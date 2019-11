Black week-kupp på det du trenger til kjøkkenet

Med alle tilbudene kan det være vanskelig å navigere til de beste tilbudene. Vi har funnet 13 særdeles gode kjøp til kjøkkenet.

I jungelen av alle tilbud er det lett å gå seg vill. Vi har plukket ut 13 gode kupp til kjøkkenet, og har prissjekket slik at du vet at du gjør et godt kjøp!

1. Princess Master Juicer

Denne er både kraftig og ganske stille, og lager juice med sklisikre føtter. En perfekt start på morgenen. Veiledende pris er 1 029, men normalprisen er på rundt 660 kroner. Nå får du den for 499 kroner, men den har vært nede i 419 kroner. Uansett et godt kjøp for den som liker å juice. De andre butikkene som har den nå selger den for 559, 659 og 699 kroner.

Du finner den her

2. Jamie Oliver stekepanne

Denne har aldri vært rimeligere enn den er nå, og normalprisen har vært mye høyere enn nå.

Her finner du stekepannen

3. Arne Jacobsen Porselen krus

Halv pris på både de svarte og hvite krusene. NB! Bokstavene blir fort utsolgt.

Her finner du krusene

4. Karlevi drikkeglass

Disse drikkeglassene er av supert design og er satt ned fra 349 til 104 kroner for 4 glass.

Her finner du glassene

5. Kitchenaid Artisan

Det finnes flere versjoner av denne supre kjøkkenmaskinen. Artisan 5KSM150 har en effekt på 300w og 4,8l bolle. Den er nå på salg til 4490 kroner, som er en mye lavere pris enn hos konkurrentene (6 199 kroner).

Det salget finner du her

Den rimeligste vi fant fra Kitchenaid er likevel 125EAC til 4 099 med samme effekt og skålstørrelse til 4099 kroner.

Her finner du det tilbudet

6. Melitta Aroma Signature Deluxe kaffetrakter

Super kaffetrakter til som sikrer perfekt kaffe hver gang, og holder kaffen varm etter at den er traktet. Den går også veldig fort, og har en egen innstilling om du ønsker lite kaffe. Rekordlav pris nå.

Her finner du kaffetrakteren

7. Siemens KS36VXI3P kjøleskap

Koster 12 000 hos noen, men testvinneren som er energieffektiv koster nå kun 7 499 kroner. Har ikke vært registrert lavere pris i år.

Her finner du kjøleskapet

8. KitchPro Donut Maker

Det er viktige kjøkkenmaskiner, og så er det de tingene du bare er nødt til å ha. Dette er ett av dem. 30 prosent avslag betyr 195 kroner.

Her finner du vidunderet

9. Melitta Barista T Smart

Denne kaffemaskinen har kvern, melkebeholder og dobbeltbrygger. I tillegg er den nå rekordbillig, og er anbefalt av svenske Råd og Rön.

Her finner du kaffemaskinen

10. Jello brett

Solid fat av kobber, hvitsåpet farge og stilig design til 30 prosent avslag.

Her finner du fatet

11. Kakefarger: megapakke

Skal du bake med fatger er det 30 prosent på alle fargene.

Her finner du fargene

12. Moss Green Menu Bottle Grinder

Stilrene salt og pepperkverner satt ned med 200kr. Sikker gavevinner

Her finner du dem

13. Hay-tilbud: 30 prosent

Her kan du velge og vrake i stilvinnere

Sjekk her