Bli sommervakker på budsjett med disse 9 favorittene

Nå er det opptil 60% rabatt på Norges største skjønnhetsbutikk på nett, og du kan gripe muligheten til å fylle opp sminkeskapet på budsjett.

Med allerede rimelige priser har BliVakker nå opptil 60 % rabatt på hele butikken. Vi har funnet frem ni klassikere du bør ha på baderommet ditt, og for deg som allerede har dem, er det den perfekte anledningen til å sørge for at du aldri går tom. Ved å benytte deg av denne sjansen sparer du både tid og penger.

Klikk her for å se hele salget!





Denne lillasjampoen fjerer effektivt gulskjær i blondt eller lysnet hår og gir et kaldere preg. Alle som vet om denne sjampoen har den allerede stående i dusjen. På tide å fylle på? Nå er favoritten på salg. Brukes i dusjen en gang i uken for best resultat. Kjøp den her!

En matt bronzer som smelter inn i huden, kan brukes både til contour og til å fremheve sommergløden i kinnene. Klikk her for å kjøpe den på tilbud!

Husk å bruke solkrem i sommer! Den optimale beskyttelsen mot både UVB og UVA stråling i tillegg til å gi huden fuktighet. Solkrem kan brukes under sminken hele året, noe som vil resultere i en jevnere brunfarge og redusering av aldringsprosessen i huden. Sjekk ut denne og flere solkremer på salg her.

Hvis du kun skulle hatt en ting i sminkepungen burde det vært denne. Alt-mulig-kremen har massevis av bruksområder. Med en fuktighetsgivende effekt uten like kan den brukes på solbrent hud, insektstikk og som behandlingkrem etter tatovering. Et supertips er å bruke denne kremen før du skal opp i et fly, da kommer du til å glemme alt som har med resirkulert luft i fly å gjøre.

Man kan ta litt i håret mens man er i dusjen, etter man har vasket det ut igjen vil håret være mykt som silke. Sjekk ut superkremen her!

En perfekt parfyme for alle anledninger med en frisk duft av regn og lette blomster. Parfymene fra Clean ble til i USA i 2003 med en mål om parfymer som lukter ren såpe med en følelse av nydusjet, noe de har fått til. Sjekk ut denne og flere parfymer på salg her.

Et kupp! Denne deodoranten uten alkohol legger igjen en glatt følelse og en frisk men enkel duft. Man kan aldri ha for mange deodoranter i skapet og det er ikke noe man vil gå tom for. Trenger vi å si mer? Få denne favoritten på salg nå, trykk her for å komme til produktet.

Et sminkesett som dette har i de seneste årene blitt fast inventar i de aller flestes sminkepung. På godt norsk kan det kalles skyggelegging, og det fremhever ansiktstrekkene dine med noen lette strøk. Har du ikke prøvd ut trenden enda er det kanskje på tide. Her kan du virkelig gjøre et kupp!

Disse børstene fra Real Techniques er ideelle for rouge, pudder, highlighter og contour og vil optimalisere effekten av ditt "contour"-sett. "Fan-brush" brukes til highlighter, "sculpting-brush" til skyggelegging og "setting-brush" til rouge eller pudder. Få dem her!

Dette paret gjør underverker for håret, og etterlater seg en forfriskende duft. Når folk i nærheten spør hvor den gode lukten kommer fra kan du vifte på håret og ta all æren. Passer bra for tørt og skadet hår og skåner en sensitiv hodebunn. De kan brukes hver gang du vasker håret. Spar 60% på dette kjøpet. Vi kjøper fem.

Har vi enda ikke overbevist deg kan du trykke her for å finne dine favoritter på salg nå.