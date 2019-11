Black friday: De 20 beste kuppene for og til barn

Dette er kuppene for deg som trenger klær eller utstyr, gaver og annet.

Vi har tatt en kikk på salgene i alle butikkene for å plukke ut de beste kjøpene til barn.

Under har vi plukket ut 20 gode kjøp på gaver som vil fylle opp juletreet med både nyttige og mindre nyttige ting.

Sjekk også disse klesbutikkene som har mye for barn:

1. Ecco vinterstøvel

Praktiske gaver blir ikke alltid like godt mottatt, men det er noe som blir brukt. Disse støvlene er satt ned med 50 prosent.

Her finner du støvlene

2. Carrera Go bilbane

Det er mange som stiller spørsmålet: Hvor gammelt må et barn være før far (eller mor, forsåvidt) kan kjøpe bilbane til barnet? Svaret er at det kan gjøres fra litt før barnet er født. Det er viktig å starte bra i livet. Denne er satt ned 40 prosent i forbindelse med Black Friday.

Her finner du bilbanen

3. Sonos trådløs høyttaler

Denne høyttaleren er nåtidens stereoanlegg for de unge. Meget god lyd som styres direkte fra smarttelefonen til de små. Enkel å sette opp og bruke, og nå til superpris på black friday - nedsatt 508 kroner.

Her finner du høyttaleren

Det er stort salg på Ralph Lauren hos Babyshop

4. Ralph Lauren-klær til barn

Babyshop har skrudd ned prisene på Ralph Lauren med 25 prosent eller mer på klær og sko fra det legendariske merket. Kvalitetsklær som går i arv etter arv etter atv.

Sjekk utvalget her

5. Tastatur, mus, headset og matte

Et prisgunstig sett for den unge gameren som trenger litt ekstra utstyr. Satt ned med 40 prosent.

Her finner du det

6. Hopscotch gulvteppe

Dette barneteppet er et funksjonelt og praktisk gulvteppe som også lærer. Satt ned fra 2 105 til 1789. Ikke alt for stor rabatt, men et veldig fint kjøp for barna.

Se nærmere på teppet her

Dette LEGO-settet er Disney-stasjonen fra Disneyland.

Dette eksklusive Lego-settet er en helt utrolig julegave som vil glede både liten og større. Settet har 2925 deler, og er en liten familieoperasjon for en god og lang romjul. Mikke Mus, Snipp, Snapp og Langbein er med i det motoriserte damplokomotivet. Toget kan styres fra en smart telefon. Settet er satt ned med 30 prosent i forbindelse med Black Friday.

Her finner du togsettet

8. Tangle Teezer Olaf

Når den lille prinsessen har fått en floke for mye så kan Olaf komme med hjelp. Dette er faktisk et produkt som virkelig virker godt, og er nå satt ned med 27 prosent i forbindelse med black friday.

Her finner du den

9. Wilton UItimate Decorating Set

Det er tusenvis av barn som ser på kakebaking på YouTube. Ønsker du å gi barna en start i kakebakingen på samme måte med dekorering herfra til amerikansk glansbilde så er det 263-delers settet fra Wilton en super løsning. Satt ned fra 2 749 kroner til 1 649 kroner.

Her finner du det

10. Klassisk skinnsekk fra Beckmann

Alle som er barn av 70 eller 80-tallet har et forhold til denne skinnsekken som nå er tilbake. En sekk som holder år etter år, og bare blir finere jo mer den brukes. Satt ned med 40 prosent på black friday.

Her finner du sekken

11. Elektrisk deluxe brannbil for barn

Dette er gaven for barnet som elsker å være brannmann. Kan kjøre i 1,5 time og kan også styres med fjernkontroll. Satt ned med 40 prosent i forbindelse med black friday.

Her finner du brannbilen

12. Complete First Meal

En super pakke med alt man trenger til de små som skal begynne å spise selv. BPA-fri plastikk som tåler det meste, og et sett som inneholder alt man trenger. Nedsatt fra 1468 til 440 kroner.

Her finner du pakken

Denne vognen er både lett å manøvrere, og har en veldig romslig lagringskurv.

13. Carena søskenvogn

Denne supre søskenvognen er satt ned med 40 prosent på black friday. Den kan fungere både som enkel og dobbelvogn, og leveres med to seter. Punkteringsfrie hjul, og lett konstruksjon.

Her finner du tilbudet

14. The North Face

Den funksjonelle kolleksjonen til The North Face betyr klær som barn og unge kan bruke i timesvis utendørs uten problemer. Produktene er satt ned minst 25 prosent i forbindelse med black friday.

Her finner du salget

15. Fayne Beanbag

Dette blir barnets favorittmøbel. Et super sett som også kan brukes til voksne. Koster nå kun 1199 kroner.

Her finner du beanbaggen

16. Marshall Major III Bluetooth

Disse fine hodetelefonene har 30 timer batteritid, og har et sammenleggbart design. Kjempefin lyd, og en latterlig lav pris nå: 549 kroner. (rekordbillig)

Her finner du dem

17. ASUS nettverksforlengelse

Dette er en litt intrikat gave, men for alle som har et barn med eget rom hvor "wifien er for dårlig" så er dette en rimelig gave som kurerer mye hodebry. Rekordlav pris også (199 kroner). Enkel nok for foreldre å sette opp.

Her finner du den

18. Harry Potter lampe

Mange små trollgutter og trolljenter vil eksje denne Harry Potter-lampen. Nå satt ned med 30 prosent for black friday.

Her finner du den

19. Commodore 64 mini spillkonsoll

Denne retrokonsollen er en fin introduksjon for unge til en svunnen tid i spillverdenen.

Her finner du den

20. Vooni Cardphone 2G

Dette er telefonen som barn kan få som det ikke er så farlig med, og som ikke har noen apper. Den kan altså bare ringe og sende meldinger. Satt ned 20 prosent, og koster kun 199 kroner. En super første mobiltelefon.

Her finner du den

Litt dyrere alternativ: Xplora - 1595 kroner, satt ned med 400kr