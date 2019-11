Black friday-salg på smykker: Diamanter og gull

Dette er gavene som varer for evig, om vi skal tro sangen.

Det er ikke bare hodetelefoner og baderomsvekter som kan pakkes inn for å være under juletreet. Du kan også gi noen gaver som virkelig varmer, og kan kose deg med at flere av disse er på virkelig gode salg i forbindelse med black week.

1. Alliansering

Denne ringen er satt ned fra 5 498 kroner til 4 673,30. Ringen er smal, og har round brilliant cut. Gravering på ringen er inkludert i prisen. Trenger du størrelse på ringen finner du guiden du trenger her.

Her finner du ringen

2. Diamantanheng

Dette anhenget med hjerte i 0,2 karat er satt ned fra 6 399 til 2 999 kroner, altså 53 prosent.

Her finner du anhenget

3. Omega De Ville Prestige

Denne klokken er i 18 karat rosé gull med hvit perlemor med diamanter. Er satt ned fra førprisen på 114 895 til 83 699, med veiledende pris på 138 600. Du sparer over 40 prosent. Kun 1 på lager da vi sjekket.

Her finner du klokken

4. Georg Jensen Centenary Necklace

Dette smykket fra Georg Jensen er 18 karat gull med en diamant på 0,2 karat. Satt ned fra 28 978 til 21 733 kroner.

Her finner du smykket

5. Sølvarmbånd

Dette sølvarmbåndet er satt ned fra 1899 til 570 kroner.

Her finner du det

6. One of a Kind diamantring

Denne finnes det ingen som. 1,02 karat. Satt ned fra 169 998 til 144 498 kroner.

Slik ser den ut

7. Pan gullørepynt med sorte diamanter

Kult design og 46 prosent rabatt.

Kikk på ørepynten her

8. Sophie by Sophie barique Link necklace

Stilig smykke satt ned fra 2 599 til 2079 kroner.

Du finner det her