Black Friday-kupp på bilpleie

I dag får du bilpleieprodukter og høytrykkspylere til fantastiske priser hos Bilpleiekongen.

Mange butikker har vært i gang med Black Week hele uka, men Bilpleiekongen går mot strømmen og har i år kun salg på selve Black Friday.

Til gjengjeld slår de til med noen utrolige tilbud på populære produkter. Usedvanlig mange varer er satt ned i pris, og rabatten er på opptil 80 prosent!

Bilpleiekongen introduserer AVA P90 V6 med en et smell på Black Friday. AVA har hatt denne høytrykkkspyleren i tankene i mange år, og nå er toppmodellen endelig lansert. I dag, og kun i dag, får du den med et avslag på 4000 kroner. Les om alle funksjonene og mulighetene og bestill her!

Dette er en sammensatt maskinpoleringspakke og passer for både deg som aldri har polert før, og for deg som er erfaren. Nå får du med en rabatt på 2500 kroner!

Autoglym Polar Blast er en helt ny skumsåpe som ikke vil skade din eksisterende beskyttelse. Det Polar Blast løser opp smuss og forurensninger i forkant av håndvasken slik at du minimerer risikoen for å ripe opp bilen. Nå får du 500 kroner i avslag!





Er du helt fersk i maskinpolering, men ønsker å gjøre en god jobb – uten at det koster skjorta? Dette er Bilpleiekongen utvalgte pakke for deg. Her får du mye kvalitet for penga: En solid DA-Maskin, som er lett å jobbe med og er av god kvalitet, gode polisher og beskyttelse. Pakka er satt ned med 1100 kroner!

Rupes BigFoot LHR21 Mark II Deluxe Kit er «all-inclusive» kit, som er den perfekte startpakke. Den inneholder alt du trenger for å fjerne swirls, riper, vann flekker og alt annet enn hindrer lakken å skinne slik du ønsker. Nå sparer du 4000 kroner på pakka!

Autoglym Rapid Aqua Wax gir en holdbar EKTE voksfinish på halve tiden! Ikke rart mange kaller den «latmannsvoks»! Satt ned fra 298 til 99 kroner!

PadKing SiO 2 Lotion er et helt nytt og unikt produkt som raskt og enkelt gir best mulig glans, dybde og hydrofobisk effekt på lakk, plast og gummidetaljer. Nå får du den til halv pris!

Autoglyms velkjente «Complete Bag» er endelig blitt komplett. Bilpleiekongen har fylt bagen med det produkter de savnet og som mange av kundene har etterlyst i en «komplett bag» med bilpleiemidler og utstyr. Nå sparer du 1500 kroner på pakka!

Bra for miljøet, bra for bilen og helt uskadelig for deg. Dette er en vaskepakke med både såpe og avfetting som er 100% biologisk nedbrytbar. Vask med god samvittighet på gårdsplassen og vit at du får en ren, glinsende bil. Satt ned med 350 kroner!





En særdeles god chenille vaskesvamp i mikrofiber med skrubb funksjon som gir deg full kontroll på alle overflater. Dette er en meget skånsom svamp, som ligger godt i hånden og som også kan gi litt ekstra kraft når det trenges. Nå koster svampen kun 69 kroner!

