Black friday: Den store julegaveguiden

Vi gir deg guiden til julegavene som er sikre vinnere under juletreet.

I jungelen av tilbud, salg og butikker som kaster rabatter etter deg som om det var gårsdagens greie kan det være vanskelig å velge ut gode kjøp som om under en måned kan bli gode julegaver.

På oppfordring fra vise folk har vi derfor laget en liste som enkelt og greit er en handleliste for gaver som garantert faller i smak, og som du gjør gode kupp på hvis du er ute med bankkortet nå under disse svarte tilbudsdagene.

NB! Denne saken vil bli oppdatert fortløpende gjennom black week med nye forslag. Enkelt av tilbudene er dagstilbud.

Til den som trenger et godt arbeidsverktøy: Microsoft Surface Pro

For de fleste er dette et arbeidsverktøy som vil gli rett inn i en hverdag med Office-pakken og Windows. Den perfekte kombinasjonen av et lesebrett og en bærbar PC er en super gave til store og små. Den fås med 15 prosent rabatt.

Her finner du den

Til den man vil reise med: Scratch Map

En reise er en fin gave, men skal du gi en reise er det fint å ha en fysisk gave ved siden av. En super slik gave for en partner eller noen som har reist mye er et slik scratch-map, hvor man skraper vekk stedene man har vært.

Her finner du det nå med 30 prosent rabatt

Til henne: Diamanthjerte buet 0,2 karat

Et rimelig hjerte som viser kjærlighet? Nedsatt med 53 prosent til 2 999 kroner. Diamantene har Top Crystal farge og Si2 klarhet

Her finner du det

Til mannen: Le Chef Skinnforkle

Mannen på kjøkkenet vil elske dette tøffe forkleet, og mannen ved grillen vil elske det enda mer. Er det samme mann kan du tenke på at du har spart 50 prosent nå i forbindelse med black week.

Her finner du det

Til de små: Xplora-klokke

Dette er klokken som også er en mobil, men som ikke er en fullverdig mobil med de utfordringer det gir. Med klokken kan barnet ta imot samtaler fra 20 nummer, og klokken er også vanntett. Kan også ringe like mange, samt sende forhåndslagrede meldinger.

Klokken er nå på salg til 1490 kroner, mot normalprisen 1995

Her finner du tilbudet

Alternativ: Lamborghini elektrisk bil for barn

Til den som skal etablere seg: Bonn grytesett 4 deler

Gode gryter er en gave som gir i mange år, og dette grytesettet er nettopp en slik god gave. En super startpakke med kvalitet som er satt ned fra 3 399 til 1 499. Er laveste pris tilgjengelig, og den klart laveste i år.

Her finner du grytesettet

Til den som liker den gode vinen: Rødvinsglass med knusegaranti

Rødvinsglass fra Odysse og Hadeland Glasverk som er utformet for å få mest mulig ut av vinen. Glassene har knusegaranti, som betyr at hvis du knuser et glass får du nytt ved å levere tilbake stetten. En klassisk gave, som kan toppes med en god flaske vin. Koster nå 479,60 for seks glass, nedsatt fra 1199.

Her finner du glassene

Til den som er opptatt av sin egen kropp og naturlighet: Ecooking Multi Oil FF

Denne oljen kan brukes som kroppsolje til kroppen, istedenfor barberskum ved barbering, og i håret for å gjøre det mer levende. En super gave til mannfolk i de fleste aldre som liker å ta vare på seg selv, og en super gave til den som har mye. Forbruksvarer er i seg selv noe som brukes opp, og dermed er det ingen fare om dette er noe lignende som noen har fra før siden det vil bli brukt opp. Kan selvfølgelig også brukes av kvinner siden den er luktfri (se under).

Her finner du oljen (30 prosent rabatt)

Oljen finnes også i en variant med parfyme: Her finner du den (30 prosent rabatt)

Til den som er godt etablert: Yaxell knivsett

Gode kniver er viktig for en god opplevelse på kjøkkenet. Dette settet har en universalkniv, en kokkekniv og en urtekniv og er satt ned fra 3 399 kroner til 1 990kr. Laveste pris vi har funnet i andre nettbutikker er 2 800kr, og en av knivene (kokkekniven) koster i andre butikker nærmere 1 100kr alene. Knivene er noen av de beste du kan få på markedet, og vinner test etter test med sitt unike design og japanske stål.

Her finner du knivene

Alternativ: Hardanger bestikk Ramona biff - satt ned til 699 fra 1649

Dette pianoet er en super gave til de som ønsker å inspirere til musikalitet hos de minste.

Til de minste musikalske: Redbox Black Piano

Dette stilige pianoet er på 40 prosent, og er elektronisk med sanger og LCD-display. En vakkert piano med trommer og andre instrumenter.

Du finner tilbudet her

Den koselige ekstragaven til familien: Gi og få tilbake-bøker

Disse bøkene har 15 prosent avslag, men er med det nesten 100kr billigere enn normalprisen hos andre. Boken finnes til pappa, mamma, bestemor, bestefar samt en generell for min barndom. Konseptet er enkelt: Boken gis til et familiemedlem som besvarer en del spørsmål inne i boken, og gir den så tilbake. En super måte å bringe familiens historier videre på.

Her finner du bøkene

Til fotballfansen

Uansett alder vil fotballfansen elske sitt fotball-lag like mye i 2020 som i 2019. Disse gavene er enkle gaver som fansen vil elske å pakke opp under treet, både små og store - aldersmessig altså. Det er få fans som er lite fan. Er du usikker på favorittlaget er det alltids greit å velge en Pondus-kalender uansett lag.

Alle kalendrene er på 40 prosent rabatt nå

Liverpool-kalender 2020

Manchester United-kalender 2020

Arsenal-kalender 2020

Pondus-kalender 2020

