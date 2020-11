Black Week: Topp 10 på salget til Komplett

Originalen er her. Dette er de beste kjøpene du kan gjøre på Komplett allerede nå.

De startet med Black Friday i Norge, og er selvfølgelig også med i år. Vi har sett på deres salg, og gir deg våre 10 favoritter. NB! Komplett kommer med flere tilbud utover uken så denne saken vil bli oppdatert.

Her finner du hele salget deres

Denne maskinen er en super løsning for den som trenger en lett og grei måte å få jobbet på. Er rask, har fleksibelt design og har fått meget gode anmeldelser. Denne maskinen fikk terningkast 5 hos Din Side. Førpris: 4 490 kroner. Nå koster den utrolige 3 290 kroner.

Her finner du den

Denne sportsklokken er en vinner som har fått særdeles gode anmeldelser. Den lange batteritiden, og gode funksjoner den gjør meget bra ga den anmeldelser for et godt kjøp til originalprisen på 1 990 kroner.

Du får den nå for kun 1 490 kroner.

Her finner du klokken

Dette er datamaskinen vi selv bruker, og vi er veldig fornøyde. Rask, pen å se på og med en deilig touchskjerm. Anbefalt. Originalprisen er 13 990 kroner.

Nå får du den for 9 990 kroner.

Her finner du maskinen

Skal du starte ditt eget YouTube-imperie? Skal du sende direkte fra hjemmekontoret? Uansett er dette kitet svaret. Mikrofon, studioarm, filter, vindhette og shock mount er det du trenger. Originalprisen var 999 kroner.

Prisen er nå 499 kroner.

Her finner du det

En skjerm som ser bra ut, og yter særdeles bra. Normalprisen var 2 890 kroner.

Nå er prisen kun 1 890 kroner.

Her finner du skjermen

En frekk liten gaming-pc som har et godt skjermkort (men ikke det aller beste), men prisen er veldig god. Har kostet 16 499 kroner.

Prisen er nå 13 999 kroner.

Her finner du den

Dette er en super telefon som har et helt vidunderlig kamera. Vant årets beste telefon 2019/20 hos Lyd og Bilde, og årets mobil hos Gulltasten i 2019. Førprisen var 7990 kroner.

Prisen er nå 4 990 kroner.

Her finner du telefonen

En heftig bærbar spillmaskin for deg som vil ha med deg spillingen rundt omkring. Kostet opprinnelig 20 999 kroner.

Prisen er nå 15 999 kroner.

Her finner du den

En velidg god gamingstol du kan slappe av i, og sitte godt i over tid. Originalpris er 1990 kroner.

Prisen er nå kun 990 kroner.

Her finner du stolen

Dette er en slik genial ting du ikke skjønner hvor smart er før du har det i hus. Et kamera som kommer til over alt, og lar deg kikke bak, under, over etc. Kostet 599 kroner tidligere.

Prisen er nå 399 kroner.

Her finner du kameraet

Her finner du hele salget til Komplett

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.