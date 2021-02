Boken som gjør ditt hjem vakrere

Denne boken gir ditt hjem system, gjør det vakrere og er en fryd å lese.

Yumiko Sekin har laget en bok som lever opp til sitt navn. Her får du enkle råd som det er verdt å følge for å sette livet, hjemmet i et bedre system.

Her finner du boken

En utrolig vakker bok med mange små detaljer, og gode tips. De japanske tradisjonene som deles med oss virker både nye, spennende og interessante samtidig som de er enkle å sette ut i livet.

Her finner du boken

De praktiske tipsene er kombinert med vakre bilder, og en utsøkt designet bok.

Her finner du boken

Boken er en vakker gavebok. Til deg selv, en kjæreste, en partner eller en venninne.

Her finner du boken

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.