsyke Samsung 8k 82 tommers TV'n. Om den kommer under prisen på 99 990 tviler vi på. Hvis den gjør det så: Løp og kjøp.

Her finner du den hos HIFI-klubben

Uansett er det verdt å sjekke prisene på merkene Samsung og LG som leverer den absolutte toppkvalitet. Følger du med på vår livedekning på Black Friday vil du uansett få tips om gode kjøp.

Her finner du den

Hvitevarer til Black Friday

Robotstøvsugeren Xiaomi Mi Robot Vacuum 2 (Roborock 2) fikk 9 av 10 hos tek.no, og er en prisvinner av dimensjoner. Den har alle funskjoner du måtte ønske deg, og er relativt rimelig på pris. Den laveste prisen i 2019 er 3 676, så det er den du bør sammenligne med på salg for å gjøre et spesielt godt kupp.

Her finner du støvsugeren hos CDON

Her finner du støvsugeren hos Kjell&Co

Her finner du den hos Roboteksperten

Kjøleskap black friday

Merkene som gjør det best på kjøleskap i forbrukertester er Samsung, Liebherr og LG. Ikke langt unna er Miele, Electrolux og Bosch. Det er vel verdt å sjekke disse merkene på salg på black friday. Vi vil prissjekke avslagene som kommer på dagen for å tipse deg om gode kjøp, men på kjøleskap er det greit å gjøre litt research også på utseende og funksjon.

Sjekk butikkene under:

Skousen

Tretti

Whiteaway

På vaskemaskiner vinner ofte Miele, men LG har også i det siste tatt mange av topp-plassene på tester. En sikker vinner er Miele WDD030.

Oppvaskmaskiner: Siemens, LG og Bosch. Bosch WAT283L8SN er et godt kjøp.

Sjekk butikkene under:

Skousen

Tretti

Whiteaway

Elkjøp

Power

Hvilke klesmerker bør du sjekke på Black Friday?

Mange butikker har salg på utgående varer, eller fjorårets høstmote med høye rabatter. Spesielt gjelder dette for eksempel de store internasjonale nettbutikkene. Andre butikker kutter prisen på absolutt alle varer, inklusive nyhetene. Det kan være lurt å ta en kikk på disse butikkene på forhånd, og kanskje til og med ha en handlekurv klar.

Helly Hansen - den offisielle nettbutikken

&Otherstories - offisiell nettbutikk

H&M - en av verdens største

Bik Bok - offisiell norsk nettbutikk

Cubus - den offisielle nettbutikken

Jack & Jones - offisiell norsk nettbutikk

J. Lindeberg - offisiell norsk nettbutikk

Ginatricot - offisiell nettbutikk

Weekday - offisiell nettbutikk

Selected - offisiell nettbutikk

NN07 - den offisielle nettbutikken

Vero Moda - offisiell nettbutikk