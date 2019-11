Black weekend: De 58 beste kuppene

Det er fortsatt mange penger å spare. Vi har plukket ut de 58 beste kjøpene for det som kalles black weekend.

Selv om det er mye mindre stressende å klikke rundt i nettbutikker enn å løpe fra butikk til butikk kan det være vanskelig å få full oversikt.

Vi har derfor gjort jobben for deg, og har plukket ut de beste kjøpene du kan gjøre i dagene etter selveste black friday.

Denne må du ikke gå glipp av: Enormt salg på briller og googles fra Oakley

1. Jamie Oliver Roaster (-60%)

Det er en sannsynlighet for at du skal lage ribbe til jul, eller har lyst til å dampsteke noe annet i ovnen. Denne roasteren lager saftig kjøtt for deg, men er også en super gave. Den gode prisen på 399 kroner gjør at den kan pakkes inn for å ligge under mange trær. Tilbudet er dagskupp lørdag på black weekend-salget til CG.

2. JBL Playlist

Denne trådløse blåtannhøyttaleren er en veldig enkel og fin høyttaler som har fått god kritikk. Den har innebygd funksjonalitet som gjør det lett å spille musikk fra både mobil og datamaskin. Er stt ned fra ordinærpis på 1790 til 990 kroner. Var billigere på sommersalg i sommer hos Teknikmagasinet, men koster der 1350 kroner nå. Uansett et godt kjøp, og en gave mange store og små vil like. Salget er en del av det påfylte black days-salget til CDON. Koster for øvrig det samme hos Elkjøp på prissjekk black friday (også der på salg).

Les også Det kommer til å hagle med mål på Anfield

3. &Other Stories ullskjerf

Dette skjerfet kalles et blanket scarf, og har en lengde på 183 centimeter. Finnes i veldig mange farger, og er en utrolig fin gave. Butikken har 20 prosent i hele helgen med koden NOIR20.

3. Verktøypakke fra Dewalt

Denne pakken inneholder det meste som trengs, og er en super oppgradering siden den er satt ned med hele 45 prosent denne helgen. Pakken er en del av det store verktøysalget hos Staypro.

Her finner du verktøypakken

4. Klassisk skinnsekk

Alle som er barn av 70- eller 80-tallet har et forhold til denne skinnsekken som nå er tilbake. En sekk som holder år etter år, og bare blir finere jo mer den brukes. Satt ned med 40 prosent på black friday. Er en del av Beckmanns salg med 40 prosent på alle sekker.

Her finner du sekken

5. Rab Neutrino 800 sovepose

Soveposen er satt ned fra 6 900 til 3 499, som har vært salgspris hos andre før. Likevel får du den ikke billigere nå. En del av det påfylte salget hos milrab her. En sovepose for de kalde turene.

Her finner du soveposen

6. Braun No Touch termometer

Dette termometeret for å måle temperaturen er nøyaktig og lett å bruke. Satt ned med 40 prosent, og vil garantert - dessverre - være ofte i bruk i løpet av en norsk vinter. Er en del av Arks salg med 40 prosent på absolutt alt (utenom årets bøker).

7. Sovemaske med blåtann

Dette er for den som elsker å sovne til musikk eller en god lybok, eller bare den som trenger å blokkere ut litt lyd på en behagelig måte. Nyheten er en del av black week-salget til Coolstuff som du finner her.

8. By Malene Birger Tote Bag

En klassiker som fungerer år etter år med stilrent design og høy kvalitet. En veske som er super gave til deg selv eller noen andre er satt ned med 30 prosent på black weekend hos Wakakuu.

9. Carena reiseseng

En veldig fin og grei reiseseng som nå er på halv pris. Fungerer supert på tur, og er en fin seng å ha hos reserveforeldre som besteforeldre og lignende. Er en del av babyshops black week-salg.

10. Rekordbillig super-tv fra Sony

Denne supermodellen fra Sony koster 85 000 hos Power, men er på tilbud hos HIFI-klubben for 54 990. Fortsatt en grei sum for en TV, men dette er en modell som er en oppgradering av en TV som ble kåret til årets TV i 2018. Er en del av HIFI-klubbens black weekend-salg som du ser her.

11. Oculus Quest

Det tok en tid før VR ble så bra som det ble lovet, men den tiden den er nå her. Denne har kostet 5 790, men er nå til salgs for 4 595 hos Elkjøp. Det er rekordbillig, og det er visst også mulig å komme inn på deres butikk nå.

