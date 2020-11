Black Friday: Topp 11 på salget til HiFi-klubben

Skal du ha TV, høyttalere eller hodetelefoner? Her er svaret.

Det er litt som å lete etter den berømte nåla i den ikke fullt så berømte høystakken noen ganger å finne de virkelig gode tilbudene på Black Friday-dagene.

Vi har derfor gjort den jobben for deg. Du kan lese vår store guide til de 20 beste kjøpene her (blir kontinuerlig oppdatert). I tillegg går vi inn på enkeltbutikker for å guide deg som en slags personlig shopper i disse.

Her kan du se vår topp 10 for Komplett

Ett av de beste salgene i år finner du hos jubilanten HiFiklubben, som holdt hva de lovet med å feire seg selv. Vi har valgt ut 11 gode produkter på deres salg. For dette salget går helt til 11.

Vi skal ærlig innrømme at vi var litt skeptiske til Sonos-konseptet. Helt til vi prøvde det. Uovertruffen lyd, veldig lett å bruke og høyttalere det går an å plassere fint i rom uten at de tar all plass. Nå får du Sonos move rekordbillig. Som navnet sier kan disse flyttes på siden de har batteri, og kan også brukes utendørs.

Årets julegave sier Elektronikkbransjen, som jo skal være uavhengige (alle selskapene er medlem så det er litt prestisje i å vinne). True wireless som det heter, altså propper du putter rett i ørene.

Skal du ha en topp-tv til rekordlav pris er dette valget. Er satt ned 10 000 til rekordlav pris. Har alt det du skulle ønske en virkelig toppmodell skal ha på TV-fronten, og er et stilrent og kraftig kjøp.

Dette er en stor testvinner som scoret spesielt godt på hvor lett den var å bruke, samt batteriet. Lyden er, siden det er Dali, ikke overraskende også bra. Det svenske Råd og Rön, som testet den, ikke sa noe om - fordi de bare tester innmaten, er det kule designet. Denne var billigere i 2019, men mye var jo det. Er nå satt ned med 1 000kr, og har rimeligste pris i 2020 nå.

Da DAB kom var det mange mot, og noen få som var veldig for. De som var veldig for var jo stort sett de som jobbet i radiostasjonene, men som julekvelden på den mer eller mindre berømte kjerringa er jo DABen her. Vi liker denne radioen for sin lyd, men den ser også bra ut. I fjor, da DAB ble dømt nord og ned før jul, var den rimeligere. Ikke vært lavere pris i år, dog.

Denne forsterkeren er en perle for deg som virkelig liker musikk. Den ble spesielt anbefalt av Lyd og Bilde, og er nå rekordbillig.

Vi gråter litt for at Sonos Arc ikke er på salg, men slik er det sikkert fordi den nesten alltid er utsolgt. En trøst er denne planken som er sjokkerende god den også. Vi har ikke funnet den til lavere pris enn den er nå.

Da vi presenterte denne for vår bror sa vi at det er sjeldent du kan spare 50 000kr på en dag. Han var enig. Kona ikke like enig. Toppmodellen til Samsung. Er ikke mer å si.

Dette er det Hifi-klubben selger mest av, og da tenker vi at vi er veldig glade i oss nordmenn. Vi vet at det kommer fest igjen. Vask henda. Bruk munnbind. Ta vare på deg selv - og som de sa i Wayne's World: Party Time Excellent!

Dette er trådløse hodetelefoner som er et ekte HIFI-produkt med latterlige 60 timers batteritid. En hel årsproduksjon av Apple-produkter gråter seg i søvn. Rekordbillig nå.

Dette er trådløse øretelefoner slik Apple burde laget dem. Nå rekordbillig.

