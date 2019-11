Black week: Her er butikkene som har salg 27.november

Vi har plukket ut butikkene som har dagstilbud, og gir deg en stor oversikt over alle butikkene som har black week onsdag.

Vi følger salgsuken nøye, og plukker ut de gode salgene som vi prissjekker for at du skal gjøre et godt kjøp.

Under i denne saken får du en lang oversikt over butikkene som har salg, men du kan også følge våre tips løpende i vår livedekning. Den finner du her.

Dette er butikkene som har dagstilbud 27.november

NB! Felles for mange av butikkene som kjører det de kaller black week er at de kjører høyere rabatter på det som er dagstilbud enn det man har annonsert at kommer på fredagen.

Det er mange interiørbutiker med store designsalg. Mange tusen kroner å spare.

Interiør, kjøkken og hjem

Royaldesign - kjører black week med nye ting på tilbud hver dag

Rum21 - gjør som over, legger på nye ting på salg hver dag

Glass & Interiør - flere tusen BF-tilbud er i butikken så lenge lageret rekker

Hviit - supertilbud på en mengde møbler på black friday-salg

Kremmerhuset - 20-70 prosent på alle bilder

Lagerhaus - 60 prosent på utvalgte varer

Christiania Glasmagasin - dagstilbud onsdag er Stelton bestikksett

Butikken har salg på alt, og det er også dagstilbud som kun gjelder en dag. Klikk her for hele salget.

Nordicnest - nye dagstilbud hver dag. 25 prosent på alt av Marimekko onsdag

Bakeren og kokken - har startet sine black friday-salg (så lenge lageret rekker)

Kitchentime - superdeals med høye rabatter på storselgere, også nyheter

Reforma - kjører green week med opp til 70 prosent på miljøvennlige møbler

Loveyourkitchen - 25 prosent på alt

Slikkepott - 40 til 70 prosent rabatt

Upstairs - opp mot 60 prosent salg

Vidaxl - early bird black friday-tilbud

Homeroom - dagstilbud med opp mot 60 prosent rabatt på tepper

Jotex - dagstilbud er 20 prosent rabatt på møbler

Lightup - opp til 50 prosent hele uka

Elektronikk

CDON - Black days med opp til 70 prosent rabatt

Har opp til 70 prosent rabatt på en mengde varer, og blant annet rekordpris på Apple Airpods og salg på robotstøvsuger, DAB-radio og romreise. Se hele salget her.

Amazon - størst på black friday

Microsoft - tilbud på Xbox og Surface

Coolstuff - superpriser på mange dingser og elektronikk

Dingsebutikken kjører supertilbud på en mengde dingser hele uken, og har valgt bestselgerne. Blant annet Polaroid-kamera til halv pris. Se hele salget her.

Kjell&Co - black week med først til mølla

Har salg på værstasjon, utendørskamera, bilkamera, hodetelefoner, ryggekameraer og mye mer. Se hele salget her.

MyTrendyphone - 40 prosent så lenge lageret rekker

Elkjøp - dagstilbud hver dag

Ark - dagstilbud på Jabra trådløse øreplugger, Harry Potter og gamingutstyr

Komplett - guide til de beste kjøpene

Norli - har blant annet 40 prosent på pocket, og 20 prosent på LEGO

Alphageek - masse dingser og black week med opp mot 70 prosent

Power - dagstilbud hver dag

Rito garn og hobby - har et black week-lykkehjul! Klikk og prøv!

Adlibris - nye supertilbud hver eneste dag

Har salg på leker, elektronikk, interiør, morosaker, friluftsliv og bøker. Se hele salget her

Whiteaway hvitevarer - tyvstart på black friday

Skousen hvitevarer - har startet. NB! Du må scrolle ned for å se nett-tilbudene

Celis - dingser og mye annet på black week-tilbud

Natur, friluftsliv og sport

Skittfiske - dagstilbud er 30 prosent på Alfa

Skittjakt - dagstilbud er 25 prosent på Norica

Milrab - 250 nye tilbud onsdag

Skistart - har 15 prosent ekstra rabatt i sitt outlet

OutNorth - årets beste priser i deres black friday-salg som allerede er her

Du får blant annet 40 prosent på Gridarmor, 50 prosent på Felines og lave priser på Salamon, Peak Performance og Haglöfs. Sjekk hele salget her.

