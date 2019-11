Black friday-salg: Sokkene som gjør deg glade

Disse sokkene bringer både smil og komfort.

Det var i 2008 at to svensker startet selskapet Happy Socks for å gjøre noe med alle de kjedelige sokkene vi hadde på oss. Resten er en suksesshistorie, og det finnes nå over 100 butikker og 12 000 steder som har sokkene tilgjengelig.

Salget er i gang: 30 prosent på sokker!

For Black Friday feirer Happy Socks dagen med 30 prosent rabatt og fri frakt (så lenge du kjøper for over 100 kroner). Salget er allerede i gang.

Det betyr at du kan kjøpe storselgeren Big Dot Sock til superpris, eller investere i 60-tallshyllesten Flower Power Sock med samme gode rabatt.

Denne boksen er en super gave, og sokkene er en god blanding av klassiske og morsomme.

Skal du ha en gave så er Stripe gift box en super overraskelse under juletreet.

Happy Socks finnes både for han og henne med mange av de samme, morsomme motivene.

Tilbudet til Happy Socks får du for øvrig kun denne uken, og gjelder så lenge lageret rekker.

