Black friday 2020 - dette må du vite om black month, black friday, singles day og cyber monday

Det er klart for årets største hendelse for den som liker å spare penger. Vi gir deg guiden som hjelper deg.

Første gangen shoppingfenomenet «Black Friday» ble brukt i en omtale av et salg før jul var i 2010 da nettbuttikken Komplett lanserte salget på nett.

Tre år senere var det første mediet med dekning av fenomenet, da Nettavisen laget en live oppdatering på blackfriday.nettavisen.no. 2020 blir altså det syvende året du vil finne en slik guiding på våre sider.

Selve konseptet har forandret seg fra utgangspunktet, og sin amerikanske oppfinnelse. Der det i USA dreier seg først og fremst om en stor salgsdag på den innskutte fridagen mellom thanksgiving og helgen, så er det i Norge blitt en litt lengre periode. For butikkene er det likevel samme tanke: Utsalg av varer slik at butikken kommer i svart, altså er på overskudd. Alt etterpå vil da bli pluss for butikken.

Tradisjonelt var cyber monday nettbutikkenes salg mandagen etter helgen, men dette er en dag som i dag er mer en oppsamlingsdag for de siste salgene.

Dette kommer på salg på black friday

Det betyr ofte at du kan gjøre veldig gode kjøp på varer som har kommet i en ny utgave, hvor butikkene ønsker å bli kvitt et varelager eller det kan bety salg på hele butikken. I 2019 var det mange butikker som hadde slike salg hele den helgen som kan kalles black weekend.

I tillegg vil det ofte være salg på endel lokkevarer med veldig begrenset antall. Dette kan være toppselgere som butikkene har tatt inn kun for å selge på black friday, som hodetelefoner eller spillkonsoller som man vet det er stor interesse for.

Da vi skulle ha intern motivasjon (altså klare å holde oss våkne) i 2019 kjøpte vi inn en del smågodt i Sverige. I år blir det nk hjemmekontor på de fleste.

Salg hele november i black month 2020

Nytt de siste årene har også vært at mange salg har begynt allerede 1. november, og man har utvidet konseptet til en slags black month. Dette vil etter all sannsynlighet bli enda mer aktuelt for mange butikker i 2020 på grunn av den helt spesielle situasjonen som verden er i. De foreløpige indikasjonene er på at dette vil spesielt gjelde butikkene som også har fysiske utsalgssteder, men vi vet at mange butikker vil starte salgene veldig tidlig.

Singles day er opprinnelig den store handelsdagen fra Kina, men har også spredt seg til resten av verden. Dette er den 11. november (11.11).

Vi sjekker alle tilbudene vi legger ut for deg, så du skal være sikker på at du gjør et godt kjøp.

Her er datoene du må kunne i 2020

Black month - fra 1. november til 30. november

Singles day - 11. november

Black week - fra 23. november til 29. november

Cyber monday - 30. november

Fra kontoret under black friday 2019

Slik jobber Nettavisen med black friday

I 2019 innførte vi at vi sjekket prisene på alle tilbud vi la ut, noe vi også kommer til å gjøre i 2020. I våre guider vil du få vite om salgsprisen faktisk er et godt kjøp, eller ikke. Her kan du kikke på et eksempel fra 2019 (prisene er selvfølgelig ikke de samme nå).

Totalt har vi 12 mennesker som følger med på alle salgene. Vi jobber fra tidlig på morgenen til sent på kvelden, og alle dager i uken. På selveste black friday vil vi sitte oppe hele natten.

Vi jobber ikke enveis, og er du ute etter en spesiell vare vil vi hjelpe deg å lete etter det beste kjøpet du kan gjøre. Dette gjør du med chat og spørsmål som sendes til oss på vår livedekning.

I 2015 brøt omtrent alle nettsider i Norge ned under trykket fra alle som ville gjøre kupp.

Dette bør du gjøre før black month

1. Lag en liste over produktene du skal kjøpe til deg selv. Vi bruker selv Microsofts To Do (ja, selv på Apple-telefonen).

2. Lag en liste over gaver du har tenkt å kjøpe, og til hvem.

3. Sjekk kredittkortene, og ha kontroll på dem. Kjøper du med kredittkort er kjøpene forsikret. (Sjekk kredittkortet ditt her mot andre kort).

4. Ta en titt på den nettbutikkene du tror vil handle i, og lag kontoer med adresse og annet allerede nå. Grunnen til det er enkel: Om det skal komme et supertilbud vil du ha kort tid på å få tilbudet i handelkurven og betale det. Jo mer du har gjort på forhånd. jo bedre. Sjekk butikker her.

5. Oppdater telefonen og maskinen din. Dette er bare litt fra egen erfaring. Da vi i fjor skulle kjøpe en maskin til kjøkkenet vi ville ha så klarte maskinen å oppdatere seg, og vi fikk ikke benyttet oss av tilbudet.

Du kan følge black friday og hele black month her