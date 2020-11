Black Week: Topp 10 elektronikk-kupp på Black Friday

Vi har gått gjennom alle salgene, og plukket våre topp 10 favoritter.

Det kan være særdeles vanskelig å holde en god oversikt over hvilke kjøp som faktisk er gode under en så hektisk salgsuke som Black Week.

Vi har 10 ansatte som tråler rundt for å finne de beste kuppene, sjekker priser for å finne luresalg og leser tester for å velge ut det aller beste. Konklusjonen vår er denne listen under med våre 10 anbefalte elektronikk-kupp.

NB! Denne saken vil bli oppdatert fortløpende. Om du kommer over et godt kjøp, eller vil spørre oss om noe kan du gjøre det her.

Årets julegave til rekordlav pris? Ja, dette er årets beste hodetelefoner og årets julegave. I tillegg nå til en utrolig lav Black Friday-pris. Det er så bra som det kan bli.

Her finner du den (Komplett)

Dette actionkameraet er den store favoritten hos mange, og denne versjonen er en herlig allrounder. Nå er prisen rekordlav, og det betyr at mange julegaveønsker kan oppfylles.

Her finner du kameraet (Dustinhome)

Dette er en testvinner av en herlig TV fra Samsung. Vakkert design, og veldig godt bilde nå rekordbillig satt ned med 35 prosent.

Her finner du den (Hifiklubben)

'Ok, det er ikke mye denne er satt ned. Det er likevel overraskende at den er satt ned i det hele tatt. Det har i hele år vært problemer med å få kjøpt den mestselgende konsollen i 2020 (jada, selv med ny Playstation og Xbox). En genial spillemaskin for hele familien koster nå 3 490, ellers er prisen 3 690.

Her finner du den (CDON)

Er du en av dem med Apple-telefon og klokke? Da vet du at å lade disse krever sitt, og den beste løsningen vi har sett er Belkin Powerhouse. Akkurat den er vanskelig å få tak i her til lands, men løsningen er Amazon. De sender til Norge, og med toll/avgift (som du forhåndsbetaler der) blir prisen 88 dollar (om du ikke kjøper annet i tillegg, for det er med porto). Det er godt under normalprisen her til lands.

Her finner du den geniale ladedingsen

Skal du ha hodetelefoner til barn kan du ikke få mye bedre enn dette. Vanntette, og trådløse. Prisen er nå 399 kroner mot normalt 899 kroner. Laveste pris i Norge nå er 799 kroner ellers.

Her finner du dem (Nettavisen)

En superfin lydplanke som har fått god kritikk. Er nå rekordbillig (999 kroner mot 2 499 kroner hos konkurrenten).

Sjekk prisene her (Power)

Dette er en super toppmodell for den som liker Android. Fikk 10/10 hos Digi.no, og er nå rekordbillig. Riktignok har NetonNet sagt de ikke har Black Friday-salg, men de har den samme lave prisen som konkurrentene med slikt salg...

Her finner du den (NetonNet)

Ok, du har hørt om robotstøvsugere? Dette er robotvasker og robotstøvsuger. Den var mye for pengene FØR den var rekordbillig.... Nå er den det også.

Sjekk prisene her (Elkjøp)

En herlig klokke med alle funksjoner du vil ha i en proff sportsklokke. Er satt ned med hele 47 prosent.

Her finner du klokken

Se våre tips til de 20 beste kuppene her

Se vår store guide til alle salgene her

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.