12. Best Time lufthockey

Det beste med dette lufthockeybordet er at det kan legges sammen, og dermed kan stues noe bort. Er på salg til halv pris hos Lekmers store black week-salg.

13. Sublime Body Duo

Denne boksen er satt ned med 70 prosent, og er en fin stocking filler som de kaller det over dammen. En god gave, som du gjerne kan gi til deg selv. Salget er en del av Nordicfeel-salget.

14. Sportsbag og veske

Ellos har fortsatt et black weekend-salg, og har veldig mange gode salg. Dette settet med en bag og en veske er satt ned 80 prosent. Ellos har over 10 000 varer på black weekend-salg som du finner her.

15. Sängfabrikken Rodeo sengepakke

Denne pakken er på halv pris med gavl, ben og overmadrass. I tillegg er det inkludert et sett med sengetøy, dyne, puter og madrassbeskyttelse.

Lyd og Bilde var ikke i tvil, ei heller mange andre: Disse hodetelefonene er noe av det beste du kan få tak i. Her finner du dem

Nå får du dem rekordbillig på det store salget til HiFiKlubben!

Nå får du denne nydelige ringen (så lenge lageret rekker) til en pris du trolig har råd til. Sjekk flere kupp hos Diamanthuset her!

Ekstralys, som er en av Norges ledende aktører innen spesialbelysning til bil, maskin og marine, har satt ned alle varer med minst 20 prosent, og enkelte produkter har opp til 80 prosent rabatt.

I tillegg er det blendende gode dagstilbud på Black Friday. Den største godbiten i dag er utvilsomt tilbudet på Lazer Linear 18 Elite LED fjernlys (bildet over). Dette er den absolutte bestselgeren til Ekstralys, og nå sparer du nesten 3000 kroner!





En toppmodell til en syk introduksjonspris. Dette kuppet gjør du bare i dag. Sjekk også de øvrige fredagtilbudene hos Bilpleiekongen!

Bedre Nætter har et fantastisk salg på kontinentalsenger der du kan spare opptil 65 %. Denne sengen er satt ned fra 40.999 kroner til 16.999.

Denne led-TV-en fra Samsung får du til en fantastisk pris i dag. Du finner den her

Denne stolen med fløyelstrekk er en av mange gode kjøp du gjør hos Ellos og Ellos Home i dag. Alle varer (fra alle merker) er satt ned med minst 20 %, og du kan finne bestselgere som er satt ned så mye som 50 %. Sjekk salget her!

Milrab.no har et stort utvalg av goggles og briller fra Oakley, som egner seg utmerket for deg i bakken eller som julegave. Spesielt populær er Flight Deck-serien, som har vært en bestselger i en årrekke. I dag får du en mengde Oakley-favoritter satt ned med opptil 40 prosent. Se hele de store salget hos Milrab her!

Denne toppmodellen fra Garmin har aldri vært billigere. Hvis du er på jakt etter en virkelig god sportsklokke, er det i dag du bør slå til. Sjekk også ut hele det store Black Friday-salget hos Milrab.





Vi prissjekket denne iPhone-modellen kl. 08:38. Her finner du den billigst nå.

Denne nyheten fra Microsoft kan du spare opptil 2400 kroner på i dag. Se flere tilbud på Surface, Xbox og andre Microsoft-produkter her!

Denne stilfulle benken får du til en meget hyggelig pris dag. Dette er ett av mange gode kjøp du gjør hos Ellos og Ellos Home i dag. Alle varer (fra alle merker) er satt ned med minst 20 %, og du kan finne bestselgere som er satt ned så mye som 50 %. Sjekk salget her!

Oslo Wood gulvlampe skal gi et veldig varmt og behagelig lys. Nå får du den til en meget hyggelig pris. Se flere lampe- og interiørkupp hos Royal Design her!

Denne nettbutikken har best pris på de populære ørepluggene fra Apple (prissjekket kl 11).

Dette øyenskyggepalettet fra Anastasia er riktig nok ikke på salg, men det er et utrolig bra tilbud uansett. Her får du de populære palettene Modern Renaissance og Soft Glam i et flott, luksuriøst skrin til kun 695 kroner.

Prisen på ett palett alene er 565 kroner, så her kan du spare 435 kroner. Dette er en perfekt gave til hun som er glad i sminke. Se flere skjønnhetskupp hos Kicks her!