Antonsport - 20 til 50 prosent på alle jakker

GetInspired - har opp til 70 prosent på sitt største salg noensinne

Tights - gigantisk merkevaresalg og sinnsyke priser

Unisport - har åpnet sitt virkelig store black week-salg

X-life - har treningsutstyr og kosttilskudd til utrolig lave priser

Zooplus - blacksalg for alle dyr

Gymgrossisten - black friday hele uken med daglige tilbud

Følg vår live her

Klessalg på hele butikken - sjekk kuppene under

Klær, mote og sko

Wakakuu - har 25 prosent på Wakakuu Icons

EMP - butikken med ting fra film, musikk og TV har opp mot 70 prosent

Stylepit - Black Week med opp til 50 prosent

Bik Bok - opp til 50 prosent på black week

Bubbleroom - dagstilbud med 25 prosent på topper

Høyer - black week med opp til 60 prosent

Caliroots - 30 prosent på alle sneakers

Julegenserbutikken - 20 til 40 prosent på alt

Ellos -yellow wednesday med opp til 50 prosent

Hollywood - har avslag på både sneakers og streetwear

Cellbes - 30 prosent på en mengde varer samt ekstra mye salg på bukser tirsdag

Jack & Jones - 40 prosent på utvalgte klær

Junarose - plus-sizesalg med opp til 50 prosent

Asos - opp mot 60 prosent

Only - opp til 50 prosent på utvalgte moteklær for damer

Noise May - opp til 50 prosent på en mengde varer

Pieces - black wednesday offer på bukser

Stayhard - dagstilbud: 30 prosent på overdeler

NA-KD - 30 prosent på alt

Nelly - dagstilbudet er 30 prosent på party styles (+20 prosent på alt)

NLYMan - dagstilbudet er 25 prosent på yttertøy

Vero Moda - special offers hver dag med 50 prosent

Villoid - 25 prosent fram til torsdag

Lindex - 25 prosent rabatt på alle kjoler

MyMuse - dagstilbudet er 40 prosent på utvalgte favoritter

Pierre Robert - opp til 70 prosent rabatt

Timarco - kjører black week med mange tilbud hver dag på undertøy

Skomani - superpriser hele uken på black week

Produktene fra Estelle & Thild, Lumene, FACE Stockhom og Cuvet trekkes frem som spennende, skandinaviske hudpleiemerker. Lumene er på dagstilbud i dag. Foto: Produsentene

Skjønnhet, sminke og velvære

Kicks - dagstilbudet er 30 prosent på Lumene og MonSun

Blivakker - kjører 25 til 70 prosent på nesten hele butikken (NB! Mange dagstilbud)

Farmasiet - kjører 30 prosent på nesten hele apoteket

Beautybrands - kjører sjokkerende lave priser hele uken, med flere dagstilbud

Coverbrands - 25-70 prosent rabatt med nye tilbud hver eneste dag

Swiss Clinic - 40 prosent på alt

Yves Rocher - 30 prosent på alt og fri frakt

Nutrilett - 50 prosent på alt

Feelunique - opp mot 35 prosent rabatt

Eleven - 20 prosent på valgfritt kjøp (dagstilbud)

Lookfantastic - har åpnet sin black week med sine første dagstilbud

NiceBeauty - 25 prosent på alt

made4men - dagstilbud for... menn!

Nordicfeel - 25 prosent på hårpleie som dagstilbud

Smykker, solbriller og klokker

Gullmagasinet - har opp mot 70 prosent på smykker med gratis gravering

Diamanthuset - 15 prosent på diamanter

Mister Spex - 20 prosent rabatt på briller og kontaktlinser

Klokker - dagstilbud på Prevetti

Urverket - superpriser på Tag Heuer, Cartier og Breitling for å nevne noen

Morris - varmer opp med koffertsalg

Carriealong - alle vesker og kofferter satt ned 20 til 50 prosent

Motor, verktøy og bygg

Ekstralys - har kjørt prisene virkelig lang ned i sitt supersalg

Skruvat - dagstilbud med utrolig lave priser på ting du trenger til bilen

Arbeidslys - noen varer er satt ned til 80 prosent, minst 25 prosent på alt

P Lindberg - dagstilbud på alt du trenger til gården

StayPro - har black week med daglige tilbud på verktøy

Varmepumpeshoppen - spesielle tilbud!

Elektroimportøren - supertilbud hele uken

Leker og ting til barn

Jollyroom - dagstilbud på klær, utstyr og gaver til barna hver dag

Lego - 30 prosent på deres black week-salg

Mimmis - spar minst 30 prosent på merkesalg

Villakids - gir 10 prosent ekstra på nett med eksklusiv kode du får her på deres black week-salg

Villakids selger blant annet elektriske biler til små barn til halv pris. Se hele salget her.

Beckmann - 40 prosent på skolesekker

Twistshake - opp til 70 prosent for babyen

Babyshop - opp til 60 prosent rabatt

Lekmer - har salg med 20 til 70 prosent på black week

Kidsbrandstore - 20 til 70 prosent på black week

