Black Friday: Topp 11 kjøp leker, spill og moro

Vi har tatt en kikk på de beste kjøpene du kan gjøre på spill, leker og moro på selveste Black Friday. For barn, og voksne med barnet i seg.

1. Årets beste for hele familien: Ticket to Ride Amsterdam

Outland er vår favorittbutikk for alt som har med spill, tegneserier og bøker innenfor sin sjanger. Når disse ekspertene sier at et spill er anbefalt så hører vi, og så kjøper vi det når de slår av 20 prosent som i dag.

Her finner du spillet

2. For magifansen: Harry Potter blindboks

Her får du en overraskelse. En fin boks med en figur inne i. Verken du eller den som får den vet hva det er. Satt ned fra 180 til 108 kroner nå.

Her finner du boksen

3. For den framtidige koderen: Wonder Workshop

Denne kjøper du fra USA, og er en koderobot laget for å lære de små å programmere. Amazon betaler toll og moms.

Her finner du den

Denne kan du posere, og leke med. Begynner å bli utsolgt mange steder. På 20 prosent her. Mandalorian...

Her finner du den

5. For den lekne: Barbie 2-etasjers hus

Dette er et akkurat passe stort hus for Barbie-lek. Tar ikke for mye plass, og er veldig fint å leke mye med. Super pris nå: 399 kroner mot 799 kroner ellers.

Her finner du huset

6. Gotta catch them all: Pokemon Box of Legends

Super boks med mange kort. En fin gave til Pokeman-fansen.

Her finner du den

7. Kunst for de som elsker Minecraft: Zombie attack

Det kan være vanskelig med en gave til de som er klistret til skjermen hele tiden, men denne er i hvert fall litt annerledes. Satt ned 15 prosent nå til 220 kroner.

Her finner du den

8. Et gevær som er moro: Nerf Star Wars Glowstrike

Sersjant Jyn Erso-geværet er satt ned 25 prosent, og er en super kombinasjon av Nerf og Star Wars. Dette er veldig moro for barn. Og, ja, for voksne.

Her finner salget

Dette er en enhjørning som vel, rett og slett bæsjer ut iskrem laget av modellerkitt. Super pris til 272 kroner, og rar nok til at barn vil elske den.

Her finner du den

10. For barnet i oss alle: Clixtracks, dinosaurbilbane

Dinosaurer. Biler. Du vet hvem målgruppen er. Super pris, mange deler og 1 bil og mange dinosaurer. Satt ned til 299 kroner nå.

Her finner du den

Dette er L.O.L.-versjonen av det klassiske monopolspillet, og er en herlig blanding: Et brettspill som hele familien kan spille på pluss favoritten til de mange små. Satt ned med hele 72 prosent nå til kun 99 kroner.

Her finner du det

