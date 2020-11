Black Friday: Topp 10 kjøp på Black Week

Vi har gjort jobben for deg. Her er de beste kjøpene du kan gjøre akkurat nå.

Det er den tiden på året hvor du kan spare mange tusenlapper, og nettbutikkene har lastet opp sine aller beste tilbud til deg. Vi har tatt jobben med å velge ut de aller beste tilbudene.

NB! Denne saken oppdateres fortløpende med nye tilbud, og du kan også følge vår live oppdatering her eller i denne saken.

Black Friday var opprinnelig kun den siste fredagen i november, men er nå utvidet til å i hvert fall for nesten alle butikker å være en Black Week. Det betyr en hel uke med store tilbud og salg. Vi i Nettavisen har en hel avdeling på ti personer som vil følge alle salgene, tråle gjennom hundrevis av butikker og sjekke ut de aller beste tilbudene for deg.

Her kan du se tilbudene i Nettavisens egen nettbutikk - hodetelefoner, øreplugger, spill og annet.

Vi er ekstremt glad i denne serien, og hele serien er på 60 prosent. Det vi er mest glad i er likevel dette ølglasset som gir oss en god halvliter hjemme. Ølet er rett og slett veldig godt i dette glasset. Odysse-serien har også knuseerstatning. Satt ned fra 999 kroner til 399,60.

Her finner du ølglasset (6-pakning)

Her finner du hele serien til 60 prosent

Salget er en del av Christiania Glasmagasins store salg

Dette er en super treningspakke med Kettlebell, Dumbbells, matte, treningstrikker og mye annet. Koster opprinnelig 6 542 kroner, men du får den nå for 3 199 kroner.

Hvorfor? Det blir mer hjemmetrening for mange nå, og dette er et sett som dekker det meste og fungerer bra til en veldig, veldig god pris.

Her finner du pakken

Denne geniale pulken er satt ned med 43 prosent fra 7 399 kroner til 4 249 kroner. En komplett pulk med både standard drag og standard sele. En solid venn på fjellet som har et volum på 235 liter. Fra brukeranmeldelse på Fjellsport:

Jeg vil gi den terning 6... Størrelsen er helt perfekt (ville ikke valgt lengre). God plass til utstyr og mat for en ukes tur. Solid utførelse og åpningen bak er særdeles genial.

Hvorfor? Det skal ikke mange turer på fjell eller i skog og mark på ski før du merker hvor genialt en pulk er. Enten det er slitne barn, ting du vil ha med deg eller en kasse med godt drikke. Super pris.

Her finner du pulken

Denne er en del av salget til Fjellsport

Dette er et nettbrett som er lynraskt, lett og har veldig god batterikapasitet. Stor lagringskapasitet (128GB) og en veldig fin pris nå som er rekordbillig til 4290 kroner (førprisen er 6 490 kroner). Brettet fikk 8.8 av 10 i Komputers test.

Hvorfor? En perfekt skjerm for å kunne se på serier i senga eller i sofaen. En rask venn som også fungerer fint å jobbe på. Er også en nyhet fra i år, som er rekordbillig. En perfekt erstatter for bærbar datamaskin.

Her finner du nettbrettet

Denne er en del av salget til Komplett

Denne lysekronen er en del av det utrolige salget til Lampegiganten, og er satt ned med hele 57 prosent. En vakker, strålende lysekrone som lyser opp ethvert fint hjem og gjør dagen bedre.

Hvorfor? En veldig fin lysekrone til en utrolig god pris. Klassisk design så den holder i mange år. Lysekronen er laget i Europa, og med 8 lyskilder av 40 watt blir det også mye lys.

Her finner du lysekronen

Denne er en del av salget til Lampegiganten

Denne kassen er en perfekt gave til jul for alle som vil feire Norge. Her får du klassiske Norgesglasset, sokker og kopper i Marius-design og mye mer. En vakker boks med verdier på 1388 kroner som du nå får for 990 kroner.

Hvorfor? En super julegave som vil glede veldig mange.

Her finner du boksen

En del av black week-salget til Hyttefeber

Mangler du dimmere til huset? Da er disse pærene smarte. Styres med en app på telefonen og kan dimmes. Betyr også at de kan kontrolleres utenfor huset om man er på tur, eller vil ha de for eksempel på hytta. Er satt ned fra 199 kroner til 79 kroner per stykk som gjør det til et fint kjøp.

Hvorfor? Fordi vi vil gjerne ha et smart hjem, men helst så enkelt som mulig. Dette er enkelt nok og rimelig nok.

Her finner du pærene

En del av forhåndssalget på Black Friday hos Kjell & CO.

Dette er en virkelig god TV fra i år. Den har QLED, som er bra for veldig mange og har en pris som er rekordlav nå: 5990. Er på lager i 87 butikker, og på nett.

Hvorfor? En pris det er vanskelig å si nei til for en ny TV som har godt bilde og fin lyd. Enten du bytter ut den du har i stua, eller kjøper en til et annet rom. Vi liker både design og funksjonalitet på Samsung særdeles godt.

Her finner du den

En del av salget til Elkjøp

Duftlys av luksustypen. Absolutt toppklasse, og en meget vakker innpakning. Den er nå satt ned med 20 prosent, som for et så dyrt lys betyr en del hundrelapper.

Hvorfor? Duftlys er den perfekte gaven til hun som har alt.

Her finner du det

En del av salget hos Eleven med 20 prosent på nesten hele butikken

Dette er en super pakke som fungerer fint som gave til veldig mange (kvinner). Passer for de fleste hudtyper, og har rens, serum og ansiktskrem.

Hvorfor? Pakketilbud som allerede var på lav pris før den ble satt ned med 20 prosent nå i forbindelse med Black Week.

Her finner du det

Dette er en del av de daglige tilbudene til Coverbrands

Live Black Friday

Under ser du et utdrag fra vår live oppdatering fra salgene. Du kan få full oversikt her.

Topp 5 Black Week salg akkurat nå

Denne vurderingen er vår subjektive vurdering av hvilke salg som er er aller best akkurat nå. NB! Denne blir oppdatert gjennom black week. Du kan gi dine innspill her.

1. Christiania Glasmagasin - har satt ned veldig mange varer mye

2. Fjellsport - helt utrolige sportstilbud

3. Komplett - originalen er fortsatt blant de aller beste

4. Helly Hansen - litt lengre mellom topprabattene, men for noen produkter...

5. Hünkemøller - en av de få butikkene som allerede nå har salg på hele butikken

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.