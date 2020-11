Black Friday: Topp 20 nettbutikker med salg

Hundrevis av butikker har salg. Her gir vi deg topp 20.

Det er veldig mange gode kjøp du kan gjøre på Black Friday-salgene til nettbutikkene, men ikke alle har like gode salg. Vi prissjekker alle salgene og tilbudene, og oppdaterer vår direktedekning her (se også nederst i denne saken).

Her finner du oversikten over alle salgene

1. Fjellsport - da informasjonen om deres salg kom lovte de tidenes beste salg på sportsutstyr og klær. De har holdt hva de har lovet. Følg med hver dag siden de henter fram perler på snorer fra lageret fortløpende. Sjekk salget her.

2. Komplett - det sjokkerer vel ingen at Den Norske Originalen på Black Friday har et godt salg. Her vil alt fra hverdagsnerden til helgegeeken og supergameren finne alt man kunne drømme om.

3. Hifiklubben - mange fine tilbud, men det er selvfølgelig de spinnville prisene på TV som er vinneren. Blant annet på toppmodellene til Samsung. Sjekk salget her.

4. Bildeler - vi elsker salg på hele butikken på ting vi har bruk for. Bildeler har det, og du får 20 prosent på delene du trenger. Sjekk salget her.

5. Amazon - det er ikke rart, men den største butikken har stort salg. Noe sendes ikke til Norge, men det som sendes betales toll/moms på forhånd så du ikke får ubehagelige overraskelser senere. Her finner du salget deres.

6. Norli - 30 prosent på alle bøker fra 2019 og tidligere, samt 40 prosent på spill, skolesekker, puslespill og mer til. Årets beste bokhandelsalg? Her finner du det.

7. Farmasiet - disse har jo jukset litt med å være billigst før de satte ned hele butikken med 30 prosent. Her finner du i hvert fall salget.

8. Fredrik & Louisa. Vi skal ærlig innrømme at vi noen ganger synes ting kan koste litt ekstra her, men ikke på dette salget. Mange store rabatter, så store at vi nesten føler vi handler taxfree. Sjekk her.

9. Kidsbrandstore - kjører 20 til 70 prosent på alt i butikken (med unntak av 3 merker). Kvalitetsklær for barn. Her finner du salget.

10. Christiania Glasgmagasin - har noen virkelig gode dagskupp samt veldig gode priser på Odysse-serien.

11. Net-A-Porter. Ikke overraskende er det høye rabatter hos denne engelske butikken som nok har slitt litt i 2020. De beste merkene med 30 prosent rabatt er mange penger, og noen rabatter er enda høyere. Du kan kikke (sikle) her.

12. Skitt Fiske og Skitt jakt. Brødrebutikkene har begge veldig fine salg, så vi slenger de sammen i en. Her finner du fiske, og her finner du jakt.

13. Urverket. Klokkesalget er litt slik at finner du den klokken du vil ha hvor de har 1 igjen gjør du kjempekupp. Her kan du lete.

14. Elektroimportøren - det mest praktiske salget? Her får du importpriser satt ned på ting du trenger til hjemmet ditt. La det bli lys! Sjekk salgene her.

15. Power - en elektronikk-kjede uten Black Friday-salg er som en fotballkamp uten øl. Power har store salg. Sjekk prisene her.

16. Elkjøp - helt tilfeldig rett under Power. Selvfølgelig nok har også den engelske storkjeden salg. Sjekk prisene her.

17. Jotex - interiørkuppene har det vært litt lenge imellom i år, men ikke her. Veldig gode kupp, de som er. Nye hver dag. Sjekk her.

18. Whiteaway - det som er med hvitevarer er at prisene er ekstremt vanskelig å sammenligne, men her får du avslag på AEG, Bosch, Samsung, Siemens og Electrolux som er gode nok. Så får du eventuelt leke bokstavlek for å sammenligne på Prisguiden. Her finner du i hvert fall Whiteaway-salget.

19. Lampegiganten - kjente merker som lyser opp hverdagen med mer enn lys. Designperler med både små og store rabatter. Sjekk salget her.

20. Nordicnest - dagstilbud er en fin ting siden vi føler vi kan handle der og da på det vi har lyst på, og slike er de gode på i denne interiørbutikken. Sjekk dagens kupp her.

