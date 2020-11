Black Friday: Topp 10 voksen-kjøp

Det er ikke bare sportsutstyr elektronikk og møbler som er på tilbud på Black Week.

Voksentid har på mange måter fått en litt annen betydning i 2020. Mer tid er brukt hjemme, og kanskje også mer tid sammen. Den tiden kan også brukes som voksne, på mer eller mindre avanserte måter.

I og med at det er de svarte ukene har vi funnet 10 gode kjøp, kun for voksne.

Denne kostet 1 799 kroner, men er nå satt ned til 900 kroner hos Kondomeriet. Du kan koble denne opp mot videoene på nettopp Pornhub så den vibrerer sammen med det du ser.

Bruk koden BLACKWEEK for 30 prosent avslag på dette produktet som er laget for sensuell nytelse for begge.

Dette er en klassisk massasjestav med 20 vibrasjoner som nå er satt ned med 50 prosent. Normalt koster den 499 kroner, men du får den nå for 249,50.

En vakker kimono laget for de sensuelle kveldene. Er nå satt ned fra 505 til 378 kroner.

Dette kostymet sier i hvert fall hvem som er sjefen. Satt ned med 15 prosent hos Superkul nå.

Satt ned emd 30 prosent nå. En klassiker på glidekremfronten.

Denne maskinen for menn er genial, og kan synkroniseres til å bevege seg med filmen du ser. Nå på 25 prosent avslag.

Gradvis oppbygning er stikkordet her. En pakke med tre plugger og en liten vibrator fra selveste Pornhub. Satt ned med 50 prosent til 600 kroner.

Hvem vil vel ikke ha intense orgasmer?

Denne staven kan brukes på stive muskler og andre steder. Satt ned med 40 prosent nå.

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.