Etter manges mening er det umulig å oppdrive bedre proteinbarer enn Proteinfabrikkens Big Bar. Sjekk også ut resten av det gigantiske Black Week-salget på barer, proteinpulver og andre former for kosttilskudd til trening hos Proteinfabrikken her.

Peltor WS Alert XP er et hodesett med lydabsorberende mikrofon og den nyeste Bluetooth-teknologien. Utstyrt med nivåavhengig funksjon, FM-radio, Auto-paring og opptil 73 timer batterilevetid for streaming og mobilanrop. Nå er vidunderet satt ned med nesten 2800 kroner. Sjekk hvilke øvrige verktøykupp du gjør hos Staypro i dag!

Klesgiganten Boozt har alltid bøttevis av tilbud på sitt Black Friday-salg. Der finner du blant annet denne kule jakken fra Polo Ralph Lauren.

Fotoknudsen har i dag opptil 50 % på hele butikken. Du får blant annet denne populære fotoboken til en knakende god pris.

Denne meget ettertraktede jakken fra Kari Traa er en av godbitene du kan sikre deg på det gigantiske salget til Get Inspired.

Denne nyheten fra Abu Garcia er en av mange supergode kjøp du kan gjøre på salget hos Skitt Fiske i dag.

Disse supertrendy vinterstøvlene fra Moon Boot er laget i et vanntett materiale. De passer perfekt både til fjellet og afterski. Du får dem på det store Black Friday-salget til Høyer.

Den offisielle nettbutikken til det trendy merket har salg på alle varer i dag!

VPN-tjenester gjør at du surfer trygt uten å legge igjen spor på internett, og du kan også få tilgang til amerikanske Netflix og andre tjenester som er geosperret. En av de mest populære VPN-tjeneste blant nordmenn har nå et tilbud som gir deg 88 % rabatt.

Hvis du vurderer å gå til anskaffelse av en tredemølle, er det i dag du bør slå til. Denne nettbutikken har gjort et kraftig priskutt på alle sine møller.

Frykt ikke, ingen forventer at nyttårsforsettene begynner før januar, men nå kan du i alle fall handle inn til en god start på 2020. Her får du alt til halv pris.

Hvis du er på jakt etter en barnevogn eller kjenner noen som snart skal bli foreldre, bør du sjekke ut denne modellen fra Carena som fungerer både som enkel- og dobbelvogn. Her finner du hele det store salget hos Babyshop.

Denne deilige parkasen er det mange damer som kunne tenke seg å få som gave til jul. I dag får du den 1200 kroner billigere enn ordinær pris. Du finner den på det store salget til Villoid, der 800 varer er satt ned med opptil 70 prosent.

Dette populære produktet får du kjøpt til en meget god pris på det megastore salget til BliVakker.

Denne jakken er en super jakke for norske værforhold, og nå får du den til 25 % rabatt. Se også hele det store salget hos Stylepit her!





Denne fete ullblazeren fra det kjente motemerket kan du spare mye penger på i dag.

Se hele det store salget til Miinto her (opptil 70 %)!

48. Sokkene til Johaug og Traa

Du får begge varianter nå til halv pris hos Get Inspired. Hvem tror du er fra Johaug? Sjekk Get Inspired-salget her (30 % på hele butikken)!



Dette er den beste telefonen på markedet, om vi skal tro ekspertene og bransjen. Prisen er nå 5990 kroner hos CDON så lenge lageret rekker. Se hele det store salget hos CDON her!

Denne klassikerkonsollen med gamle spill fra den virkelig tidlige tiden til Playstation koster nå bare 333 kroner. Se hele det store salget til CDON her!

For de fleste av oss kan det være greit å holde litt kontroll på blodtrykket, og denne måleren får du nå med 40 prosent rabatt. Se flere gode kjøp hos ARK her!

Kule solbriller til halv pris. Se flere kupp på det store salget til Skitt Fiske her!

Denne svært populære lampen er satt ned til halv pris. Se flere lampe- og interiørkupp hos Nordic Nest her!





En bestselger som du får til en billig penge i dag. Se flere skokupp hos Skomani her!

Denne kule bilbanen er det nok mange barn (og lekne fedre) som kan tenke seg under juletreet. Den er satt ned til en veldig fin pris på salget til Lekmer.

Denne nydelige lysestaken fra anerkjente Georg Jensen er det mange som ønsker seg til jul. Nå får du den til en meget hyggelig pris. Se flere knallgode kjøp hos Bakeren og Kokken her (opptil 75 %)!